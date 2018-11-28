Realme U1: Helio P70’li ilk telefon

Akıllı cihaz konusunda genç bir marka olan Realme, selfie kamerası odaklı olarak karşımıza çıkan Realme U1’i tanıttı. Cihazın ön tarafında su damlası olarak adlandırdığımız çentikte 25 MP çözünürlüğe sahip bir kamera bulunuyor.

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Helio P70 kullanan ilk telefon

Bu kamera düşük ışıkta en iyi performansı vermek için 0.9µm piksel IMX576 görüntü sensörünü kullanıyor. Realme U1, 6.3 inçlik LCD bir panele sahipken bu ekran 1080 X 2340 piksel çözünürlüğe sahip. Cihazın ekran kasa orası ise yüzde 90.8 olarak belirtilmiş. Ekranın köşelerinde bulunan çerçeveler 1.7 mm kalınlığında olurken, üst kısmında bulunan çerçeve ise 2.05 mm kalınlığında.

Realme U1, 2.5D Gorilla Glass 3 teknolojisini kullanırken, akrilik tasarım cihazın daha hafif olmasını sağlıyor. Cihaz arka tarafında 13+2 MP çözünürlüğe sahip iki kamera bulunurken, 4K çözünürlüğünde video çekebiliyor. Cihaz 1080p çözünürlükte ise 60 fps kare hızlarına çıkabilen videolar kaydedebiliyor.

Realme U1, çok hızlı bir görüntü işleme kapasitesine sahip Helio P70 yonga setini kullanan ilk akıllı telefon oluyor. Bu şekilde cihaz çok hızlı bir şekilde derinlik efektini işlerken, HDR görüntüleri de oldukça hızlı oluşturabiliyor. 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip bir varyasyon bulunurken, 4 GB’a 64 GB depolama alanına sahip varyasyonda kullanıcılara sunuluyor.

Helio P70 yonga seti ile Realme, oyunlar için bir sistem optimizasyonu oluşturdu. Bu optimizasyon ile sabit olarak 60 fps kare hızında oyun oynanabilecek. Cihaz ayrıca 3500 mAh batarya kapasitesine sahip olurken, Color OS 5.2 sürümü ile yani Android 8.1 Oreo ile geliyor.

Realme U1, üç farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkarken, bu seçenekler siyah, mavi ve altın rengi olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın fiyatlarına gelecek olursak 3/32 GB varyasyonunun satış fiyatı 170 dolar, 4/64 GB varyasyonun fiyatı ise 215 dolar olarak belirlenmiş.