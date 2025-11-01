Global ulaşım devi Uber, Türkiye pazarına yönelik büyük bir sürprizle gündeme geldi. Peki, Uber neden İstanbul’u seçti? Şirketin bu dev yatırımı Türkiye için ne anlama geliyor? Teknoloji üssü sadece yazılım geliştirmekle mi sınırlı kalacak, yoksa Türkiye’yi küresel inovasyon ağının merkezine mi taşıyacak?

Uber, Türkiye’de 200 milyon dolarlık yatırım yapacak!

Uber, ABD dışındaki dördüncü Teknoloji Geliştirme ve Yazılım Merkezi için rotasını İstanbul’a çevirdi. Şirket, önümüzdeki beş yıl içinde bu merkez için tam 200 milyon dolarlık yatırım planladığını duyurdu. Bu merkez, Brezilya, Hindistan ve Hollanda’daki merkezlerin ardından global ağın en yeni halkası olacak. İstanbul’un stratejik konumu, genç mühendis nüfusu ve gelişen teknoloji ekosistemi bu tercihte belirleyici oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yatırımın Türkiye’nin dijital dönüşümüne önemli bir ivme kazandıracağı vurgulandı. Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Uber Global CEO’su Dara Khosrowshahi ve Uber Teknoloji Direktörü Praveen Neppalli Naga katıldı.

Bu önemli buluşmada İstanbul’un, şirket için sadece bir operasyon üssü değil, aynı zamanda inovasyon ve yazılım üretim merkezi olacağı duyuruldu. Şirketin Türkiye’ye olan ilgisi yeni değil. Şirket, 2025 yılında Trendyol Go’nun çoğunluk hisselerini alarak ülkemizdeki varlığını güçlendirmişti. Bu yatırım sayesinde birçok Türk mühendis, küresel teknoloji ekibine dahil edildi.

Yeni kurulacak merkezde; yapay zekâ destekli ulaşım çözümleri, otonom araç sistemleri ve akıllı şehir teknolojileri gibi alanlarda çalışmalar yapılacak. Uzmanlara göre bu yatırım, Türkiye’yi sadece bir pazar değil, teknoloji üretim merkezi haline getirebilir. Genç mühendislerin bu ekosisteme dahil olması, yazılım ihracatını artırarak ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak.

Şirketin Türkiye'ye yönelik bu 200 milyon dolarlık yatırımı, sizce ülkemizi küresel teknoloji sahnesinde nerede konumlandıracak? Yeni Uber merkezinin Türkiye'nin dijital geleceğine katkısı hakkında siz ne düşünüyorsunuz?