Realme Türkiye pazarından çekiliyor mu? Realme Türkiye ne oldu? Realme Türkiye Ülke Direktörü Weijan Zhou’dan ilk resmi açıklama geldi. Daha önce sizlerle paylaştığımız videolarda açıklamalarına yer verdiğimiz Weijan Zhou, konuya son noktayı koydu.

Realme Türkiye pazarından çekildi mi? Realme Türkiye son durum ne?

Daha önce paylaşılan ve Cuma Raporu’nda sizlerle paylaştığımız bilgilerde, Realme cephesinin Türkiye’deki faaliyetlerinde ciddi aksamalar olduğu ve şirketin distribütörlük anlaşmasına son verdiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Realme Türkiye Ülke Direktörü Weijan Zhou konuya açıklık getirdi.

Weijan Zhou tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uzun yıllardır Türkiye’ye yatırım yapan, istihdam sağlayan ve katma değer üreten bir iş insanı olarak, tüm ticari faaliyetlerimi her zaman yasal mevzuata tam uyum içerisinde yürüttüm. Şeffaflık ve etik ilkelere bağlılık, iş yapış anlayışımın temel taşlarını oluşturmaktadır. Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, gerekli hukuki süreçler kapsamında en kısa sürede gerçeklerin ortaya çıkacağına inancım tamdır. Türkiye ekonomisine olan güvenim ve katkı sağlama kararlılığım ise her koşulda devam edecektir.”

Bu açıklamayla beraber, Realme Türkiye’den çekildi mi diye soranlara net bir cevap veren Zhou, şirketin Türkiye’deki faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğinin sinyalini verdi.

Realme Türkiye hakkında ortaya atılan iddialar neydi?

Kısaca geçtiğimiz haftalarda şirket hakkında çıkan iddiaların da üzerinden geçelim. Hardware Plus Cuma Raporu’nda izleyicilerimizle paylaştığımız bilgilere göre, Realme Türkiye’nin distribütörlük anlaşmasına son verildiği iddia edilmişti.

Bu durumun ardından Realme Türkiye’nin çalışanlarını işten çıkardığı söylenmişti. İddialara göre Realme işten çıkarılan çalışanların ödemelerini ve farklı kurumlara olan borçlarını da en kısa süre içerisinde ödeyecekmiş.

Bir başka iddia ise Realme Türkiye distribütörlüğünün başka bir şirkete satılarak Realme’nin Türkiye pazarında çalışmalarına devam edeceği yönündeydi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Realme’nin geleceği nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!