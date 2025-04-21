Son günlerde Realme Türkiye pazarından çekilme iddiası ile gündemde. Realme Türkiye çalışanlarının büyük bir bölümünün işten çıkarıldığına dair duyumlar, iddiaları güçlendirmiş durumda. Peki gerçekten Realme Türkiye pazarından çekiliyor mu? Realme Türkiye ne oldu?

Realme Türkiye’den çekildi mi? Realme Türkiye son durum ne?

Realme Türkiye ile ilgili söylentiler doğru mu? Realme Türkiye’den çekiliyor mu? Hardware Plus Cuma Raporu’nda izleyicilerimizle paylaştığımız bilgilere göre, Realme Türkiye’nin distribütörlük anlaşmasına son verildiği iddia ediliyor.

Alınan bilgilere göre bu durumun ardından Realme Türkiye çalışanlarını işten çıkarmış. İddialara göre Realme işten çıkarılan çalışanların ödemelerini ve farklı kurumlara olan borçlarını da en kısa süre içerisinde ödeyecekmiş.

Bir başka iddia ise Realme Türkiye distribütörlüğünün başka bir şirkete satılarak Realme’nin Türkiye pazarında çalışmalarına devam edeceği yönünde. Fakat bu durum hakkında resmi bir açıklama yapılmış değil.

Tüm bu gelişmelerin ışığında kullanıcıların kafasında tek bir soru var: Realme çekiliyor mu? Şu anda ortada şirketin kamuoyuna yönelik bir basın açıklaması bulunmuyor. Şirketin Türkiye pazarında kalıcı olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek gibi duruyor.

Realme markasının geleceği ve Realme Türkiye operasyonlarının akıbeti teknoloji gündeminin en çok konuşulan başlıkları olmaya devam edecek gibi duruyor. Sektör kulislerinde dolaşan iddialar bu şekildeyken, şirketten resmi bir açıklama henüz gelmiş değil.

Bu durum ile alakalı daha detaylı bilgi almak isterseniz “Cuma Raporu #359: realme Çekiliyor mu? RTX 5060 Ti ve dahası” başlıklı videomuzu izleyebilir ve ilgili kısmın zaman damgasını da videodan bulabilirsiniz.

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