Akıllı Telefonlar
Realme şarj cihazı üzerinden göndermede bulundu
Akıllı telefon üreticileri kutularının içerisinden şarj cihazını çıkarmaları üzerine Realme Türkiye hesabı bir paylaşımda bulundu. Şirket, şarj cihazları üzerinden de para kazanmak isteyen rakiplerine uygun fiyatlı telefonu üzerinden göndermede bulundu.
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İlk olarak Amerikalı teknoloji devi Apple, iPhone 12‘nin kutu içeriğinden şarj aletini çıkarmıştı. Bunun üzerine Xiaomi, bugün yaptığı bir açıklama ile Mi 11‘in kutusundan şarj cihazı çıkmayacağını açıkladı. Daha önce Xiaomi, Apple’ın iPhone 12 kutusundan şarj cihazı çıkmayacağına dair açıklamasının üzerine bu durumla dalga geçmişti.
Xiaomi, Çin’in sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı bir paylaşım ile Mi 11’in kutusundan şarj cihazı çıkmayacağını açıkladı. Xiaomi, aldıkları bu karar ile ilgili, Apple’a benzer bir açıklama yaparak ‘teknoloji ve çevreyi korumaya yönelik çağrıya katılmak üzere’ böyle bir karar aldıklarını belirtti.
Tüm bu yaşanılanların ardından Realme Türkiye, Instagram hesabından yapılan bir paylaşımla gündeme dahil oldu. Şirketin yapmış olduğu paylaşımda; “Aynı paraya başka markanın sadece şarj cihazını alacağına Realme’nin 5000mAh bataryalı 2.3 GHz C11’ini al.” ifadelerine yer verdi.
Realme C11 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.5 inç, HD+ IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Helio G35
- RAM: 2GB
- Depolama: 32GB + microSD
- Ön Kamera: 5 MP
- Arka Kamera: 13 MP + 2MP
- Batarya: 5.000 mAh
- Bağlantı: çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, microUSB, 3.5mm kulaklık girişi
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı RealmeUI
- Boyutlar: 164.4 x 75.9 x 9.1 mm
- Ağırlık: 196 gram
- Fiyat:1950 TL
Akıllı Telefonlar
Infinix Baytell ile Türkiye’de üretime başlıyor
Infinix ve Baytell yerli üretime başlıyor. Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi Türkiye’de üretim yapmak için kolları sıvadı.
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Infinix, 2013 yılında Hong Kong’da kurulmuş, Fransa ve Kore’deki geliştirme merkezleri ve Fransa tasarım ofisi ile 30’dan fazla ülkede satış ağı bulunan bir akıllı telefon markasıdır. Ülkemizde pek bilinmeyen Infinix, sene başında yerli bir firma olan Baytell ile kurdukları ortaklıkla Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapmıştı. Şimdi ise bu ortaklığı bir adım ileri taşıyarak Türkiye’de yerli üretim yapmak için çalışmaya başlıyorlar.
Infinix ve Baytell yerli üretime başlıyor
Baytell’in internet sitesinden ve Instagram hesabından yapılan açıklamada şunlar söyleniyor; Baytell olarak Infinix marka akıllı cep telefonlarının üretimine başlıyoruz. Muhteşem fiyat performans ile daha da fark yaratacağız. #YerliveMilli. Şimdilik elimizde bundan başka detay bulunmasa bile, bir akıllı telefon üreticisinin ülkemizde yatırım yapması ve üretime geçmesi oldukça sevindirici bir haber. Infinix, uygun fiyatlı akıllı telefonlarla dikkat çekiyor. Şirketin S5, S5 Lite, HOT8, Note7 Lite gibi telefonları giriş seviyesi fiyatı ve sunduğu teknik özelliklerle kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarıyor. Bu modellerden hangileri ülkemizde ne kadar üretilecek hala belirsizliğini koruyor.
Akıllı telefon üreticileri yatırım yapıyor
Infinix , ülkemizde yatırım yapan ilk üretici değil. Geçtiğimiz günlerde bir başka Çinli şirket olan OPPO da Türkiye’de yatırım yapacağını ve üretim için fabrika kuracağını açıklamıştı. Gelen haberlere göre başka yabancı markalar da ülkemizde yerli üretime başlıyor. Geçtiğimiz yıl başında devreye giren gümrük gözetim uygulamasıyla devlet, akıllı telefon üreticilerinden 200 dolar altında telefon satabilmeleri için işçi maaşlarından tutun, çalışan sayısına kadar oldukça detaylı bilgiler istemişti. Bu uygulama ne yazık ki kötü sonuçlar doğurmuş ve ülkemizde akıllı telefon fiyatlarının artmasına sebep olmuştu. Görünen o ki akıllı telefon üreticileri, Covid-19 sebebiyle üretimi tek yerde sabit tutmamak ve gümrük gözetim sorunlarını aşmak adına giriş ve orta seviye telefonlarının üretim adresi olarak Türkiye’yi seçebilir gibi duruyor.
Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 serisi, yeni sızıntılarla ortaya çıktı!
Samsung Galaxy S21 serisi hakkında geçtiğimiz haftalarda pek çok yeni sızıntı ve rapor çeşitli kaynaklar tarafından ortaya çıkarılmıştı. Geçtiğimiz gün ise 14 Ocak tarihinde tanıtılması beklenen serinin Ultra modeli ile ilgili ayrıntılı bir rapor yayınlandı. Şimdi ise taban model Galaxy S21 ve S21 Plus hakkında yeni bir rapor paylaşıldı. Winfuture tarafından yayınlanan raporda, cihazların teknik özellikleri ve fiyatları ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy S21 ve S21 Plus, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Samsung Galaxy S21, 6,2 inçlik Full HD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip Dinamik AMOLED bir ekran ile gelecek. Bu ekran, 1300 nit parlaklığa, ultrasonik ekran üstü parmak izi okuyucuya ve Gorilla Glass 7 korumasına sahip olacak. S21 Plus ise aynı ekranın 6,7 inçlik varyasyonunu bulunduracak. Galaxy S21, plastik arka kasa ile gelirken S21 Plus cam bir arka yüzey kullanacak. Taban modelin 4000 mAh değerinde, Plus modelin ise 4800 mAh kapasiteli bataryası mevcut. Her iki telefon da Android 11 tabanlı OneUI 3.1 ile kutudan çıkacak.
Samsung Galaxy S21 ve S21 Plus, 25W değerinde kablolu hızlı şarjın yanı sıra kablosuz ve tersine şarj özelliğine sahip olacak. Her iki cihazında arka tarafında üçlü ön tarafında ise tek bir kamera mevcut. Arka tarafta OIS destekli 12 MP çözünürlük ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 64 MP çözünürlüklü OIS desteği bulunan telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Bu dizilim 8K/30 fps video çekimlerini ve 3x hibrit yakınlaştırmayı destekliyor. Ön tarafta ise 10 MP çözünürlüklü selfie kamerası mevcut.
Her iki cihazın da küresel pazarda Exynos 2100, ABD dahil bazı pazarlarda ise Snapdragon 888 yonga seti kullanacağı biliniyor. Telefonların 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçenekleri mevcut. Galaxy S21 ve S21 Plus, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 ile gelecek.
Galaxy S21, gri, beyaz, mor ve pembe renk seçenekleri ile 849€ fiyat etiketi üzerinden satışa sunulacak. Galaxy S21 Plus ise gümüş, siyah ve mor renk seçenekleri ile 1049€ fiyat etiketine sahip olacak. Her iki cihazın yüksek depolama içeren modeli için fiyatlar 50€ artacak.
Akıllı Telefonlar
Huawei HarmonyOS 2.0 beta Android temeline dayanıyor
Huawei, bu ayın başında belli cihazlar için yeni yazılım versiyonu HarmonyOS 2.0 beta versiyonunu yayınlamıştı. Yeni sistemi daha detaylı incelemeye karar veren bir geliştirici ise ilginç bilgiler elde etti. Ulaştığı bilgilerden en öne çıkanlardan birisine göre de, Huawei’nin yeni işletim sistemi Android ile oldukça benzerlik gösteriyor.
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Huawei HarmonyOS 2.0 ve Android denemelerinde çıkan sonuçlar benzer
Öncelikle kendi oluşturduğu basit bir uygulamayı sistemlerde test etmek isteyen geliştirici; daha eski Android 4.4 KitKat sistemi için geliştirdiği “Hello world” uygulamasını, Android son sürüm ve HarmonyOS 2.0 beta çalıştıran sanal makinelerde denedi. Ve ilginç bir şekilde bu duruma karşılık iki sistemde de oldukça benzer bir mesaj ile karşılaştı. Mesajın içeriğinde oldukça benzerlik gösteren iki metin arasındaki tek fark birisinde “Android” yerine “HarmonyOS” kelimesinin geçmesi. Sistem bölmelerine de girmeyi başaran geliştirici, HarmonyOS işletim sisteminin Android tabanlı olduğu fikrinin daha da pekişmesini sağladı.
Ancak bu durumun şimdilik geçerli olma ihtimali de yüksek. Çünkü Huawei firmasının yaptığı sunuma göre AOSP (Android Open Source Project), HarmonyOS işletim sistemine başarmaya çalıştığı şeyler için oldukça büyük destek oluyor. Yani açık kaynaklı sunulan Android sistemi, şirketin mevcut sahip olduğu HarmonyOS 2.0 beta işletim sisteminin geliştirilmesine şu anlık olanak sağlarken; gelecekte Huawei, çok büyük ihtimalle kendi sisteminde kendi yapısını kullanmaya başlayacak.
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