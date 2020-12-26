Realme şarj cihazı üzerinden göndermede bulundu

Akıllı telefon üreticileri kutularının içerisinden şarj cihazını çıkarmaları üzerine Realme Türkiye hesabı bir paylaşımda bulundu. Şirket, şarj cihazları üzerinden de para kazanmak isteyen rakiplerine uygun fiyatlı telefonu üzerinden göndermede bulundu.

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İlk olarak Amerikalı teknoloji devi Apple, iPhone 12‘nin kutu içeriğinden şarj aletini çıkarmıştı. Bunun üzerine Xiaomi, bugün yaptığı bir açıklama ile Mi 11‘in kutusundan şarj cihazı çıkmayacağını açıkladı. Daha önce Xiaomi, Apple’ın iPhone 12 kutusundan şarj cihazı çıkmayacağına dair açıklamasının üzerine bu durumla dalga geçmişti.

Xiaomi, Çin’in sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı bir paylaşım ile Mi 11’in kutusundan şarj cihazı çıkmayacağını açıkladı. Xiaomi, aldıkları bu karar ile ilgili, Apple’a benzer bir açıklama yaparak ‘teknoloji ve çevreyi korumaya yönelik çağrıya katılmak üzere’ böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Tüm bu yaşanılanların ardından Realme Türkiye, Instagram hesabından yapılan bir paylaşımla gündeme dahil oldu. Şirketin yapmış olduğu paylaşımda; “Aynı paraya başka markanın sadece şarj cihazını alacağına Realme’nin 5000mAh bataryalı 2.3 GHz C11’ini al.” ifadelerine yer verdi.

Realme C11 modelinin teknik özellikleri