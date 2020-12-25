Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 serisinin kutusu ortaya çıktı; şarj cihazı çıkmayacak!
Xiaomi Mi 11 serisinin, akıllara durgunluk veren ambalajı gün yüzüne çıktı. Dış görünüş bakımından iPhone 12 serisinin kutusuyla neredeyse birebir aynı olan ambalajın, bu benzerliği hasebiyle içerisinde şarj aleti olmadığı tahmin ediliyor. Eğer tahminler doğruysa Mi 11’le birlikte kullanıcılar maalesef bir de şarj cihazı arayışına girmek durumunda kalacaklar.
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Şimdiye kadar üretilmiş en pahalı akıllı telefon ekranına sahip olacağı söylenen Mi 11, 28 Aralık’ta Çin’de tanıtılacak. Çinli teknoloji devi Xiaomi tarafından düzenlenecek etkinlikte görücüye çıkacak olan telefonun, tanıtımı öncesinde ambalajı sızdırıldı. Ambalajın muhteviyatıyla ilgili iddialara göreyse, Mi 11’le beraber Xiaomi kullanıcılara şarj cihazı vermeyecek.
Xiaomi Mi 11 serisinin kutusu iPhone 12’nin kutusuna olan benzerliği sebebiyle tartışma yaratıyor
Daha önce yaptığı sızıntılarla tanınan DigitalChatStation adlı Weibo kullanıcısının paylaşımına göre, Xiaomi Mi 11 serisinin ambalajı ebat bakımından iPhone 12’nin ambalajına çok benziyor. Aslında bakacak olursanız iki kutunun birbirine benzemesinde problem yok; fakat problem şu ki, Xiaomi Mi 11’in kutusu iPhone 12’nin kutusuyla hemen hemen aynı olduğu için (iPhone 12’den şarj cihazı çıkmamıştı), kutuda şarj cihazına ayrılmış bir alan olmadığı düşünülüyor. Eğer Mi 11’in kutusunda şarj cihazı da olsaydı, kutunun çok daha büyük olması gerekiyordu. En azından iPhone 12’nin kutusuyla aynı olmaması gerekiyordu diyebiliriz.
Elbette ki bu tahminlerin sadece birer spekülasyondan ibaret olduklarını da unutmamak gerekiyor. Belki de Xiaomi, şarj aletini bir şekilde ince ve küçük tutmayı başarmıştır ve Mi 11 serisinin kutusunun iPhone 12’nin kutusuyla benzer olmasının yegâne sebebi de budur. Nihai sonuçları 28 Aralık’ta yapılacak olan Xiaomi etkinliğinde hep beraber göreceğiz.
Doğrusunu isterseniz Xiaomi’nin şarj aletini kaldırması pek de sürpriz olmaz. Zira Apple ile başlayan çevrecilik politikası, Samsung’a bile bir miktar sıçramıştı. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerdeki haberlerimizin birinde Samsung’un da Galaxy S21 serisinden şarj aletini çıkarabileceğine dair sızıntıları sizlere aktarmıştık.
Resmi açıklama geldi: Mi 11’de şarj cihazı yok
Xiaomi, Weibo hesabından yaptığı açıklamada Mi 11’in kutusunda şarj cihazı olmayacağını resmen onayladı. Şirket tarafından yapılan paylaşımda, bu kararın çevreyi korumak adına alındığı ifade edildi.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Fold 3 için ekran tasarımları ortaya çıktı!
Samsung‘un yeni katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Fold 3 için iki farklı ekran tasarımı ortaya atıldı. Yeni Galaxy Z Fold 3’ün belirlenen iki farklı ekran tasarımından birine sahip olması bekleniyor.
Samsung, katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Fold 2 ile 2020 yılı içerisinde büyük ilgi toplamıştı. Bu ilgiye karşılıksız kalmayan Samsung, yeni bir model ile 2021 yılında çıkış yapmayı planlıyor. Galaxy Z Fold 3 modeli ile katlanabilir telefon ailesine yeni bir üye eklemeyi planlayan şirket, bu telefon için iki farklı ekran tasarımı planlamış gibi gözüküyor. Ancak hangisini kullanacak şimdilik bilinmiyor.
Samsung’un patent bilgileri temel alınarak yapılan çalışmada Samsung’un muhtemelen Galaxy Z Fold 3 modelinde kullanacağı iki yeni tasarım ortaya çıktı. Çalışmayı yapan xleaks ve Pigtou, Samsung‘un bu model için iki farklı ekran tasarımı üzerinde çalıştığını belirledi. Bu ekranların birisi önceki modellerde olduğu gibi iki parçalı, diğeri ise üç parçalı olacak.
İki yeni katlanabilir ekran tasarımı!
Resimlere göz attığımızda Samsung, üç parçalı modeli ile hem daha kullanışlı hem de daha gösterişli bir tasarıma imza atacak gibi gözüküyor. Tasarıma baktığımızda ortada sabit bir ekran bulunurken, sağ ve soldaki ekranlar diğer ekranın üzerine kapanarak birleşiyor. Sağ taraftaki panelde ön kameralı harici bir ekran yer alırken, sol taraftaki panelde dörtlü arka kamera grubu yer alıyor. Cihazın hoparlör ve mikrofon bölümleri bu yan ekran panellerinde yer alıyor. Şarj girişi ise ana ekran panelinde bulunuyor.
Diğer iki parçalı modele baktığımızda ise burada daha bilindik bir tasarım görüyoruz. Çünkü bu tasarım hemen hemen Samsung‘un ilk katlanabilir telefon modelinin aynısı. Tabi Galaxy Z Fold 3 modelinde de kullanılabilir bir tasarım gibi duruyor. Bu tasarımda yine bir sabit ekran bulunurken, diğer ekran ana ekranın üzerine doğru kapanabiliyor.
Hatta çok dikkat çeken bir özellik yine bu tasarımda yer alıyor. Resme dikkatli baktığınızda ana ekran adeta bir akordiyon gibi bükülüyor. Bu da cihazın gerçek anlamda katlanabilir olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda kırılmaya karşı daha dayanıklı bir tasarım olacağı da belli.
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Bu tasarımda ön kamera ana ekran üzerinde bulunuyor. Ancak dörtlü arka kamera grubu yan taraftaki katlanabilen panel üzerinde yer alıyor. Diğer modele göre bir diğer farkı ise bu tasarımda hoparlör ve şarj girişi ana ekran paneli üzerinde bulunuyor. Mikrofon ise katlanabilen ekran paneli üzerinde yerini alıyor.
Samsung’un önümüzdeki dönemde Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2 modelleri ile katlanabilir telefon piyasasına tekrardan giriş yapacak. Bu iki ekran tasarımının bu cihazlarda kullanılacağı aşikar. Ancak hangi cihaz hangi tasarımı kullanacak belli değil. Bakalım Samsung, Galaxy Z Fold 3 modelinde hangi ekran tasarımını kullanacak?
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Android 11 güncellemesi Avrupa’ya geldi
Xiaomi bu ay başında Mi 10 Lite 5G cihazları için MIUI 12 ile Android 11 sabit sürümünü dünya çapında yayınlamıştı. Şimdi ise güncelleme Avrupa’daki Xiaomi Mi 10 Lite 5G cihazları için de geliyor.
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Güncelleme sürümü V12.1.2.0.RJIEUXM versiyon numarasına sahip. İndirilmesi gerekecek olan güncelleme boyutu ise tam 2.8 GB olarak karşımıza çıkıyor. Yavaş yavaş şimdilik belli kişiler için yayınlanmaya başlayan güncelleme, onlardan gelecek geribildirimle beraber belli iyileştirmelere de tabi tutulacak. Önümüzdeki birkaç haftada ise Avrupa’daki bütün Mi 10 Lite 5G cihazlarında yerini alması bekleniyor.
Android 11 güncellemesinin yanında, yeni işletim sistemiyle beraber farklı özellikler de cihazlara eklenecek. Aynı zamanda güvenlik yaması seviyesinin de bu güncellemeyle bir üst seviyeye çıkarılması bekleniyor.
Ancak bu güncelleme sonradan alınan bir işletim sistemi güncellemesi anlamına geldiği için sistemde bazı takılmalar gibi ufak sorunların görülmeleri mümkün. Bu durumun ise cihazları fabrika ayarlarına döndürerek çözülebildiğini hatırlatmakta fayda var. Bu sıfırlamayla cihaza güncellemeyle gelme ihtimali olan diğer bazı sorunların da çözülmeleri muhtemel. Bununla birlikte, fabrika ayarlarına döndürmeden önce telefonunuzdaki bilgileri yedekleme yaptığınızdan da unutmamanız gerekiyor.
Dediğimiz gibi güncellemenin yakın zamanda Avrupa’daki Mi 10 Lite 5G cihazlara ulaşması bekleniyor. Ancak güncelleme bildirimini beklemek istemeyen kullanıcılar, cihazlarının Ayarlar kısmından güncellemeleri kendileri de kontrol edebilirler.
Akıllı Telefonlar
Apple, yeni gizlilik uyarısının denemelerine başladı
Apple, biraz sessiz ve ani sayılabilecek bir şekilde, son zamanların oldukça tartışılan yeni özelliğinin denemelerine başladı.
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Yakın zamanda duyurulan yeni özellikle birlikte iOS, farklı uygulamalara karşın kullanıcılara gizliliklerini daha kapsamlı bir şekilde korumalarına olanak sağlayacaktı. Bu karar, kullanıcının bunu istemediğini açıkça belirtmesi gerektiğini savunan Facebook ve başka şirketlerle arasında bazı gerginliklere sebep olmuş olsa da; bu konuda onay alınması gerektiğini savunan Apple planlarından geri adım atmamışa benziyor.
Farklı şirketler tarafından oldukça yaygın olarak kullanılan bu uygulama, kullanıcılar hakkında farklı kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte onların detaylı profillerinin oluşturulmasına yardımcı oluyordu. Yeni gelen özellik ise iOS uygulamalarının, kullanıcıyı diğer uygulamalarda arayabilmek ve takip edebilmeleri için izin istemelerini gerektirecekti. Ancak bu yeni özelliğin ne zaman işleme sokulacağı tam olarak bilinmiyordu. Şimdiye kadar.
MacRumors tarafından gelen bilgilere göre Apple, bu işlevin denemelerine başladı. İlk gelen bildiriler ise özelliğin iOS 14.4 beta sürümünde denendiği yönünde. Bununla beraber bazı iOS 14.3 versiyonu kullanıcıları da böyle bir uyarı aldıklarını ve seçim yapabildiklerini bildiriyorlar.
Buradan görülebilecek en önemli şeylerden birisi Apple’ın bu uygulamaya hız vermiş olması. Böylelikle muhtemelen bir ay içerisinde iOS 14.4 çıkışı ile beraber bu işlevi görebiliriz. Ki hatırlanacağı üzere Apple, iOS 14.3 versiyonunda da uygulamaların kullanıcıların hangi bilgilerini kullanacağını göstermelerini zorunlu kılmıştı.
Apple firmasının aslında bu yeni güncellemeleriyle birlikte bilgi toplanmasını herhangi bir şekilde engellemek istemediğini söyleyebiliriz. Sadece bunun kullanıcıya bildirilmesi ve onlardan izin alınmasını savunup buna yönelik önlem alıyorlar. Bu önlemler dolayısıyla da kullanıcıların izin vermemesi durumunda şirketler bu uygulamalarına devam edemeyecekler gibi gözüküyor.
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