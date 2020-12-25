Xiaomi Mi 11 serisinin kutusu ortaya çıktı; şarj cihazı çıkmayacak!

Xiaomi Mi 11 serisinin, akıllara durgunluk veren ambalajı gün yüzüne çıktı. Dış görünüş bakımından iPhone 12 serisinin kutusuyla neredeyse birebir aynı olan ambalajın, bu benzerliği hasebiyle içerisinde şarj aleti olmadığı tahmin ediliyor. Eğer tahminler doğruysa Mi 11’le birlikte kullanıcılar maalesef bir de şarj cihazı arayışına girmek durumunda kalacaklar.

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Şimdiye kadar üretilmiş en pahalı akıllı telefon ekranına sahip olacağı söylenen Mi 11, 28 Aralık’ta Çin’de tanıtılacak. Çinli teknoloji devi Xiaomi tarafından düzenlenecek etkinlikte görücüye çıkacak olan telefonun, tanıtımı öncesinde ambalajı sızdırıldı. Ambalajın muhteviyatıyla ilgili iddialara göreyse, Mi 11’le beraber Xiaomi kullanıcılara şarj cihazı vermeyecek.

Xiaomi Mi 11 serisinin kutusu iPhone 12’nin kutusuna olan benzerliği sebebiyle tartışma yaratıyor

Daha önce yaptığı sızıntılarla tanınan DigitalChatStation adlı Weibo kullanıcısının paylaşımına göre, Xiaomi Mi 11 serisinin ambalajı ebat bakımından iPhone 12’nin ambalajına çok benziyor. Aslında bakacak olursanız iki kutunun birbirine benzemesinde problem yok; fakat problem şu ki, Xiaomi Mi 11’in kutusu iPhone 12’nin kutusuyla hemen hemen aynı olduğu için (iPhone 12’den şarj cihazı çıkmamıştı), kutuda şarj cihazına ayrılmış bir alan olmadığı düşünülüyor. Eğer Mi 11’in kutusunda şarj cihazı da olsaydı, kutunun çok daha büyük olması gerekiyordu. En azından iPhone 12’nin kutusuyla aynı olmaması gerekiyordu diyebiliriz.

Elbette ki bu tahminlerin sadece birer spekülasyondan ibaret olduklarını da unutmamak gerekiyor. Belki de Xiaomi, şarj aletini bir şekilde ince ve küçük tutmayı başarmıştır ve Mi 11 serisinin kutusunun iPhone 12’nin kutusuyla benzer olmasının yegâne sebebi de budur. Nihai sonuçları 28 Aralık’ta yapılacak olan Xiaomi etkinliğinde hep beraber göreceğiz.

Doğrusunu isterseniz Xiaomi’nin şarj aletini kaldırması pek de sürpriz olmaz. Zira Apple ile başlayan çevrecilik politikası, Samsung’a bile bir miktar sıçramıştı. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerdeki haberlerimizin birinde Samsung’un da Galaxy S21 serisinden şarj aletini çıkarabileceğine dair sızıntıları sizlere aktarmıştık.

Resmi açıklama geldi: Mi 11’de şarj cihazı yok

Xiaomi, Weibo hesabından yaptığı açıklamada Mi 11’in kutusunda şarj cihazı olmayacağını resmen onayladı. Şirket tarafından yapılan paylaşımda, bu kararın çevreyi korumak adına alındığı ifade edildi.