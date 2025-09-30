Electronic Arts için haftanın en çok konuşulan gelişmesi yaşandı. Dünyanın önde gelen oyun devlerinden biri olan şirket, tarihin en büyük satın alma anlaşmalarından biriyle gündeme oturdu. Peki bu devasa işlem oyun sektörünü nasıl etkileyecek? Şirket gelecekte hangi stratejilere yönelecek?

Electronic Arts 55 milyar dolara satılıyor!

Electronic Arts, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) destekli konsorsiyum tarafından 55 milyar dolara satın alınıyor. Anlaşma kapsamında hisse başına 210 dolarlık teklif yapılırken, bu fiyat şirketin New York borsasındaki son kapanışına göre yüzde 25 prim anlamına geliyor. Uzmanlara göre bu durum yalnızca EA için değil, tüm oyun endüstrisi için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Kaliforniya merkezli EA, yıllardır dünya çapında geniş kitlelere ulaşan oyun serileriyle biliniyor. Özellikle EA Sports FC, Madden NFL ve The Sims gibi markalar, firmanın güçlü içerik kütüphanesinin en değerli parçaları olarak öne çıkıyor. CEO Andrew Wilson’ın görevine devam edeceği açıklanırken, Silver Lake eş başkanı Egon Durban şirketi “birinci sınıf bir spor franchise’ı” olarak tanımladı.

Türkiye’deki oyun topluluğu açısından bu gelişme oldukça önemli. Zira Electronic Arts, FIFA’nın yerini alan EA Sports FC ile ülkemizde büyük bir oyuncu kitlesine sahip. Anlaşma sonrası şirketin içerik yatırımlarını artırması bekleniyor. Ayrıca yeni tasarım anlayışları, çevrimiçi hizmetlerde yapılacak yenilikler ve kullanıcı deneyiminde olası değişiklikler, Türk oyuncular için de doğrudan etkili olacak.

Electronic Arts özelleştirilmesi yalnızca finansal bir işlem değil, oyun sektörünün geleceğini de şekillendirecek bir dönüm noktası olarak görülüyor. Bu anlaşmanın ardından firmanın daha yenilikçi içeriklere odaklanıp odaklanmayacağı önümüzdeki yıllarda netleşecek.

