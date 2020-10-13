Realme Q2, Q2 Pro ve Q2i tanıtıldı

Realme, düzenlediği etkinlikte Q2 serisi akıllı telefonlarını duyurdu. Realme Q2, Q2 Pro ve Q2i olmak üzere üç telefondan oluşan seri, fiyatlarına oranla sunduklarıyla dikkat çekiyor.

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Realme Q2

Realme Q2 120 Hz tazeleme oranına sahip LCD bir ekrana sahip. Delik çentikli ekran 20:9 en boy oranına ve FHD+ çözünürlükle birlikte geliyor. Telefon yüzde 90.9 ekran çerçeve oranıyla dikkat çekiyor. Yan tarafta parmak izi okuyucu konumlandırılmış. Telefon gücü MediaTek Dimensity 800U işlemcisinden alıyor. İşlemciye 6GB RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama alanı eşlik ediyor. 5000 mAh batarya USB-C portu üzerinden 30W hızlı şarj destekliyor. Ön tarafta 16 MP selfie kamerası kullanılırken arka tarafta üçlü kamera dizilimi tercih edilmiş. 48 MP ana kameraya, 8 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP makro kamera eşlik ediyor. Telefonda Bluetooth 5.0, çift SIM, Micro SD ve 3.5 mm kulaklık jakı mevcut.

Realme Q2 PRO

Q2 Pro ise 6.4 inç boyutunda delik çentikli AMOLED bir ekrana sahip. FHD+ çözünürlükle gelen ekran, 20:9 en boy oranı ve yüzde 90.8 ekran çerçeve oranıyla birlikte geliyor. Ayrıca parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş. Her iki telefonun ekranı Gorilla Glass ile korunuyor. Gücünü MediaTek Dimensity 800U işlemcisinden alan telefon 8 GB RAM ve 128/256 GB UFS 2.1 depolama alanına sahip. 4300 mAh boyutundaki batarya 65W hızlı şarj destekliyor. Ön tarafta 16 MP selfie kamerası, arka tarafta dörtlü kamera dizilimi kullanılmış. 48 MP ana kameraya, 8 MP ultra geniş kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP mono kamera eşlik ediyor. Telefonda Bluetooth 5.0 ve çift SIM desteği mevcut.

Realme Q2i

Q2i, HD+ çözünürlüklü 20:9 en boy oranına sahip 6.5 inç IPS LCD ekrana sahip. Telefon, yüzde 88.7 ekran çerçeve oranıyla birlikte geliyor. Gücünü MediaTek Dimensity 720 işlemcisinden alan telefona 4 GB RAM ve Micro SD ile arttırılabilen 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. 5000 mAh boyutundaki batarya 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Ön tarafta 8 MP selfie kamera kullanılırken arka tarafta üçlü kamera dizilimi mevcut. 13 MP ana kameraya, 2 MP makro kamerası ve 2 MP derinlik kamerası eşlik ediyor.

Üç telefon da kutudan Android 10 işletim sistemi ve Realme UI 2.0 arayüzüyle birlikte çıkıyor. Realme Q2i 148 dolar, Realme Q2 177 dolar, Q2 Pro 237 dolar başlangıç fiyatına sahip.