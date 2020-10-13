Akıllı Telefonlar
Realme Q2, Q2 Pro ve Q2i tanıtıldı
Realme, düzenlediği etkinlikte Q2 serisi akıllı telefonlarını duyurdu. Realme Q2, Q2 Pro ve Q2i olmak üzere üç telefondan oluşan seri, fiyatlarına oranla sunduklarıyla dikkat çekiyor.
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Realme Q2
Realme Q2 120 Hz tazeleme oranına sahip LCD bir ekrana sahip. Delik çentikli ekran 20:9 en boy oranına ve FHD+ çözünürlükle birlikte geliyor. Telefon yüzde 90.9 ekran çerçeve oranıyla dikkat çekiyor. Yan tarafta parmak izi okuyucu konumlandırılmış. Telefon gücü MediaTek Dimensity 800U işlemcisinden alıyor. İşlemciye 6GB RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama alanı eşlik ediyor. 5000 mAh batarya USB-C portu üzerinden 30W hızlı şarj destekliyor. Ön tarafta 16 MP selfie kamerası kullanılırken arka tarafta üçlü kamera dizilimi tercih edilmiş. 48 MP ana kameraya, 8 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP makro kamera eşlik ediyor. Telefonda Bluetooth 5.0, çift SIM, Micro SD ve 3.5 mm kulaklık jakı mevcut.
Realme Q2 PRO
Q2 Pro ise 6.4 inç boyutunda delik çentikli AMOLED bir ekrana sahip. FHD+ çözünürlükle gelen ekran, 20:9 en boy oranı ve yüzde 90.8 ekran çerçeve oranıyla birlikte geliyor. Ayrıca parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş. Her iki telefonun ekranı Gorilla Glass ile korunuyor. Gücünü MediaTek Dimensity 800U işlemcisinden alan telefon 8 GB RAM ve 128/256 GB UFS 2.1 depolama alanına sahip. 4300 mAh boyutundaki batarya 65W hızlı şarj destekliyor. Ön tarafta 16 MP selfie kamerası, arka tarafta dörtlü kamera dizilimi kullanılmış. 48 MP ana kameraya, 8 MP ultra geniş kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP mono kamera eşlik ediyor. Telefonda Bluetooth 5.0 ve çift SIM desteği mevcut.
Realme Q2i
Q2i, HD+ çözünürlüklü 20:9 en boy oranına sahip 6.5 inç IPS LCD ekrana sahip. Telefon, yüzde 88.7 ekran çerçeve oranıyla birlikte geliyor. Gücünü MediaTek Dimensity 720 işlemcisinden alan telefona 4 GB RAM ve Micro SD ile arttırılabilen 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. 5000 mAh boyutundaki batarya 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Ön tarafta 8 MP selfie kamera kullanılırken arka tarafta üçlü kamera dizilimi mevcut. 13 MP ana kameraya, 2 MP makro kamerası ve 2 MP derinlik kamerası eşlik ediyor.
Üç telefon da kutudan Android 10 işletim sistemi ve Realme UI 2.0 arayüzüyle birlikte çıkıyor. Realme Q2i 148 dolar, Realme Q2 177 dolar, Q2 Pro 237 dolar başlangıç fiyatına sahip.
Akıllı Telefonlar
Kirin 9000 Geekbench skoru ortaya çıktı!
Huawei’nin amiral gemisi olan Mate serisinin merakla beklenen yeni üyeleri Mate 40 serisi yakında tanıtılacak. Çinli şirket, 22 Ekim’de tanıtılması beklenen yeni amiral gemilerinde kendi tasarımı olan yeni Kirin 9000 işlemcisini kullanacak. Daha önce hakkında pek çok söylenti çıkan işlemcinin Geekbench testi gün yüzüne çıktı.
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Geekbench benchmark uygulamasından alınan görüntüye göre, Huawei Mate 40 Pro olduğu düşünülen NOH-NX9 kod adlı bir cihazın işlemci performansına dair test sonuçları ortaya çıktı. Testin sonuçlarına göre Kirin 9000 işlemcisi, 1020 puan tek çekirdek skoru alırken, 3710 puan çoklu çekirdek skoru almayı başardı. Günümüz telefonlarıyla kıyaslamak istersek, Qualcomm’un Snapdragon 865 Plus işlemcisinden gücü alan Samsung Galaxy Note 20 Ultra, aynı testin tek çekirdek kısmında ortalama 900 puan, çok çekirdek kısmında ise ortalama 3100 puan alıyor. Bu sonuçlara göre Huawei’nin yeni işlemcisinin şu anki amiral gemisi seviyesi işlemcileri geride bırakacağını söyleyebiliriz.
Yeni Kirin işlemci, 5 nm üretim sürecinden geçerek üretilecek. Ayrıca dahili 5G modemiyle birlikte gelecek. Baz çalışma hzı 2.04 GHz olan ve 3.1 GHz hıza kadar çıkabilen işlemci, ARM mimarili 8 çekirdekten oluşuyor. Görselde öne çıkan diğer detaylara göre, işlemciye 8 GB RAM eşlik ediyor. Ayrıca telefonun Android 10 işletim sistemine sahip olduğunu görüyoruz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Nova 7 SE işlemci değişikliği ile tekrar piyasaya çıkacak!
Huawei Nova 7 SE yeni versiyonu ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Farklı bir işlemci kullanacak akıllı telefon, 16 Ekim tarihinde piyasaya çıkacak.
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Dimensity 800U işlemcili Huawei Nova 7 SE, 16 Ekimde piyasaya sürülecek!
Akıllı telefon dünyasında son iki yıldır çeşitli sorunlar nedeniyle durağan zamanlar geçiren Huawei, daha önceden çıkarttığı bir cihazını farklı işlemciyle tekrar piyasaya sürecek. Firma, nisan ayında piyasaya sürülen Nova 7 SE modelini Dimensity 800U ile tekrardan kullanıcılarına sunacak. Gelen bilgilere göre cihaza Nova 7 SE 5G Vitality Edition adının verilmesi bekleniyor. Kirin işlemcilerin stoklarını tüketen akıllı telefon üreticisi, yeni işlemci ile birlikte cihazı 16 Ekim tarihinde piyasaya sürmeyi hedefliyor.
MediaTek Dimensity 800U ile piyasaya çıkacağı öğrenilen Huawei Nova 7 SE, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Tasarım olarak bir farklılığı olmayacak akıllı telefon, 6.5 inçlik delikli ekran ile kullanıcılarını karşılayacak. Üzerinde beş adet kameraya yer veren akıllı telefonun ön kamerası 16 MP değerine sahip olacak. Arka tarafta yer alan kameralar ise sırasıyla, 64 MP ana kamer, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik sensörü ve yine 2 MP makro olarak belirlenmiş. İşlemci değişikliğine rağmen benzer performans değerlerine sahip olması beklenen akıllı telefonun, 340 ile 415 dolar arası bir fiyat etiketinin olması bekleniyor. Bakalım Huawei yeni değiştirilmiş akıllı telefonu ile kısa vadede çözüm bulabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Ev
Xiaomi, Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisini gösterdi!
Xiaomi, Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisi ile akıllı cihaz kontrolünde yapacağı yenilikleri gösteren bir video yayımladı. İlk olarak Mi 10 5G modeli ile sunulan teknoloji sonraki modellere de gelecek.
UWB teknolojisi, veri aktarımı için yüksek bant genişliği sunmasının yanı sıra cihazlar arasındaki mesafe ve konumun doğru hesaplamasını sağlayarak akıllı ev cihazları ile etkileşim şeklimizi değiştirmeyi vaat ediyor.
Haberimizin devamında bulunan videoda da gördüldüğü gibi söz konusu teknoloji, akıllı telefonlarımızın işaret ettiğimiz cihaz ile etklişime geçmesine izin veriyor. Fan kontrolü için basit açma ve kapama komutlarını sunan arayüz, hoparlör ile etkleşime geçildiğinde oynatma kontrollerini kullanıcıya sunuyor.
Oldukça sezgisel şekilde çalıştığı görülen teknoloji ile evde bulunan tüm cihazların kontrolünü akıllı telefon üzerinden rahatlıkla yapmak mümkün. Yön verileri konusunda da şaşırtıcı derecede doğruluk payı olduğu görülen teknoloji +/- 3 derece hata payı ile çalışabiliyor.
UWB teknoljisi ile sağlanan mesafe verileri, akıllı kilit mekanizmalarının yakınlık derecenize göre açık veya kapalı şekilde konumlanmasını da güvenli şekilde sağlayabilecek. Söz konusu sistemler daha önce Bluetooth tabanlı verilerle de kullanılmıştı. Fakat Bluetooth üzerinden sağlanan mesafe verilerinin oldukça düşük hassasiyetli olması kilit sistemlerini de güvenliksiz hale getiriyordu. UWB ile akıllı telefonlarımız araçlarımız için güvenli birer anahtara dönüşebilecek.
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Xiaomi dışında UWB teknolojisini akıllı telefonlarına dahil edecek bir diğer marka ise Samsung. Firma söz konusu teknolojiyi ilk olarak Samsung Galaxy Note 20 Ultra modeline ekledi. Firma yaptığı demoda araçlarla etkileşimde bulunmak ve kaybettiğiniz birine SmartThings Find uygulamasında sunulan AR desteği ile yönlendirilmek gibi özellikler üzerinde durmuştu.
Xiaomi ve Samsung’un UWB teknolojisini NXP yongaları ile sağladığını da belirtelim.