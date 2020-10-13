Kirin 9000 Geekbench skoru ortaya çıktı!

Huawei’nin amiral gemisi olan Mate serisinin merakla beklenen yeni üyeleri Mate 40 serisi yakında tanıtılacak. Çinli şirket, 22 Ekim’de tanıtılması beklenen yeni amiral gemilerinde kendi tasarımı olan yeni Kirin 9000 işlemcisini kullanacak. Daha önce hakkında pek çok söylenti çıkan işlemcinin Geekbench testi gün yüzüne çıktı.

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Geekbench benchmark uygulamasından alınan görüntüye göre, Huawei Mate 40 Pro olduğu düşünülen NOH-NX9 kod adlı bir cihazın işlemci performansına dair test sonuçları ortaya çıktı. Testin sonuçlarına göre Kirin 9000 işlemcisi, 1020 puan tek çekirdek skoru alırken, 3710 puan çoklu çekirdek skoru almayı başardı. Günümüz telefonlarıyla kıyaslamak istersek, Qualcomm’un Snapdragon 865 Plus işlemcisinden gücü alan Samsung Galaxy Note 20 Ultra, aynı testin tek çekirdek kısmında ortalama 900 puan, çok çekirdek kısmında ise ortalama 3100 puan alıyor. Bu sonuçlara göre Huawei’nin yeni işlemcisinin şu anki amiral gemisi seviyesi işlemcileri geride bırakacağını söyleyebiliriz.

Yeni Kirin işlemci, 5 nm üretim sürecinden geçerek üretilecek. Ayrıca dahili 5G modemiyle birlikte gelecek. Baz çalışma hzı 2.04 GHz olan ve 3.1 GHz hıza kadar çıkabilen işlemci, ARM mimarili 8 çekirdekten oluşuyor. Görselde öne çıkan diğer detaylara göre, işlemciye 8 GB RAM eşlik ediyor. Ayrıca telefonun Android 10 işletim sistemine sahip olduğunu görüyoruz.