Akıllı Telefonlar
Kirin 9000 Geekbench skoru ortaya çıktı!
Huawei’nin amiral gemisi olan Mate serisinin merakla beklenen yeni üyeleri Mate 40 serisi yakında tanıtılacak. Çinli şirket, 22 Ekim’de tanıtılması beklenen yeni amiral gemilerinde kendi tasarımı olan yeni Kirin 9000 işlemcisini kullanacak. Daha önce hakkında pek çok söylenti çıkan işlemcinin Geekbench testi gün yüzüne çıktı.
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Geekbench benchmark uygulamasından alınan görüntüye göre, Huawei Mate 40 Pro olduğu düşünülen NOH-NX9 kod adlı bir cihazın işlemci performansına dair test sonuçları ortaya çıktı. Testin sonuçlarına göre Kirin 9000 işlemcisi, 1020 puan tek çekirdek skoru alırken, 3710 puan çoklu çekirdek skoru almayı başardı. Günümüz telefonlarıyla kıyaslamak istersek, Qualcomm’un Snapdragon 865 Plus işlemcisinden gücü alan Samsung Galaxy Note 20 Ultra, aynı testin tek çekirdek kısmında ortalama 900 puan, çok çekirdek kısmında ise ortalama 3100 puan alıyor. Bu sonuçlara göre Huawei’nin yeni işlemcisinin şu anki amiral gemisi seviyesi işlemcileri geride bırakacağını söyleyebiliriz.
Yeni Kirin işlemci, 5 nm üretim sürecinden geçerek üretilecek. Ayrıca dahili 5G modemiyle birlikte gelecek. Baz çalışma hzı 2.04 GHz olan ve 3.1 GHz hıza kadar çıkabilen işlemci, ARM mimarili 8 çekirdekten oluşuyor. Görselde öne çıkan diğer detaylara göre, işlemciye 8 GB RAM eşlik ediyor. Ayrıca telefonun Android 10 işletim sistemine sahip olduğunu görüyoruz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Nova 7 SE işlemci değişikliği ile tekrar piyasaya çıkacak!
Huawei Nova 7 SE yeni versiyonu ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Farklı bir işlemci kullanacak akıllı telefon, 16 Ekim tarihinde piyasaya çıkacak.
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Dimensity 800U işlemcili Huawei Nova 7 SE, 16 Ekimde piyasaya sürülecek!
Akıllı telefon dünyasında son iki yıldır çeşitli sorunlar nedeniyle durağan zamanlar geçiren Huawei, daha önceden çıkarttığı bir cihazını farklı işlemciyle tekrar piyasaya sürecek. Firma, nisan ayında piyasaya sürülen Nova 7 SE modelini Dimensity 800U ile tekrardan kullanıcılarına sunacak. Gelen bilgilere göre cihaza Nova 7 SE 5G Vitality Edition adının verilmesi bekleniyor. Kirin işlemcilerin stoklarını tüketen akıllı telefon üreticisi, yeni işlemci ile birlikte cihazı 16 Ekim tarihinde piyasaya sürmeyi hedefliyor.
MediaTek Dimensity 800U ile piyasaya çıkacağı öğrenilen Huawei Nova 7 SE, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Tasarım olarak bir farklılığı olmayacak akıllı telefon, 6.5 inçlik delikli ekran ile kullanıcılarını karşılayacak. Üzerinde beş adet kameraya yer veren akıllı telefonun ön kamerası 16 MP değerine sahip olacak. Arka tarafta yer alan kameralar ise sırasıyla, 64 MP ana kamer, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik sensörü ve yine 2 MP makro olarak belirlenmiş. İşlemci değişikliğine rağmen benzer performans değerlerine sahip olması beklenen akıllı telefonun, 340 ile 415 dolar arası bir fiyat etiketinin olması bekleniyor. Bakalım Huawei yeni değiştirilmiş akıllı telefonu ile kısa vadede çözüm bulabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Ev
Xiaomi, Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisini gösterdi!
Xiaomi, Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisi ile akıllı cihaz kontrolünde yapacağı yenilikleri gösteren bir video yayımladı. İlk olarak Mi 10 5G modeli ile sunulan teknoloji sonraki modellere de gelecek.
UWB teknolojisi, veri aktarımı için yüksek bant genişliği sunmasının yanı sıra cihazlar arasındaki mesafe ve konumun doğru hesaplamasını sağlayarak akıllı ev cihazları ile etkileşim şeklimizi değiştirmeyi vaat ediyor.
Haberimizin devamında bulunan videoda da gördüldüğü gibi söz konusu teknoloji, akıllı telefonlarımızın işaret ettiğimiz cihaz ile etklişime geçmesine izin veriyor. Fan kontrolü için basit açma ve kapama komutlarını sunan arayüz, hoparlör ile etkleşime geçildiğinde oynatma kontrollerini kullanıcıya sunuyor.
Oldukça sezgisel şekilde çalıştığı görülen teknoloji ile evde bulunan tüm cihazların kontrolünü akıllı telefon üzerinden rahatlıkla yapmak mümkün. Yön verileri konusunda da şaşırtıcı derecede doğruluk payı olduğu görülen teknoloji +/- 3 derece hata payı ile çalışabiliyor.
UWB teknoljisi ile sağlanan mesafe verileri, akıllı kilit mekanizmalarının yakınlık derecenize göre açık veya kapalı şekilde konumlanmasını da güvenli şekilde sağlayabilecek. Söz konusu sistemler daha önce Bluetooth tabanlı verilerle de kullanılmıştı. Fakat Bluetooth üzerinden sağlanan mesafe verilerinin oldukça düşük hassasiyetli olması kilit sistemlerini de güvenliksiz hale getiriyordu. UWB ile akıllı telefonlarımız araçlarımız için güvenli birer anahtara dönüşebilecek.
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Xiaomi dışında UWB teknolojisini akıllı telefonlarına dahil edecek bir diğer marka ise Samsung. Firma söz konusu teknolojiyi ilk olarak Samsung Galaxy Note 20 Ultra modeline ekledi. Firma yaptığı demoda araçlarla etkileşimde bulunmak ve kaybettiğiniz birine SmartThings Find uygulamasında sunulan AR desteği ile yönlendirilmek gibi özellikler üzerinde durmuştu.
Xiaomi ve Samsung’un UWB teknolojisini NXP yongaları ile sağladığını da belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold 3, ekran altı kamera sensörüyle gelebilir!
2021 planlarında ekran altı kameraları amiral gemisi modellerine getirmeyi hedefleyen Samsung, ilk adımı Fold serisinin yeni üyesi ile atabilir. Ortaya çıkan raporlara göre Galaxy Fold 3, ekran altı kamera sensörüne sahip olabilir.
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2021 yılında gelecek olan Note ve S serisi cihazlarda Samsung’un ekran altı kamera sensörüne yer vemeyi planladığı uzun zamandır konuşuluyordu. Şirket, bu modellerden önce ekran altına yerleştirilmiş kamera deneyimini, Fold 3 modeliyle beraber kullanıcılara sunabilir. Samsung, yakın döneme kadar S21 -ya da S30 – modeliyle beraber geleceği varsayılan ekran altına gömülü kamera sensörlerini cihaza eklemekten vazgeçmişti. Bu gelişme ne yazık ki S21 modelinde kamera deliğini görmeye devam edeceğimiz anlamına geliyor.
Galaxy Fold 3 için sızıntılar ilk değil
Geçtiğimiz aylarda Samsung’un katlanabilir ekranlı Fold serisi için ortaya çıkan bazı görüntülerde ön kamera için herhangi bir boşluk olmadığı göze çarpmıştı. Bu görüntü üzerine Samsung’un ön kameradan vazgeçeceği ya da ekran altına gömülü kamera sensörü kullanacağı ihtimalleri dillendirilmeye başlanmıştı. The ELEC tarafından paylaşılan rapora göre şirket, bu sensörü barındıran bir modeli ürün yelpazesine çok yakında ekleyebilir. Ekran altına gömülü kamera sensörünün ise ilk olarak şirketin üst segment Galaxy Fold serisinin yeni modeli ile beraber gelmesi kuvvetle muhtemel.
Led bildirim ışığı, menteşeye entegre ediliyor
Geçtiğimiz günlerde Galaxy Fold ailesinin yeni üyesi için bir menteşe tasarımı alındığı ortaya çıkmıştı. Bununla beraber yeni gelecek olan cihazın selefiyle aynı tasarımsal çizgide yer alacağı ve bazı geliştirmelerle kullanıcıların beğenisine sunulacağı düşünülüyor. Menteşe alanına entegre edilmiş RGB destekli LED bildirim ışığı, ekran altı kamera ve S-Pen desteğiyle gelmesi beklenen model hakkında ilerleyen süreçte daha fazla bilgi edinmiş olacağız.