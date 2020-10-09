Akıllı Telefonlar
Realme Q2 Pro modelinin arka tarafı deri olacak!
Realme Q2 Pro, yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firmanın orta seviyeye konumlandırdığı akıllı telefonunun arka paneli deri olacak.
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Realme Q2 Pro, deri tasarım ile geliyor!
Akıllı telefon dünyasında fiyat performans cihazları ile adından söz ettiren Realme, yeni serisi ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Realme Q2 serisini piyasaya çıkarmaya hazırlanan akıllı telefon üreticisi, yeni cihazları hakkında da yeni bilgiler vermeye devam ediyor. Q2 ve Q2 Pro modelleri ile kullanıcılarını karşılayacak olan firma, ilk kez bir cihazında “vegan deri” kullanacak. Firma tarihinde bu konuda bir ilk olacak olan cihazın görüntüleri de yine firmanın yetkilileri tarafından Weibo’da paylaşıldı. Arka tarafında deri kaplama olacağı öğrenilen akıllı telefonun, yine Weibo’da bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Arka panelin görüntülendiği resimlerde cihazın dörtlü kamera kurulumu ile geleceği de kesinleşti.
Snapdragon 765G işlemcisinin kullanılacağı düşünülen seri, sızıntıya göre MediaTek yapımı Dimensity 800U işlemcisi ile gelecek. Bu da Realme Q2 Pro ile Q2 modelleri aynı işlemciyi kullanacaklar demek oluyor. 120 Hz ekran yenileme hızı ve OLED ekran ile gelecek Pro modeli, 65W hızlı şarj desteğini de kullanıcılarına sunacak. 13 Ekim tarihinde tanıtılması beklenen akıllı telefon serisi hakkında henüz bir fiyat bilgisi yer almamakta. Bakalım firma yeni akıllı telefon serisi ile birlikte piyasada alternatif oluşturabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei, Honor markasını elinden çıkarabilir!
Bilindiği üzere Huawei, uygulanan katı ticaret yaptırımlarından ötürü zor günler geçiriyor. Şirketin alt markası konumundaki Honor’un bu durumdan nasıl etkileneceği ise belirsizliğini koruyordu. Bazı iddialara göre Huawei’nin Honor markasını satarak özgürleştirmesi söz konusu olabilir!
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Huawei’nin Honor markasını satabileceği iddia ediliyor!
Popüler Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun ortaya attığı iddia, varlığı tartışma konusu haline gelen Honor’un satılması üzerine şekilleniyor. Kuo’ya göre, Honor’un mevcut koşullar altında hayatta kalması pek de mümkün görünmüyor. Huawei’nin ise alt markasının varlığını devam ettirebilmesi adına farklı bir şirkete satışını gözden geçirdiği belirtiliyor. Böylece Honor markası ABD’nin uyguladığı ticari yaptırımlara takılmadan faaliyetlerine devam edebilecek.
Ming-Chi Kuo, Honor’un satışı durumunda “kazan-kazan” formülünün devreye gireceğini öne sürüyor. Bu durumda Huawei önemli bir finansal kaynak yaratırken, güçlü marka değerinden dolayı Honor’un satışlarını arttırabileceği ifade ediliyor. Öte yandan Hem Huawei, hem de Honor cephesinden gelen açıklamalar ise şimdilik böyle bir satışın planlanmadığı yönünde birleşiyor. Hatta Ming-Chi Kuo’nun verdiği bilgilerin aksine markanın yeni modeller üzerinde çalıştığı belirtiliyor.
Çeşitli kaynaklar, Honor’un farklı bir mülkiyet altına girme fikrinin uzun vadede mantıklı bir çözüm olacağını söylüyor. Çünkü ticaret kısıtlaması Huawei’nin alt markalarını da kapsadığı için Honor tarafında işlerin yolunda gittiğini söylemek zor. Olası bir satış durumunda ise ticaret kısıtlamaları ortadan kalkacağından dolayı marka için daha geniş bir hareket alanı oluşabilir.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate X2, canlı görüntülendi!
Huawei tarafındaki katlanabilir ve esnek ekrana sahip Mate X ailesinin yeni üyesi olacak olan Mate X2, Çinli blogger tarafından canlı görüntülendi. İnternete sızan görsele göre cihazın selefinden pek de farklı görünmediği söylenebilir.
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ABD’yle yaşanan sıkıntıların gölgesinde Huawei, yeni modelleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yakın süreç içinde Mate40 ailesini tanıtması beklenen şirket, katlanabilir ekranlı Mate X ailesinin yeni modeli için de çalışmaları sürdürüyor. Önümüzdeki yıla kadar piyasaya sürülmeyeceği ifade edilen modelin sızıntısı, Çinli bir blogger’dan geldi. Sızıntılar, cihazın tasarımsal açıdan değiştirilmediğini gösteriyor.
Mate X2, selefiyle yanı tasarımsal çizgiyi taşıyor
@8090 Life Digital isimli Çinli blog yazarı tarafından paylaşılan görselde Mate X’in halefi açık halde görünüyor. Cihazın bu görsele dayanarak selefine oldukça benzer tasarımda olduğunu söylemek yanlış olmaz. GSMArena’da paylaşılan haberdeki görsele göre menteşe ve katlanma bölgesi, cihazın yine dışa katlanır yapıda geleceğini gösteriyor. Huawei tarafındaki son ve en güçlü işlemci olan HiSilicon Kirin 9000’den güç alması beklenen katlanabilir ekranlı telefonun açıldığında 8” büyüklüğünde ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. Kamera kurulumunda ise yine selefiyle aynı çizgide olacağı düşünülen model, ancak önümüzdeki sene kullanıcılarla buluşmuş olacak.
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ‘render’ görüntülerine göre cihazın kalem desteğiyle geleceği ve laptop deneyiminde ekran ve klavye kullanımı sağlayacağı iddia edilmişti. Sızıntı görselde bu iddiaları doğrulayan herhangi bir detay bulunmasa da cihazın bu ‘render’ görüntülerinden daha çok Mate X ve Xs modellerine benzer yapıda olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Moovit uygulaması AppGallery’e geliyor!
Huawei, AppGallery‘i her geçen gün popüler uygulamalar ile güncelliyor. Şirketin AppGallery ile temel hedefi Google‘a alternatif oluşturmak. Bu hedef ile birlikte hem ülkesel hem de global çapta yeni uygulamalar kullanıcılara sunuluyor.
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Huawei, Moovit ile anlaşarak neyi hedefliyor?
Şirket, en büyük kentsel mobilite uygulamalarından biri olan Moovit‘i nihayet uygulama mağazasına ekleyecek. Bu tarz ulaşım alanındaki uygulamalar her kullanıcının ilgisini çekeceği için şirket açısından bu anlaşma oldukça önemli. Moovit, İsrail merkezli bir hizmet sağlayıcıdır. Uygulama, ulaşım sektörü için önemli olmasının yanı sıra bir seyahat planlayıcısı olarak da çalışıyor. Platform, temel olarak dünya çapındaki toplu taşıma şirketlerinden API toplayarak mümkün olduğunda gerçek zamanlı bir navigasyon sağlar. 106 ülkede 3200 şehirde 865 milyondan fazla insan bu uygulamayı kullanıyor.
Moovit, otobüs, metrobüs, metro, tren, bisiklet, e-scooter, araba paylaşımı ve araç çağırma gibi seçenekleri kullanıcılara sunuyor. Uygulama şu anda AppGallery üzerinden indirmeye açık ayrıca moovitapp.com üzerinden de erişilebilir durumda. Şirket, web sitesinin arayüzünü Huawei‘nin tarayıcısı için özelleştirdiğini belirtiyor ancak site tabii ki her cihaz için kullanılabilir halde. Moovit, Huawei ile gittiği bu iş birliği sayesinde 100 ülkede 45 farklı dile hizmet verecek.
Huawei daha önce Here WeGo, TomTomGo, Maps.me ve Sygic‘i uygulama mağazasına eklemişti. Şirketin popüler uygulamaları AppGallery ile kullanıcılara sunması, uygulama mağazasının geleceği açısından oldukça önemli.