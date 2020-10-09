Realme Q2 Pro modelinin arka tarafı deri olacak!

Bilindiği üzere Huawei, uygulanan katı ticaret yaptırımlarından ötürü zor günler geçiriyor. Şirketin alt markası konumundaki Honor’un bu durumdan nasıl etkileneceği ise belirsizliğini koruyordu. Bazı iddialara göre Huawei’nin Honor markasını satarak özgürleştirmesi söz konusu olabilir!

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Huawei’nin Honor markasını satabileceği iddia ediliyor!

Popüler Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun ortaya attığı iddia, varlığı tartışma konusu haline gelen Honor’un satılması üzerine şekilleniyor. Kuo’ya göre, Honor’un mevcut koşullar altında hayatta kalması pek de mümkün görünmüyor. Huawei’nin ise alt markasının varlığını devam ettirebilmesi adına farklı bir şirkete satışını gözden geçirdiği belirtiliyor. Böylece Honor markası ABD’nin uyguladığı ticari yaptırımlara takılmadan faaliyetlerine devam edebilecek.

Ming-Chi Kuo, Honor’un satışı durumunda “kazan-kazan” formülünün devreye gireceğini öne sürüyor. Bu durumda Huawei önemli bir finansal kaynak yaratırken, güçlü marka değerinden dolayı Honor’un satışlarını arttırabileceği ifade ediliyor. Öte yandan Hem Huawei, hem de Honor cephesinden gelen açıklamalar ise şimdilik böyle bir satışın planlanmadığı yönünde birleşiyor. Hatta Ming-Chi Kuo’nun verdiği bilgilerin aksine markanın yeni modeller üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Çeşitli kaynaklar, Honor’un farklı bir mülkiyet altına girme fikrinin uzun vadede mantıklı bir çözüm olacağını söylüyor. Çünkü ticaret kısıtlaması Huawei’nin alt markalarını da kapsadığı için Honor tarafında işlerin yolunda gittiğini söylemek zor. Olası bir satış durumunda ise ticaret kısıtlamaları ortadan kalkacağından dolayı marka için daha geniş bir hareket alanı oluşabilir.