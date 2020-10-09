Android cihazlar, kritik ses ve alarmlar için kullanıcılarını uyaracak!

Google, Android ve Wear OS cihazlar için erişilebilirlik özelliklerine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Yeni özellikle beraber Android cihazlar, çevreyi dinleyerek kullanıcılarına kritik alarm ve sesler hakkında anlık uyarı bildirimleri gönderebilecek.

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Google, bünyesinde yer alan platformlara farklı erişilebilirlik özellikleri kazandırmaya devam ediyor. Şirket tarafından gelen son özellikler beraber Android ya da Wear OS kullanan cihazlar, etraftaki sesleri dinleyerek bunlar hakkında uyarıda bulunabilecek. Engadget’da yer alan habere göre akan su, köpek havlaması ya da bebek ağlaması sesleri dinleyen cihaz, kullanıcısına bunlar hakkında anlık bildirim gönderebilecek. Uyarı biçimi seçenekleri arasında flaşı yakıp-söndürme de yer alırken özellik için bazı kesimler ise endişeli.

Özelliğin dezavantajları da var

Erişilebilirlik adına oldukça iyi olan özelliğin çalışabilmesi için cihazın sürekli olarak mikrofona erişmesi ve etrafı dinlemesi gerekecek. Bu da cihazların batarya tüketimini olumsuz etkilerken, bazı kullanıcılar için gizlilik endişesi de yaratacak. Neyse ki bu özellik varsayılan olarak kapalı geliyor. Canlı Altyazı uygulamasını indirdikten sonra dileyen kullanıcılar, ayarlar üzerinden bildirim almak istedikleri birimleri aktif ederek uyarıları alabilecek.

Bebek ağlamasından köpek havlamasına dek 10 farklı kritik senaryo hakkında uyarıda bulunabilen sistem, işitme güçlüğü çeken ya da işitme engelli kullanıcılar için oldukça faydalı. Wear OS desteği sayesinde ise uyurken dahi acil durumlarda cihaz kullanıcısını uyarabilecek. Uyarıların neler olduğunu ve ne zaman gerçekleştiğini görmek içinse kullanıcılar, zaman çizelgesini görüntüleyebilecek.

Android, verileri çevrimdışı işleyecek

Özellik hakkında açıklamada bulunan Google, cihaz tarafından toplanan verilerin yalnızca cihazda depolandığını ve herhangi bir çevrimiçi işlemden geçmediğinin altını çiziyor. Yapay zeka desteğiyle geliştirilen özelliğin işitme sıkıntısı yaşayan bireyler haricinde evde çalışan ve aktif gürültü önleyici kulaklık takan kullanıcılar için de önemli olduğu ifade ediliyor.