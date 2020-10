Android cihazlar, kritik ses ve alarmlar için kullanıcılarını uyaracak!

Google, Gmail’in lite sürümü diye tabir edebileceğimiz Gmail Go uygulamasını Google Play Store üzerinden kullanıcıların beğenisine sundu.

Google, Android’in daha hafif sürümü olan Go projesini duyurmasıyla beraber, kendi uygulamalarının da ‘Go’ varyantlarını piyasaya sürmeye başladı. Şu ana kadar bu uygulamalar arasında Google Go, Google Asistan Go, Gallery Go, Google Maps Go, Google Camera Go ve daha pek çok uygulama bulunuyor.

Karşınızda Gmail’in hafifletilmiş sürümü: Gmail Go

Bu uygulamalarını sık sık artırmaya devam eden şirket, kısa bir süre önce Gmail’in basitleştirilmiş bir sürümünü yayınladı. Yeni Gmail Go uygulaması, tüm Android cihazlar için yalnızca temel özelliklere sahip daha hafif bir Gmail deneyimi sunuyor.

Google’ın Play Store’da kullanıma sunduğu Gmail Go uygulaması, normal Gmail uygulamasının özellikleriyle neredeyse aynı. Göze çarpan en büyük fark ise Google Meet’in Gmail Go’ya entegre edilmemesi. Bundan dolayı uygulamada alt sekme çubuğu bulunmuyor. Diğer taraftan Google, Gmail Go’nun Play Store sayfasında uygulamayı “Sevdiğiniz Gmail şimdi daha hafif ve hızlı” olarak tanımlıyor.

Ayrıca uygulamanın arayüzündeki simgeler ve genel olarak yapısı, normal Gmail uygulamasına kıyasla daha düz bir şekilde tasarlanmış. Ek olarak birden çok hesap ve farklı gelen kutusu düzeni için destek varken, ana listedeki e-postalar da özelleştirilebilir sol / sağ eylemlerle de kaydırmayı destekliyor.

Bunun dışında Gmail Go, normal Gmail’e göre bir tık daha yavaş çalışıyor. Örneğin sol taraftaki gezinme çubuğunu kaydırırken hissedilebilir bir gecikme söz konusu olduğu açıkça belli oluyor. Elbette ki bu uygulamanın düşük işlemci ve RAM’e sahip cihazlara yönelik olduğunu düşünürsek, böylesine bir performans kaybının yaşanması sürpriz olmamalı.

Google, Gmail Go uygulamasını sadece Android Go işletim sistemiyle sınırlamıyor. Yani normal Android’li bir cihazınız varsa Gmail Go’yu yine de telefonunuza indirip kullanabilirsiniz. Eğer ana Gmail uygulamasından sıkıldıysanız ve telefonunuzu yorduğunu düşünüyorsanız, Gmail Go’ya küçük bir şans verebilirsiniz.