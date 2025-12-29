Akıllı telefon pazarında batarya kapasitesi yarışını farklı bir noktaya taşıyan Realme, uzun süredir konuşulan 10.000 mAh seviyesini ticari bir ürüne dönüştürmeye hazırlanıyor. Şirketin daha önce yalnızca prototip olarak gösterdiği yüksek kapasiteli batarya fikri, artık piyasaya çıkmaya çok daha yakın görünüyor.

Realme’den 10.001 mAh bataryalı telefon geliyor: Sertifikasyon süreci başladı

Paylaşılan bilgilere göre henüz resmi adı açıklanmayan yeni Realme telefon, RMX5107 kod adıyla geliştiriliyor. Cihazın en dikkat çekici özelliği ise tam 10.001 mAh kapasiteli bataryası. Bu değer, kısa süre önce tanıtılan Honor Win ve Win RT modellerinden yalnızca 1 mAh daha yüksek olmasıyla da dikkat çekiyor. Yani aslında bu bir sayı yarışı diyebiliriz.

Ortaya çıkan bilgilere göre RMX5107 model numarasına sahip yeni Realme telefon şu an için şu özelliklerle test ediliyor:

10.001 mAh batarya

Realme UI 7.0

12 GB RAM

256 GB depolama

Hi-Res Audio sertifikası

Bellek tarafında farklı RAM ve depolama seçeneklerinin sunulup sunulmayacağı ise henüz netleşmiş değil.

Bu modelin en önemli farkı, yalnızca bir konsept telefon olmaması. RMX5107’nin şu anda Rusya’da satışa yönelik sertifikasyon sürecinden geçtiği belirtiliyor. Bu da Realme’nin 10.000 mAh bataryalı telefonu yakın zamanda resmen duyurabileceğine işaret ediyor.

Realme, bu yıl içerisinde 7.000 mAh seviyesine kadar çıkan modelleri pazara sunmuş, hatta amiral gemisi GT 8 Pro ile bu kapasiteyi üst segmentte de erişilebilir hâle getirmişti. 10.001 mAh bataryalı bu yeni model ise özellikle uzun pil ömrüne odaklana ve powerbank taşımak istemeyen kullanıcıları hedefleyen farklı bir segment yaratabilir.

Ne zaman tanıtılacak?

Realme cephesinden henüz resmi bir lansman tarihi paylaşılmış değil. Ancak sertifikasyon sürecinin başlamış olması, önümüzdeki haftalarda veya aylarda cihazla ilgili daha fazla bilginin ortaya çıkacağını gösteriyor.

İlginizi Çekebilir: Katlanabilir iPhone sızdı! Google Pixel Fold ile kardeş olabilir!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 10.000 mAh üzeri batarya kapasitesi akıllı telefonlarda gerçekten gerekli mi, yoksa cihazları gereksiz yere mi kalınlaştırıyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!