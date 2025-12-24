Türkiye perakende sektörünün en güçlü oyuncularından BİM, bu kez rafları değil finans gündemini doldurmaya hazırlanıyor. Uzun süredir perde arkasında yürütülen çalışmaların ardından şirket cephesinden gelen yeni adım, hem teknoloji hem de finans dünyasında dikkatle izleniyor. Alınan karar, yalnızca şirketin büyüme stratejisini değil, Türkiye’de dijitalleşen bankacılık anlayışını da yakından ilgilendiriyor. Peki, BİM’in banka kurma süreci nasıl ilerleyecek?

BİM, banka kurma kararı aldı!

BİM, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na yapılacak başvuruyla resmen banka kurma sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, planlanan bankaya dair stratejik yol haritasının netleştiği belirtildi. Şirketin bu adımı, 2024 yılında başlatılan kapsamlı fizibilite çalışmalarının doğal bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Edinilen bilgilere göre BİM, dijital katılım bankası seçeneğini masaya yatırdıktan sonra daha geniş bir hizmet alanı sunması nedeniyle “geleneksel katılım bankası” modelinde karar kıldı. Bu tercihin arkasında, dijital bankacılığın sınırlarını aşan operasyonel esneklik ve ürün çeşitliliği bulunuyor. Ancak şirket, bankacılık faaliyetlerinde dijital kanalları merkezde tutarak teknoloji odaklı bir yapı kurmayı hedefliyor.

Şirket yönetimi tarafından yapılan değerlendirmelerde, geleneksel katılım bankası lisansının dijital lisansa kıyasla çok daha zengin bir hizmet yelpazesi sunduğu vurgulanıyor. Özellikle finansal ürünlerin çeşitliliği, müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilme ve ölçeklenebilirlik açısından bu modelin öne çıktığı ifade ediliyor. Şirket, bu sayede perakende tecrübesini finansal çözümlerle birleştirmeyi amaçlıyor.

Resmî sürecin ise oldukça net bir takvime bağlandığı görülüyor. BİM Yönetim Kurulu’nun 23 Aralık 2025 tarihli kararı doğrultusunda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında gerekli adımlar atıldı. 24 Aralık 2025 itibarıyla şirketin çoğunluk payına sahip olacağı yeni katılım bankası için BDDK’ya kuruluş izni başvurusunun yapılması kararlaştırıldı.

Şirketin bu hamlesi, perakende ve finans sektörlerinin daha da iç içe geçeceğinin güçlü bir işareti olarak yorumlanıyor. Geniş müşteri ağı, yaygın mağaza yapısı ve güçlü dijital altyapısı sayesinde BİM, bankacılık tarafında kısa sürede önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor. Bu gelişme, tüketiciler için daha erişilebilir ve yenilikçi finansal hizmetlerin kapısını aralayabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? BİM'in banka kurma hamlesinin Türkiye'de perakende ve finans sektörlerini nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?