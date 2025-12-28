Teknoloji dünyasının tartışmalı isimlerinden Jon Prosser, Apple’ın üzerinde çalıştığı söylenen katlanabilir iPhone modeline ait ilk görüntüleri gördüğünü ve bunları kaynakları üzerinden doğruladığını iddia etti. Prosser’a göre Apple, uzun süredir konuşulan bu form faktörünü artık somut bir donanım aşamasına taşımış durumda. Apple’ın kara listeye aldığı isimden önemli görseller geldi!

Apple’ın kara listeye aldığı Jon Prosser’dan katlanabilir iPhone iddiası: İlk görüntüler sızdırıldı mı?

Paylaşılan bilgilere göre Prosser’ın gördüğünü söylediği materyaller, katlanabilir iPhone modelinin ilk prototiplerine ait. İddialara göre cihaz:

Kitap şeklinde içe doğru katlanan bir tasarıma sahip

Katlandığında klasik bir iPhone kalınlığına yakın duruyor

Açıldığında ise tablet benzeri daha geniş bir ekran sunuyor

Apple’ın kırışıklık sorununu minimuma indiren özel bir menteşe sistemi kullanıyor

Prosser, bunun henüz nihai tasarım olmadığını, Apple içinde birden fazla katlanabilir iPhone prototipinin test edildiğini de öne sürüyor. Bu iddiaları daha da dikkat çekici kılan detay ise Apple ile Jon Prosser arasındaki geçmiş. Apple, birkaç ay önce Prosser’a karşı iOS 26 ile ilgili gizli bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle hukuki süreç başlatmıştı. Aşağıda kendisinin katlanır iPhone hakkındaki videosunu bulabilirsiniz.

Apple cephesi, Prosser’ın şirket içinden elde edilen ticari sırları kamuoyuna taşıdığını savunurken; Prosser ise bilgilerin gazetecilik kaynakları üzerinden geldiğini ve doğrudan bir gizlilik ihlali yapmadığını öne sürmüştü. Bu dava, Apple’ın sızıntılara karşı son yıllarda giderek daha agresif bir tutum benimsediğinin de önemli bir göstergesi olarak yorumlanmıştı.

Apple gerçekten katlanabilir iPhone geliştiriyor mu?

Yabancı kaynaklarda yer alan bilgiler, Apple’ın katlanabilir cihazlar konusunda uzun süredir Ar-Ge çalışmaları yürüttüğünü doğruluyor. Ancak Apple, bugüne kadar bu konuda hiçbir zaman resmi bir ürün duyurusu yapmadı.

Analistlere göre Apple’ın katlanabilir iPhone konusunda temkinli davranmasının başlıca nedenleri şunlar:

Ekran dayanıklılığı ve kırışıklık sorunu

Uzun vadeli menteşe güvenilirliği

iOS’in katlanabilir forma tam uyumlu hâle getirilmesi

Apple kalite standartlarının henüz tam karşılanamaması

Bu nedenle, sızdırılan görüntüler gerçek olsa bile, cihazın kısa vadede piyasaya çıkacağına kesin gözüyle bakılmıyor. İlginç şekilde, cihazın özellikle ekran en boy oranı ile Galaxy Fold’dan ziyade Google Pixel Fold’a benzediğini de söylemek mümkün.

Jon Prosser, geçmişte bazı Apple ürünlerini doğru şekilde sızdırmasıyla tanınsa da, aynı zamanda hatalı veya erken iddialarıyla da eleştirilen bir isim. Apple ile yaşanan dava süreci, bu tür iddiaların doğruluğuna dair soru işaretlerini daha da artırıyor.

Ortada Apple tarafından doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmuyor. Katlanabilir iPhone hâlâ söylenti aşamasında ve sızdırıldığı iddia edilen görüntülerin gerçekliği bağımsız kaynaklarca teyit edilmiş değil. Ancak Apple’ın katlanabilir telefonlara tamamen kapalı olmadığı ve prototip seviyesinde çalışmalar yürüttüğü, yabancı kaynakların büyük kısmı tarafından kabul edilen bir gerçek.

