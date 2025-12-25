Xiaomi, yeni nesil akıllı saati Xiaomi Watch 5 modelini Çin’de resmen tanıttı. Yeni model, yalnızca bildirim gösteren bir aksesuar olmanın ötesine geçerek, bağımsız kullanım, gelişmiş sağlık takibi ve uzun pil ömrünü tek bir gövdede birleştirmeyi amaçlıyor. Geniş ekranı, çift işlemcili mimarisi ve profesyonel sağlık sensörleriyle Watch 5, hem günlük kullanım hem de spor odaklı senaryolar için konumlandırılıyor. İşte Apple Watch alanları kıskandıracak Xiaomi Watch 5 özellikleri ve fiyatı!

Xiaomi Watch 5 özellikleri neler?

Xiaomi Watch 5’in ön yüzünde 1.54 inç AMOLED bir ekran yer alıyor. Yüksek kontrastlı bu panel, iç ve dış mekânlarda net okunabilirlik sunacak şekilde tasarlanmış. Ekranın çift taraflı safir cam ile korunması, çizilmelere ve darbelere karşı ekstra dayanıklılık sağlıyor.

Saat, 47 mm kasa çapına sahip ve TC4 titanyum metal gövde ile geliyor. Bu yapı, hafiflik ile uzun ömürlü dayanıklılığı bir arada sunmayı hedefliyor. Cihaz büyüklük olarak özellikle erkek kullanıcılar odakta tutularak tasarlanmış. Cihazın 40mm ve 44mm gibi kadınların daha sık tercih ettiği versiyonları olacak mı göreceğiz.

Xiaomi Watch 5, çift çipli bir mimari üzerine inşa edilmiş durumda. Yüksek performans gerektiren işlemler için Qualcomm Snapdragon W5, düşük güç tüketimi gerektiren arka plan görevleri için ise BES2800 işlemci kullanılıyor.

Bu yapı sayesinde saat, akıcı bir kullanıcı deneyimi sunarken pil tüketimini de kontrol altında tutabiliyor. Xiaomi’ye göre Watch 5, standart kullanımda 6 güne kadar, güç tasarruf modunda ise 18 güne kadar pil ömrü sunabiliyor. Saatte 930 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Xiaomi Watch 5’in öne çıkan özelliklerinden biri, bağımsız arama ve SMS desteği sunması. Saat üzerinden doğrudan telefon görüşmesi yapılabiliyor ve mesaj gönderilebiliyor. Buna ek olarak WeChat, Alipay ve çevrim içi müzik servisleri de saat üzerinden bağımsız şekilde çalışabiliyor. HyperOS 3 ile gelen Watch 5, 70’ten fazla uygulamayı destekleyen kendi uygulama mağazasına da sahip.

Watch 5, sağlık takibi tarafında standart ölçümlerin ötesine geçiyor. Saatte yer alan EMG (elektromiyografi) sensörü, kas hareketlerinden gelen mikro elektrik sinyallerini algılayarak daha hassas hareket tanıma sunuyor.

Ayrıca ECG analizi sayesinde 30 saniyede kalp ritmi ölçümü yapılabiliyor ve detaylı raporlar oluşturulabiliyor. Saat, 80’den fazla antrenman modu, 3D animasyonlu egzersiz rehberleri ve otomatik tekrar sayma özellikleriyle spor tarafında da iddialı bir profil çiziyor.

Xiaomi Watch 5, hareket tabanlı kontrol sistemi sayesinde TV’ler, tabletler, telefonlar ve akıllı ev cihazlarını doğrudan bilekten kontrol etmeye imkân tanıyor. Bu özellik, özellikle Xiaomi ekosistemi kullanan kullanıcılar için günlük kullanımda önemli bir kolaylık sunuyor.

Xiaomi Watch 5 fiyatı ne kadar?

Xiaomi Watch 5, Çin’de farklı kayış seçenekleriyle satışa sunuldu. Açıklanan fiyatlar şu şekilde:

Floroelastomer (kauçuk) kayışlı model: 1.999 yuan

1.999 yuan Gerçek deri kayışlı model: 2.299 yuan

2.299 yuan 3D baskı titanyum metal kayış: 799 yuan

Türkiye’ye gelecek mi?

Xiaomi Watch 5 için şu an itibarıyla Türkiye pazarıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak önceki nesil Xiaomi Watch modellerinin Türkiye’de satışa sunulmuş olması, bu modelin de ilerleyen dönemde Türkiye’ye gelme ihtimalini güçlendiriyor. Global lansman süreci tamamlandıktan sonra, Türkiye fiyatı ve satış takviminin netleşmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: iPhone 17 Pro katili Xiaomi 17 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi Watch 5, bağımsız kullanım ve sağlık özellikleriyle akıllı saat deneyimini ileri taşıyabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!