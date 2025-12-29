Giray Altınok ve Kerem Özdoğan, İbrahim Selim ile Bu Gece programının yeni bölümüne konuk oldu. Programda dizinin geleceğine dair dikkat çeken bir detay da paylaşıldı. İkilinin açıklamasına göre Prens için senaryo çalışmaları yeni yıl ile birlikte başlayacak. Peki Prens yeni sezon ne zaman? Prens dizisi 4. sezon için tarih verildi!

Prens dizisinin 4. sezonu için plan netleşiyor: Senaryo yeni yılda başlıyor

Açıklamada şu ifadeye yer verildi: “Prens’in senaryo çalışmaları yeni yılla birlikte başlar, aklımızda işte yılın ortasına doğru çekip önümüzdeki yılın sonuna doğru da yayına girmesi var.”

Bu sözler, planın değişmemesi halinde 4. sezon çekimlerinin 2026 yılının ortalarına doğru yapılabileceğini, yayın tarihinin ise 2026 yılının sonuna doğru hedeflendiğini gösteriyor.

Prens artık HBO Max’te yayınlanacak

Dizinin yeni sezonuyla ilgili bir diğer önemli detay ise yayın platformu. Daha önce BluTV’de yayınlanan Prens, artık HBO Max çatısı altında izleyiciyle buluşacak. Bu değişim, BluTV’nin dönüşümü sonrası yerli yapımların HBO Max markası altında toplanmasıyla ilişkilendiriliyor.

Prens dizisi ne anlatıyor?

Prens, hayali bir krallıkta geçen ve saray düzenini, iktidar oyunlarını ve güç ilişkilerini kara mizah diliyle ele alan bir dizi. Orta Çağ atmosferini fon olarak kullanırken, günümüz insanına tanıdık gelen düzenleri ve “iktidar” fikrini absürt bir anlatımla ti’ye alıyor.

Dizinin öne çıkan tarafı, ciddiyetle işlenen bir tarih anlatısından çok, karakterlerin içine düştüğü tuhaf durumlar üzerinden ilerleyen sert ve ironik mizahı.

