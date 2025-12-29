Akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Son paylaşılan veriler, dünya genelinde kullanılan Android telefonların önemli bir bölümünün artık güvenlik güncellemesi almadığını ve potansiyel saldırılara açık hâlde olduğunu gösteriyor. Peki güvenlik güncellemesi almayan Android telefon nasıl riskler taşıyor?

Yaklaşık 1 milyar Android telefon güvenlik riski altında

Paylaşılan verilere göre dünya genelindeki Android kullanıcılarının %30’undan fazlası Android 13 veya daha eski bir sürümü kullanıyor. Android 13’ün 2022 yılında yayımlandığı düşünüldüğünde, bu sürümü kullanan pek çok telefon artık Google tarafından resmi olarak desteklenmiyor.

Bu da yaklaşık 1 milyar Android telefonun güvenlik yamaları alamadığı ve bilinen açıklarla baş başa kaldığı anlamına geliyor.

Siber güvenlik firmalarına göre yılın herhangi bir anında mobil cihazların %50’den fazlası güncel olmayan işletim sistemleriyle çalışıyor. Daha da endişe verici olan ise, bu cihazların önemli bir bölümünün hâlihazırda saldırıya uğramış veya zararlı yazılımlarla enfekte edilmiş olması.

Örneğin yalnızca Aralık ayında yayımlanan Android güvenlik güncellemesi, 107 ayrı güvenlik açığını kapattı. Güncelleme alamayan bir telefon, bu açıkların tamamına karşı savunmasız durumda kalıyor.

Bu tablonun arkasındaki temel nedenlerden biri, Android ekosistemindeki çeşitlilik. Bu müşteriler için iyi bi şey, zira hepimiz kendi istediğimiz telefonu yüzlerce hatta binlerce farklı model arasından seçebiliyoruz. Ancak yazılım dünyasında işler biraz farklı.

Android dünyasında yüzlerce farklı üretici bulunuyor ve her marka:

Farklı işlemciler kullanıyor

Kendi arayüzünü geliştiriyor

Güncellemeleri farklı hızlarda yayımlıyor

Bu da güvenlik açıkları bilinse bile, yamaların tüm cihazlara aynı anda ulaşamamasına neden oluyor. Sonuç olarak açıklar uzun süre istismar edilebilir hâlde kalıyor.

Aynı verilere göre Apple cephesinde durum oldukça farklı. Aktif kullanılan iPhone’ların yaklaşık %90’ı hâlâ yazılım desteği alıyor. Destek dışı kalan iPhone oranı ise yalnızca %10 seviyesinde. Bunun en büyük nedeni, Apple’ın yazılım ve donanımı tek merkezden yönetmesi ve güncellemeleri tüm cihazlara aynı anda gönderebilmesi.

Güvenlik uzmanları, destek dışı kalan telefonların yalnızca teorik bir risk taşımadığını vurguluyor. Uzmanlara göre saldırganlar, hangi modellerin savunmasız olduğunu çok iyi biliyor ve bu cihazları özellikle hedef alıyor. Başlangıçta sınırlı görünen saldırı yöntemlerinin, kısa sürede daha geniş çaplı siber tehditlere dönüşebileceği ifade ediliyor.

Eski güvenlik güncellemesi almayan Android telefonlar ne yapılmalı?

Uzmanlara göre eğer kullanılan Android telefon artık güvenlik güncellemesi almıyorsa, bu durum hafife alınmamalı. Özellikle:

Banka uygulamaları

Kripto cüzdanlar

Kişisel ve iş e-postaları

gibi hassas veriler için risk ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Bu nedenle destek süresi dolmuş bir telefonu değiştirmek, çoğu kullanıcı için en güvenli seçenek olarak değerlendiriliyor diyebiliriz.

