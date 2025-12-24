Roborock’un premium temizlik çözümleri arasında yer alan F25 Ultra, dünya genelinde 220 bin adedi aşan satış rakamına ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Bu performans, markanın üst segment zemin temizliği alanındaki konumunu güçlendirirken, kullanıcıların yüksek performanslı temizlik teknolojilerine olan ilgisini de ortaya koyuyor.

Roborock F25 Ultra, 220 bin satış barajını aşarak segmentinde dikkat çekti

Islak-kuru dikey süpürge segmentinde konumlanan Roborock F25 Ultra, yüksek sıcaklıklı temizlik modları ve ergonomi odaklı tasarımıyla premium kullanıcı beklentilerine yanıt veren modeller arasında gösteriliyor.

Akıllı temizlik teknolojileri alanında lider Roborock’un bu ıslak-kuru dikey süpürgesi, 220 bin adet satış rakamını aştı.

Yüksek sıcaklıkla profesyonel seviyede hijyen

Roborock F25 Ultra, 180°C buharlı temizlik ve 86°C sıcak suyla temizlik olmak üzere iki farklı yüksek sıcaklık modunu bir arada sunuyor. Bu yapı sayesinde cihaz, bakteri ve alerjenleri yüksek oranda azaltarak derinlemesine hijyen sağlıyor.

Özellikle evcil hayvan bulunan veya yoğun kirlenmenin yaşandığı evler için geliştirilen bu sistem, kurumuş lekelerden yağlı kalıntılara kadar farklı kir türlerinde etkili sonuçlar sunuyor. Tüm bu işlemler, kimyasal temizlik ürünlerine ihtiyaç duyulmadan gerçekleştiriliyor.

Güçlü çekiş ve ıslak-kuru temizlik avantajı

F25 Ultra, 22.000 Pa’ya kadar emiş gücü ile hem günlük tozları hem de zorlu kirleri etkili şekilde temizleyebiliyor. Islak ve kuru temizlik işlevlerini tek geçişte bir araya getiren yapısı, farklı zemin türlerinde kesintisiz bir temizlik deneyimi sunuyor.

Bu çift fonksiyonlu yapı, kullanıcıların zamandan tasarruf etmesini sağlarken, temizlik sürecini de daha pratik hâle getiriyor.

Dolanmayı azaltan yapı ve kolay manevra

Gelişmiş anti-tangle sistemi sayesinde saç ve evcil hayvan tüylerinin ruloya dolanması büyük ölçüde azaltılıyor. Bu da bakım ihtiyacını düşürürken, uzun süreli performansın korunmasına katkı sağlıyor.

SlideTech 2.0 teknolojisiyle desteklenen akıcı hareket kabiliyeti ve FlatReach™ 2.0 tasarımı, cihazın tamamen yatay konuma gelerek mobilya altlarına kolayca ulaşmasını sağlıyor. Dar ve zor erişilen alanlar, ekstra çaba gerektirmeden temizlenebiliyor.

Otomatik temizlik ve kurutma süreci

Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra F25 Ultra’nın istasyona yerleştirilmesiyle otomatik temizlik ve kurutma süreci devreye giriyor. Rulolar yıkanarak kurutuluyor ve cihaz bir sonraki kullanım için hazır hâle geliyor. Bu otomatik yapı, kullanıcı müdahalesini minimuma indirirken hijyen standardının korunmasına da katkı sağlıyor.

Roborock F25 Ultra, güçlü temizlik performansını pratik kullanım detaylarıyla birleştirerek modern evlerde daha konforlu bir temizlik deneyimi sunmayı hedefliyor. Roborock F25 Serisi’nin yeni nesil modeli, markanın resmi internet sitesi üzerinden incelenebiliyor.