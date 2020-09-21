Akıllı Telefonlar
Realme Narzo 20 serisi resmi olarak duyuruldu!
Realme, Mayıs ayında uygun bütçeye yönelik Narzo adlı yeni bir akıllı telefon serisi duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde bazı teknik detayları ortaya çıkan Realme Narzo 20 serisi, toplam 3 farklı model ile resmi olarak tanıtıldı!
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Realme Narzo 20 serisi tanıtıldı: 90Hz ekran ve dörtlü kamera!
Özellikle Hindistan pazarında ilgi çeken serinin yeni halkaları, giriş ve orta seviye telefon arayanlar için başarılı alternatifler sunuyor. Serideki telefonlardan Narzo 20A giriş modelini oluştururken, Narzo 20 de yüksek batarya kapasitesiyle kullanım ömrüne odaklanıyor. Üçüncü ve son telefon olan Narzo 20 Pro ise ekran ve kamera yetenekleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.
Realme Narzo 20 Pro özellikleri
Narzo 20 serisinin en güçlü sürümü olan Pro versiyonu, markanın bir diğer telefonu Realme 7 ile aynı tasarımı paylaşıyor. Ancak düşük maliyeti sağlamak için kamera ve batarya tarafında bazı kırpmalara gidilmiş. 6.5 inçlik Full HD+ IPS ekrana sahip olan Realme Narzo 20 Pro, 90Hz tazeleme değeriyle dikkat çekiyor. Gücünü MediaTek Helio G95 işlemciden alan telefonun 6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı olmak üzere 2 farklı seçeneği bulunuyor.
Kamera tarafında dörtlü arka kamera paketini benimseyen Narzo 20 Pro, Realme 7’ye göre daha mütevazi bir kurulum sunuyor. 48+8+2+2 megapiksel çözünürlüklü arka kamerada ultra geniş açı, monokrom ve derinlik yardımcı sensörleri yer alıyor. 16 megapiksel çözünürlüklü ön kamera ise ekran deliğinin içerisine gizleniyor ve Sony IMX471 sensör ile destekleniyor.
4.500 mAh kapasiteli bir bataryayla gelen Realme Narzo 20 Pro’da 65W SuperDart hızlı şarj desteği mevcut. Kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkacak olan telefonun 6 GB RAM + 64 GB depolamaya sahip versiyonu 170 Euro’dan satışa sunulacak. 8 GB RAM + 128 GB depolamalı üst sürüm ise 195 Euro fiyat etiketiyle raflarda olacak.
Realme Narzo 20 özellikleri
Serinin ortanca modeli Narzo 20 ise Realme’nin giriş seviyesi telefonlarıyla paralel bir tasarım izliyor. Buna karşın telefonun sunduğu özellikler ise daha çok giriş-orta seviyeye göz kırpıyor. 6.5 inç boyutunda HD+ IPS ekrana sahip olan Narzo 20, gücünü 8 çekirdekli MediaTek Helio G85 işlemciden alıyor. 4 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri ise telefonun kendi içindeki versiyonlarını oluşturuyor.
Realme Narzo 20, kamera tarafında ise üçlü arka kamera deneyimi vadediyor. 48+8+2 megapiksel çözünürlüklü arka kamerada yardımcı sensör olarak 119 derece ultra geniş açı ve makro lens destek veriyor. 8 megapiksellik ön kamera da ekran çentiğinin içerisine gizleniyor.
6.000 mAh’lik devasa bir bataryaya sahip olan Narzo 20, USB-C çıkışında 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Bu yönden biraz hayal kırıklığı yaratan telefonda Android 10 işletim sistemi yüklü olarak geliyor. Son olarak 64 GB depolamalı versiyonun 120 Euro, 128 GB depolamalı sürümün ise 130 Euro fiyat etiketiyle bulunabileceğini belirtelim.
Realme Narzo 20A özellikleri
Serinin son telefonu olan Realme Narzo 20A, tasarımı ve özellikleriyle Narzo 10A’yı referans alıyor. İki telefonu birbirinden ayıran en önemli farklılık ise işlemci tarafında göze çarpıyor. Narzo 10A’da MediaTek Helio G70 işlemci bulunurken, Realme Narzo 20A ise Qualcomm Snapdragon 665’i kullanıyor.
6.5 inçlik HD+ IPS ekran kullanan Narzo 20A, Corning Gorilla Glass 3 kaplama ile korunuyor. 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama seçenekleri ise işlemciye destek veriyor. 12+2+2 megapiksel çözünürlüklü üçlü kameraya sahip olan Realme Narzo 20A’nın yardımcı sensörleri monokrom ve portre modu özelliklerini taşıyor. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde ve sanal ekran flaşıyla destekleniyor.
5.000 mAh kapasiteli bir bataryanın güç verdiği Realme Narzo 20A, günümüze göre yavaş kalan 10W değerinde şarj olabiliyor. Ayrıca telefonun bağlantı tarafında USB-C yerine microUSB desteği mevcut. 3 GB RAM ve 32 GB depolamaya sahip versiyonun fiyatı 100 Euro olarak belirlenirken, 4 GB RAM + 64 GB depolamalı sürüm ise 110 Euro’dan satışa sunulacak.
Akıllı Telefonlar
İptal edilen Xperia Play 2 ortaya çıktı
Sony ve Ericsson ortaklığıyla kurulan Sony Ericsson, zamanın önde gelen telefon üreticilerinden biriydi. Şimdilerde çokça karşımıza çıkan ‘oyuncu’ ibaresi o zamanlar pek karşımıza çıkmıyordu. Sony Ericsson, bu konuda ilk atılımı Xperia Play ile 2011 yılında yapmıştı. Ortaya çıkan prototipler şirketin, iptal edilen bir Xperia Play 2 modeli üzerinde çalıştığını gösterdi.
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Oyuncu telefonu Xperia Play 2
Zamanın önde gelen telefon üreticisi Sony Ericsson, 2011 yılında Xperia Play adında oldukça ilgi çekici bir telefonu piyasaya sunmuştu. Sony’nin PSP Go el konsolunu andıran telefon, kızaklı bir tasarıma ve 4 inçlik bir ekrana sahipti. Bu kızaklı yapı sayesine fiziksel butonlar ve tetik tuşları ile iyi bir oyun deneyimi vaat ediliyordu. Aynı zamanda telefon ile Playstation oyunlarını oynamak mümkündü.
Prototipe baktığımızda, ilk çıkan Xperia Play’e göre çok daha modern bir tasarım dikkat çekiyor. Fiziksel yön tuşları ve Playstation’ın klasikleşmiş tuş takımının yanı sıra iyi bir oyun deneyimi için tetik tuşları da yerini almış. İlk modele göre en büyük gelişme ise ekran boyutunda yaşanmış. Dokunmatik analoglarla birlikte ”3D” tuşu dikkat çekiyor. Bu tuşun, Nintendo 3DS’te gördüğümüz gözlüksüz 3D teknolojisine benzer bir fonksiyonu aktif ettiği tahmin ediliyor. Xperia Play’in iyi bir satış başarısı yakalayamamasının yeni modelin iptal edilmesinde rol oynadığı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Realme C17 tanıtıldı!
Realme bugün hareketli bir gün geçiriyor. Çinli şirket Hindistan’da üç farklı modelden oluşan Narzo 20 ailesini tüm dünyaya sunarken komşu ülke Bangladeş’te Realme C17 resmi olarak tanıtıldı. Devasa bataryası ve büyük ekranıyla öne çıkan cihaz dörtlü bir kamera sistemiyle geliyor.
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Realme C17 hangi özelliklerle tanıtıldı?
C serisinde daha çok fiyat/performans odaklı cihazlara önem veren Realme, bu serinin en yeni üyesi C17 ile giriş seviyesine göre özellikleriyle öne çıkan bir telefon tanıttı. Realme C17, kalbinde 8 çekirdekli 1.8 GHz hızındaki Snapdragon 460 yonga setini taşıyor. Bu işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor.
Cihaz, fotoğraflarda da görüldüğü üzere arka tarafta L şeklinde dizilmiş dört farklı kamera sunuyor. Asıl kullanımda olacak olan iki kamera 13 MP’lik f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8MP’lik ultra geniş açı kamerası iken 2 MP’lik makro çekim kamerası ve 2MP’lik monokrom kamera spesifik durumlarda kullanılabilecek.
Ön tarafta ise son trendlere ayak uydurmaya çalışırken fiyatı da düşük tutma hedefindeki Realme, 90 Hz yenileme hızına sahip 6.5 inçlik LCD bir ekranla karşımıza çıkıyor. Full HD+ çözünürlüğe sahip bu ekranın sol üst köşesinde ise delik tasarımında 8 MP’lik ön kamera bulunuyor. Çentik yerine bu tasarıma geçilmesiyle de elde edilen %90.5’lik ekran/gövde oranı ise seviyesine göre dikkat çekiyor.
Batarya konusunda iddialı rakamlar vaat eden Realme C17, 5000 mAh’lik devasa bir bataryaya sahip. Bu batarya 18W’lık hızlı şarj desteğine de sahip. Ayrıca Realme, bu desteği sağlayan şarj aletini kutuda sunarak kullanıcıları ek masraftan kurtarmış oluyor. Deniz mavisi ve göl yeşili olmak üzere iki renkte satışa sunulacak olan cihaz 190 dolar gibi uygun bir fiyata sahip.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, kayar yapıda bir esnek ekran patenti aldı!
Xiaomi, internette ortaya çıkan yeni patentine göre esnek yapıdaki ekranlara kayar yapıdaki tasarımıyla beraber yeni bir yaklaşım getirmişe benziyor.
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Mobil dünyada kısa süre önce hayatımızı dahil olan katlanabilir ekranlarından ardından gelecek yeni trend, esnek yapıdaki ekranlar olacak gibi görünüyor. Xiaomi tarafından gelen yeni bir patent haberi, şirketin bu işi ciddiye aldığını ve çalışmalarını sürdürdüğünü gösteriyor.
Xiaomi, geleneksel tasarımın dışına çıkıyor
Xiaomi’nin aldığı patentte göze çarpan mekanizma, ekranın arkaya doğru kıvrılacağı şekilde tasarlanmış. Cihazın alt kısmından arka tarafa uzanan ekranın mekanizması, geleneksel tasarımlardan bir hayli farklı. Geleneksel kayar kasaya sahip cihazlar iki parçadan oluşurken ekran kasada sabit olarak yer alıyordu. Ancak Xiaomi tarafından gelen son patente göre cihaz kasası sabit ve tek parçayken ekran tarafı hareketli mekanizmayı oluşturuyor.
Ekran, önden arkaya kıvrılıyor
IncoPat sitesinin veri tabanında bulunan ve WindowsUnited tarafından paylaşılan patent görsellerine göre kayar yapıdaki ekran ön kısmı tamamen kaplarken arkada ise 3/4’lük alanı kapatıyor. Bu tasarımla ön kısımdan ekranı aşağı yöne doğru kaydırarak ön yüzde yer alan kamera ve diğer sensörlere erişim sağlayabiliyorsunuz. Fazlalık kısım ise mekanizmayla cihazın arka tarafına doğru ilerliyor.
Xiaomi’nin yeni aldığı patenti, herhangi bir cihazıyla beraber ticari olarak kullanıma sunup sunmayacağı ya da sadece deneysel bir çalışma olarak mı kalacağı konusunda bir açıklaması bulunmuyor. Ancak böylesine farklı ve heyecan verici tasarımlar, şirketin ileriye yönelik farklı çalışmaları bulunduğunun önemli bir göstergesi.