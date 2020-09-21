iPhone 12 serisinin yeni modeli: iPhone 12 mini

iPhone 12 serisinin tanıtılmasına kısa bir süre kala, 5.4 inç ekran boyutuna sahip bir modelin daha tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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iPhone 12 serisi genişliyor

Paylaştığı isabetli sızıntılarla bilinen Twitter hesabı l0vetodream, tanıtılacak olan iPhone 12 modellerinin isimlerini paylaştı. Yeni iPhone serisinin; iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak adlandırılacağı öngörülüyor.

12mini

12

12 Pro

12 Pro Max — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 21, 2020

Apple’ın bir süredir kompakt yapıda bir iPhone 12 modelini piyasaya süreceği iddia ediliyordu. Anonim Twitter hesabı l0vetodream’in son paylaşımıyla birlikte, bu iddia daha da güçlendi.

iPhone 12 mini modelindeki ekran boyutu 5.4 inç olmakla birlikte, iPhone 12 serisindeki diğer modellere nazaran daha küçük bir çentiğe sahip olması bekleniyor.

Apple tarafında şu anki en küçük ekranlı amiral gemisi konumunda bulunan iPhone 11 Pro, 5.8 inç boyutunda bir ekrana sahip. Bu bağlamda, iPhone 12 mini, tam anlamıyla adının hakkını verecek gibi gözüküyor. iPhone 12 modelinin de iPhone 11 gibi 6.1 inç boyutunda bir ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca, iPhone 12 Pro Max’in 6.7 inç bir ekranla gelmesi oldukça muhtemel. Eğer bu durum gerçekleşirse, iPhone 12 Pro Max, tüm zamanların en büyük ekranlı iPhone modeli olacak.

Apple’ın tüm iPhone 12 modellerinde OLED ekran kullanması öngörülüyor. Aynı şekilde, tüm iPhone 12 modellerinin yeni nesil A14 Bionic işlemci ve 5G desteği ile gelmesi bekleniyor.

Apple Watch 6 serisinin şarj aleti ile gelmeyeceğini duyuran Apple’ın, aynı stratejiyi iPhone 12 serisinde de devam ettirmesi bekleniyor. Yani, iPhone 12 modellerinin kutusundan şarj aleti çıkmayacak gibi görünüyor.

Pandemi sürecinde yaşanan tedarik problemleri, her yıl eylül ayında tanıtılan yeni iPhone serisinin tanıtılmasını sekteye uğratmıştı. iPhone 12 serisinin ekim ayının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor.