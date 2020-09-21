Apple
iPhone 12 serisinin yeni modeli: iPhone 12 mini
iPhone 12 serisinin tanıtılmasına kısa bir süre kala, 5.4 inç ekran boyutuna sahip bir modelin daha tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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iPhone 12 serisi genişliyor
Paylaştığı isabetli sızıntılarla bilinen Twitter hesabı l0vetodream, tanıtılacak olan iPhone 12 modellerinin isimlerini paylaştı. Yeni iPhone serisinin; iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak adlandırılacağı öngörülüyor.
12mini
12
12 Pro
12 Pro Max
— 有没有搞措 (@L0vetodream) September 21, 2020
Apple’ın bir süredir kompakt yapıda bir iPhone 12 modelini piyasaya süreceği iddia ediliyordu. Anonim Twitter hesabı l0vetodream’in son paylaşımıyla birlikte, bu iddia daha da güçlendi.
iPhone 12 mini modelindeki ekran boyutu 5.4 inç olmakla birlikte, iPhone 12 serisindeki diğer modellere nazaran daha küçük bir çentiğe sahip olması bekleniyor.
Apple tarafında şu anki en küçük ekranlı amiral gemisi konumunda bulunan iPhone 11 Pro, 5.8 inç boyutunda bir ekrana sahip. Bu bağlamda, iPhone 12 mini, tam anlamıyla adının hakkını verecek gibi gözüküyor. iPhone 12 modelinin de iPhone 11 gibi 6.1 inç boyutunda bir ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca, iPhone 12 Pro Max’in 6.7 inç bir ekranla gelmesi oldukça muhtemel. Eğer bu durum gerçekleşirse, iPhone 12 Pro Max, tüm zamanların en büyük ekranlı iPhone modeli olacak.
Apple’ın tüm iPhone 12 modellerinde OLED ekran kullanması öngörülüyor. Aynı şekilde, tüm iPhone 12 modellerinin yeni nesil A14 Bionic işlemci ve 5G desteği ile gelmesi bekleniyor.
Apple Watch 6 serisinin şarj aleti ile gelmeyeceğini duyuran Apple’ın, aynı stratejiyi iPhone 12 serisinde de devam ettirmesi bekleniyor. Yani, iPhone 12 modellerinin kutusundan şarj aleti çıkmayacak gibi görünüyor.
Pandemi sürecinde yaşanan tedarik problemleri, her yıl eylül ayında tanıtılan yeni iPhone serisinin tanıtılmasını sekteye uğratmıştı. iPhone 12 serisinin ekim ayının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 Pro, iki yeni renk seçeneğiyle geliyor!
iPhone X serisi sonrasında alt modeller haricinde görmediğimiz ‘kırmızı’ renk seçeneği, iPhone 12 Pro modelleri ile geri geliyor. Yalnızca Pro modellerinde sunulacak ‘kırmızı’ renk haricinde ‘lacivert’ renk seçeneği de bulunacak.
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iPhone X serisi sonrasında Product RED’li XR ve SE versiyonları haricinde ana modellerde bulunmayan kırmızı renk seçeneği, söylentilere göre iPhone 12 Pro modelleri ile kullanıcılara sunulacak. Yalnızca Pro modellerde bulunması beklenen kırmızı renk haricinde bir de lacivert renk seçeneği yer alacak.
Kırmızı renk seçeneği, Watch 6 ile benzer
Apple’ın geçtiğimiz günlerde ‘Time Flies’ etkinliği kapsamında tanıtmış olduğu Watch 6 serisinde de kırmızı renk seçeneği bulunuyordu. Analistlere göre Watch 6’da yer alan kırmızı renk seçeneği benzer olarak iPhone 12 Pro modellerinde de bulunacak. Saatini ve telefonunu aynı renkte görmekten hoşlanan ve bunları kombinlemek isteyen birçok kullanıcı için Apple ürünlerindeki kırmızı renk, güzel bir seçenek olacak.
Tasarımda iPhone 4 esinlenmesi ile nostalji yaşatacak
Sızdırılan birçok görsel ve verilere göre yeni iPhone serisi, iPhone 4’ten ilham alınarak tasarlanmışa benziyor. Daha keskin çerçeve hatları bulunacak olan iPhone 12 ailesi, kullanıcılarına biraz nostalji yaşatabilir. iPhone 12 serisi, arka kısımdaki kare çerçeve içerisinde bulunmaya devam edecek kameralarla beraber selefinden tasarımsal olarak çok da fazla ayrım göstermeyecek. Apple genellikle ana tasarım değişikliklerini iki modelde bir gerçekleştiriyor.
iPhone 12, 5G modemle gelen ilk iPhone olacak
Apple’ın ‘Time Flies’ etkinliğinde iPad Air 4 ile tanıtımını gerçekleştirdiği, 5nm üretim sürecinden çıkan A14 Bionic, yeni nesil iPhone’larda da kullanılacak. Oldukça performanslı olan işlemci, harici 5G modemi de cihazın bünyesinde bulundurarak 5G teknolojisini destekleyen ilk iPhone modeline güç verecek.
Söylentilere göre bu sene 120Hz tazeleme hızındaki ekranları pas geçen şirket, OLED panelleri baz modellerde de kullanıcılara sunabilir. En düşük konfigürasyonlu iPhone 12 modelinin 649$, iPhone 12 Pro Max’in ise 1099$ fiyattan satışa çıkması bekleniyor. Apple’ın önümüzdeki ay gerçekleştireceği düşünülen etkinlikle beraber cihazlar hakkında çıkan söylentilerin doğru olup olmadığını hep beraber görmüş olacağız.
Apple
iPhone 12, selefinden daha pahalı olacak!
Daha önce çıkan haberler iPhone 12 modelinin selefinden daha uygun fiyatlı olacağı yönündeydi. Ancak son gelen sızıntılar aksini işaret ediyor.
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Daha uygun fiyatlı olarak beklenen iPhone 12, birçok kesimi sevindirmiş ancak aynı zamanda da nasıl daha ucuz olabileceği hakkında endişe yaratmıştı. Son gelen sızıntı verilere göre ise yeni iPhone modeli 699$ ile 749$ arasında bir fiyat etiketiyle gelecek ki bu da selefinden daha pahalı olacağı anlamına geliyor.
EarPods ve şarj adaptörü kutudan çıkarılıyor
Weibo’da verdiği sızıntı haberlerle bilinen bir kullanıcı, Apple’ın ilk olarak Watch 6 serisiyle beraber başlattığı şarj aletini kutudan çıkartma yaklaşımına Earpods’u da ekleyerek yeni nesil iPhone’ların bu şekilde fiyatını düşürmeye çalıştığını öne sürüyor. Kullanıcılar, tüm bu aksesuar eskiltmelerine rağmen cihazın daha pahalı olmamasını umuyor. Belki de şirket bu yaklaşımıyla beraber iPhone 12’yi selefiyle aynı fiyat bandına yaklaştırmayı başarabilir.
Bileşen maliyeti selefinden daha fazla
Her ne kadar iPhone 12, 11 ile aynı fiyatla lanse edilmeye çalışılsa da üretim maliyeti açısından artış söz konusu. OLED panel ve LiDar sensörleriyle iPhone 12 selefinden bileşenler açısından yaklaşık 50$ daha maliyetli oluyor. Bu nedenle cihazın lansman fiyatı 749$ seviyesine yaklaşıyor.
Apple 80 milyon adet satış öngörüyor
Sızıntı haberler içinde yer alan Apple’ın 80 milyon satış hedefi de bu sene çıkacak modeller ve fiyatlandırmayla karşılanamayacak gibi duruyor. Apple’ın geçtiğimiz günlerde iPad Air dördüncü nesil ile beraber tanıtmış olduğu A14 Bionic yonga seti de testlere göre selefinden çok önde durmuyor. Bu nedenle kullanıcıların iPhone 12’ye olan talebi beklentileri karşılamaktan uzak kalacak. Uzmanlar, 80 milyon hedefinden 6 ila 10 milyon arasında daha az satış gerçekleşeceğini düşünüyor. A14 Bionic ve 5G teknolojisiyle gelecek olan yeni iPhone 12’lerin akıbeti ne olacak, sektörde merak konusu.
Apple
Shazam, iOS kontrol merkezine entegre ediliyor
Shazam, 2017 yılında Apple tarafından satın alınmıştı. Shazam uygulaması, herhangi bir şarkının ve sanatçının adını birkaç saniye içinde tespit edebilme özelliğine sahip.
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Shazam’a erişiminde büyük kolaylık sağlanacak
MacRumors’un aktardığı bilgilere göre; Apple’ın geliştiriciler için sunduğu iOS 14.2 beta sürümünde, Shazam’ın iOS kontrol merkezine entegre edildiği söyleniyor.
Shazam’a olan ihtiyaç anlık olarak gelişebildiği için, uygulamayı kısa sürede açabilmek oldukça önemli. Şu anda iPhone modellerinde Shazam’ı başlatmak için uygulamaya gitmek ya da Siri’ye komut vermek gerekiyor. Son güncelleme ile bu sorun tamamen ortadan kalkacak gibi gözüküyor.
Apple’ın söz konusu beta sürümüne müzik ile ilgili birkaç yenilik daha eklediği belirtiliyor. Örneğin, müzik çalmadığınız anda da, iOS kontrol merkezinde Apple Music önerileri gözükecek. Çalmakta olan şarkıyı gösteren araç “Now Playing Widget”, yeniden tasarlanmış müzik kontrol butonlarıyla karşımıza çıkacak.
iOS 14.2 final sürümünün yakın zamanda dağıtımına başlanması bekleniyor.