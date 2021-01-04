Realme Koi, Gerçek Adı ve Tanıtım Tarihi ile Ortaya Çıktı!

Realme Koi kod adı ile bilinen cihazın gerçek ismi ve tanıtım tarihi açıklandı. Realme, yeni cihazını çok yakın bir tarihte tanıtacak.

Bir süredir konuşulan Realme’nin yeni modeli Realme Koi hakkına yeni açıklamalar yapıldı. Yeni açıklamaları yapan şirket cihazın gerçek adını ve tanıtım tarihini açıkladı. Hatta tanıtım yapacağı saat bile belli bizlerle paylaştı. Şimdi gelin Koi hakkında bilinenlere göz atalım.

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Realme Koi’nin gerçek adı!

Realme, yeni yıla yeni bir cihaz ile giriyor. Daha öncesinde Realme Koi olarak adlandırılan cihazın asıl adı şirket tarafından açıklandı. Koi kod adlı cihazın aslında Realme V15 olduğu açıklandı. Cihazda asıl dikkat çeken nokta isim değil tasarım ve teknik özellikleri.

Realme V15‘in tasarımına baktığımızda gerçekten çarpıcı bir renk seçimi yapıldığını görebiliyoruz. Öte yandan cihazın arka kısmındaki üçlü kamera grubu gerçekten çok tarz duruyor. Yani cihaz her anlamda amiral gemisi duruşunu yansıtıyor.

Realme V15’in özellikleri ve tanıtım tarihi!

Cihazın performans özelliklerine bakacak olursak fotoğraflarda da gördüğünüz gibi bu cihaz 5G destekli. Gücünü Snapdragon 888 yonga setinden alan Realme V15, bu sayede 5G desteği kazanıyor. Öte yandan elektriksel anlamda gücünü ise 4000mAh‘lik bataryadan alıyor. 125W UltraDART hızlı şarj destekli bu batarya, 20 dakikada tam dolu şarj seviyesine ulaşıyor. Ancak bu cihaz için daha büyük bir batarya olması daha uygundu.

Kamera özelliklerine baktığımızda ise Realme Koi / V15 arkasında 64MP‘lik bir ana kamera var ancak diğer iki kamera hakkında bir bilgi söz konusu değil. Fiyat olarak ise net bir açıklama bulunmasa da, 625 Euro gibi bir fiyat etiketine sahip olacağı söyleniliyor.

Koi kod adlı Realme V15‘in tanıtım tarihi 7 Ocak olarak belirlenmiş. Yerel saatle tam 14:00‘da tanıtılacak olan Realme V15, tasarımı ve performansı ile dikkat çekici bir model olacak. Bakalım Realme V15 daha ne gibi özelliklere sahip.

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