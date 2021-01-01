Bence 2020’nin En Başarılı Cep Telefonu Markası realme 👍👍👍

Ersin’e göre 2020’nin en başarılı cep telefonu markası realme oldu. Bunun nedenlerini ve detaylarını bu videoda açıklıyoruz.

Hepsiburada’da satılan tüm realme markalı ürünlere https://app.hps.im/d7ct/c17004bc adresinden, Trendyol’da satılanlara ise https://ty.gl/kmcagykv adresinden ulaşabilirsiniz.

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Selam Millet Ersin ben,

Hatırlarsanız kısa bir süre önce bence 2020 yılının en iyi telefonlarını listelediğim bir video paylaşmıştım sizlerle. O videoda sıra realme 7 Pro’ya geldiğinde realme’nin bence 2020 yılında ülkemizdeki en başarılı cep telefonu markası olduğunu da ayrıca belirtmiştim. O videoya buradan ulaşabilirsiniz.

Ne yazık ki 2020 yılına yetiştiremediğimiz ve 2021 yılının ilk videosu olarak sizlerle paylaştığımız bu videoda neden böyle düşündüğümü anlattım. Yani neden relme’nin bence geçen yıla damga vurduğunu filim döndüğünce sizlerle paylaştım.

Aşağıda realme Türkiye’nin geç de olsa bizimle paylaştığı ürün listesini de bulabilirsiniz. Videoyu izleyenler “Sanırım realme bu yıl ülkemizde 12 farklı cep telefonu modeli satışa çıkardı” dediğimi zaten hatırlarlar.

Realme Türkiye’nin bizimle paylaştığı liste de bu bilgiyi doğruluyor.

Ayrıca yine videoda “Teknoloji yayıncısı değil de #influenceSIĞIR olsam bu bilgiyi hemen bizimle paylaşırlardı” dediğimi de lütfen unutmayın.

Ne yazık ki ülkemizde #influenceSIĞIR’lar teknoloji yayıncılarından daha değerli kabul edildiği için bu gibi sorunlar yaşıyoruz.

Tabii ki biz bu muameleyi kabul etmeyeceğiz, formasyonunun ne olduğu belli olmayan adamların “teknoloji yayıncısı”ymış gibi ortalıkta dolanmasını ve bazı markaların onları el üstünde tutma çabalarını normal karşılamayacağız. Bu duruma alışmayacağız. Bu durumun bize dayatılmasına karşı duracağız.

Bence ülkemizde 2020 yılının en başarılı markası realme’dir. Ancak realme Türkiye’nin Türk halkına verdiği amiral gemisi sözünü de yerine getiremediğini unutmamak lazım. Belki de markayı yönetenlerin #influenceSIĞIR’lara ayırdığı zamanın bir kısmını verdikleri sözleri yerine getirmeye de ayırması gerekir.

Realme Türkiye’nin HWP ile geç de olsa paylaştığı ürünlerin satışa çıkış tarihleri şöyledir:

1. realme C2 – Ocak 2020

2. realme 5 Pro – Ocak 2020

3. realme XT – Ocak 2020

4. realme 5i – Şubat 2020

5. realme 6i – Nisan 2020

6. realme 6 – Nisan 2020

7. realme 6 Pro – Nisan 2020

8. realme C3 – Haziran 2020

9. realme C3i – Haziran 2020

10. realme C11 – Temmuz 2020

11. realme 7 Pro – Ekim 2020

12. realme 7 – Kasım 2020