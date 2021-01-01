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Bence 2020’nin En Başarılı Cep Telefonu Markası realme 👍👍👍
Ersin’e göre 2020’nin en başarılı cep telefonu markası realme oldu. Bunun nedenlerini ve detaylarını bu videoda açıklıyoruz.
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Bence 2020’nin En Başarılı Cep Telefonu Markası realme 👍👍👍
Selam Millet Ersin ben,
Hatırlarsanız kısa bir süre önce bence 2020 yılının en iyi telefonlarını listelediğim bir video paylaşmıştım sizlerle. O videoda sıra realme 7 Pro’ya geldiğinde realme’nin bence 2020 yılında ülkemizdeki en başarılı cep telefonu markası olduğunu da ayrıca belirtmiştim. O videoya buradan ulaşabilirsiniz.
Ne yazık ki 2020 yılına yetiştiremediğimiz ve 2021 yılının ilk videosu olarak sizlerle paylaştığımız bu videoda neden böyle düşündüğümü anlattım. Yani neden relme’nin bence geçen yıla damga vurduğunu filim döndüğünce sizlerle paylaştım.
Aşağıda realme Türkiye’nin geç de olsa bizimle paylaştığı ürün listesini de bulabilirsiniz. Videoyu izleyenler “Sanırım realme bu yıl ülkemizde 12 farklı cep telefonu modeli satışa çıkardı” dediğimi zaten hatırlarlar.
Realme Türkiye’nin bizimle paylaştığı liste de bu bilgiyi doğruluyor.
Ayrıca yine videoda “Teknoloji yayıncısı değil de #influenceSIĞIR olsam bu bilgiyi hemen bizimle paylaşırlardı” dediğimi de lütfen unutmayın.
Ne yazık ki ülkemizde #influenceSIĞIR’lar teknoloji yayıncılarından daha değerli kabul edildiği için bu gibi sorunlar yaşıyoruz.
Tabii ki biz bu muameleyi kabul etmeyeceğiz, formasyonunun ne olduğu belli olmayan adamların “teknoloji yayıncısı”ymış gibi ortalıkta dolanmasını ve bazı markaların onları el üstünde tutma çabalarını normal karşılamayacağız. Bu duruma alışmayacağız. Bu durumun bize dayatılmasına karşı duracağız.
Bence ülkemizde 2020 yılının en başarılı markası realme’dir. Ancak realme Türkiye’nin Türk halkına verdiği amiral gemisi sözünü de yerine getiremediğini unutmamak lazım. Belki de markayı yönetenlerin #influenceSIĞIR’lara ayırdığı zamanın bir kısmını verdikleri sözleri yerine getirmeye de ayırması gerekir.
Realme Türkiye’nin HWP ile geç de olsa paylaştığı ürünlerin satışa çıkış tarihleri şöyledir:
1. realme C2 – Ocak 2020
2. realme 5 Pro – Ocak 2020
3. realme XT – Ocak 2020
4. realme 5i – Şubat 2020
5. realme 6i – Nisan 2020
6. realme 6 – Nisan 2020
7. realme 6 Pro – Nisan 2020
8. realme C3 – Haziran 2020
9. realme C3i – Haziran 2020
10. realme C11 – Temmuz 2020
11. realme 7 Pro – Ekim 2020
12. realme 7 – Kasım 2020
Video
5.000 TL üstüne ne alınır? | Yılın Şampiyonları! – Akıllı telefon önerileri
2020 yılının sonuna gelmişken; yılın akıllı telefon önerileri olarak listelediğimiz bu seride, belirli fiyat bantlarında en alınası akıllı telefonları sizler için seçtik. Listemizin 3. bölümü 5.000 TL, yani orta-üst seviye ve amiral gemisi dediğimiz fiyat bandını kapsıyor. Fakat bu listede, önceki listelerden farklı olarak; sadece fiyat performans yönünden başarılı cihazları değil; öne çıkan amiral gemilerini de ekledik. Peki; bakalım HWP ekibi olarak hangi akıllı telefonları seçmişiz.
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Oppo Reno 4 Pro
İlk olarak 7.000 TL’den satışa sunulmuştu fakat şuan 5.300 TL fiyat bandında.
- IPS LCD bir ekranda değil de AMOLED bir ekranda 90 Hz tazeleme hızı sunuyor.
- 65W hızlı şarj. Bu sayede yarım saat gibi bir sürede tam şarj olabiliyor
- Cihaz çok ince ve hafif ve bu sayede kullanımı kolay
- Kamerası başarılı
- Sade ama şık tasarım
Xiaomi Mi 10T
5.400 TL bandında
- Adaptif 144 Hz ekran tazeleme hızı
- Malzeme kalitesi
- Kamera modları ve fotoğraf düzenleme modları
- Snapdragon 865
- 5.000 mAh batarya
- Stereo hoparlör
Samsung Galaxy S20 FE
Seçeceğiniz opsiyona göre 5.500 TL’den başlıyor
- AMOLED ekranda 120 Hz tazeleme hızı
- IP68 suya ve toza dayanıklılık
- Kullanılan kasada renkler çok güzel. Özellikle de kırmızı versiyonu çok şık
- Stereo hoparlör
- 3.5 mm girişten 32 bit yüksek kaliteli ses verebilmesi
Poco F2 Pro
5.750 TL bandında
- Malzeme kalitesi
- Panel kalitesi
- Snapdragon 865
- Pop-up kamera sayesinde tam ekran deneyimi
Xiaomi Mi 10
8.129 TL’den başlıyor fiyatları. Seçeceğiniz donanıma göre 8.600 TL’ye kadar çıkıyor.
- AMOLED ekranda 90 Hz tazeleme hızı
- Snapdragon 865
- 108 MP ana kamera
- Stereo hoparlörler
- Tasarım
Xiaomi Mi 10T Pro
Yeni partiyle beraber fiyatlarının 6.000 TL’den başlaması bekleniyor. 108 MP ana kamerası ve 144 Hz adaptif ekran tazeleme hızıyla öne çıkan Mi 10T Pro, bu yılın flaş akıllı telefonlarından biri oldu.
- 6,67 inç IPS LCD
2) Snapdragon 865
3) 108 MP ana kamera
4) 5.000 mAh batarya
5) 144Hz adaptif ekran tazeleme
OPPO Reno 3 Pro
6.000 TL fiyat bandında bulunabilen Oppo Reno 3 Pro, hala günümüzün standartlarını fazlasıyla karşılamayı başarabilen bir telefon. Gerek kamera performansı, gerek malzeme kalitesi ve şıklığı olsun; Oppo Reno 3 Pro’yu bu listeye almasak olmazdı.
- 6,5 inç Super AMOLED 90Hz tazeleme hızına sahip ekran
- Snapdragon 765G
- 48 MP ana kamera
- 4025 mAh batarya
Huawei P40
6,1 inç OLED ekranıyla ve nispeten minimal yapısıyla birçok kullanıcı için hem şık hem de kullanışlı boyutlarda kalan ve kalbinde Kirin 990 işlemcisini barındıran bu telefon; birçok kullanıcının gözdesi olmaya aday bir cihaz. Ayrıca fotoğraf kalitesine önem veren kullanıcılar için de; Huawei P40’ın mutlaka gözden geçirilmesi gereken bir seçenek olduğunu ekleyelim.
- 6.1 inç OLED ekran
- Kirin 990
- 50 MP ana kamera
- 3.800 mAh batarya
- İyi düzeyde pil optimizasyonu
- Hafif ve şık tasarım
Samsung Galaxy Note 10+
6.800 TL fiyat bandında bulunabilen Galaxy Note 10+, kalem kullanabilmek isteyen kullanıcılar için en iyi F/P cihazlardan biri konumunda. 6,8 inç Dynamic AMOLED ekran barından Note 10+, Exynos 9825 işlemciye sahip. RAM ve depolama tarafındaysa, Note 10+’ın elinin bol olduğunu söyleyelim. Bu gibi özellikleri sayesinde akıllı telefon önerileri listemize girmeyi başarabilen Galaxy Note 10+, günümüzde hala sıklıkla tercih ediliyor.
- 6.8 inç Dynamic AMOLED ekran
- Exynos 9825 işlemci
- 12 MP ana kamera
- 256 GB depolama
- 12 GB RAM
- 4.300 mAh batarya
iPhone 11
Bu yıl çok satan iPhone 11, en çok da fotoğraf, video ve işlemci tarafında öne çıktı. iOS cihazlar kullanmak isteyenler için en F/P konumda yer almayı başarabilen iPhone 11, bu yılın yıldızlarından olmayı başardı.
- 6,1 inç IPS LCD
2) Apple A13 Bionic
3) 12 MP ana kamera
4) 3.110 mAh batarya
Huawei P30 Pro
Huawei P30 Pro, hala günün standartlarını fazlasıyla karşılayan ve GMS destekli bir Huawei cihaz kullanmak isteyenler için ideal bir seçenek. Dileyen kullanıcılar, 8.000 TL bandındaki fiyatlarla Huawei P30 Pro’yu edinebilirler.
- 6.47 inç OLED ekran
- Kirin 980 işlemci
- 40 MP ana kamera
- 4.200 mAh batarya
OPPO Find X2
Bu yılın en başarılı amiral gemisi cihazlarından Oppo Find X2’yi listeye koymasak olmazdı. Aynı zamanda Ersin Abi’nin de favorisi olan Oppo Find X2, kamera performansı ve panel kalitesiyle öne çıkıyor.
- Snapdragon 865
- 48 MP ana kamera
- 4200 mAh kapasiteli batarya
- 65W hızlı şarj
- IP54 sıvılara ve toza karşı dayanıklılık
- 2K AMOLED ekran
- 120 Hz ekran tazeleme hızı
Huawei Mate 40 Pro
Bu yılın şüphesiz kamera şampiyonu olan Huawei Mate 40 Pro, birçok kamera testinde liderliği eline aldı. Mate 40 Pro+ modeliyle birlikte DXOMARK’ta birinciliği ve ikinciliği elinde tutan Huawei Mate 40 Pro; aynı zamanda AnTuTu gibi sentetik testlerde aldığı yüksek puanlarla da 1.liği eline geçirmiş durumda. Aydoğan’ın da favorisi olan Mate 40 Pro, ofisin de gözde cihazlarından biri.
- 6,7 inç OLED ekran
- Kirin 9000 işlemci
- 256 GB dahili depolama
- 50 MP ana kamera
- 4400 mAh batarya kapasitesi
- 66W hızlı şarj
Akıllı telefon önerileri listemizde, Apple ve bazı Samsung modellerinin neden listede olmadığını soranlar olacaktır diye tahmin ediyoruz. Bu noktada, tecrübe edebildiğimiz cihazları sizlere aktardığımızı tekrardan hatırlatalım. İyi seyirler.
İnceleme
OLED TV’ler YANIYOR MU? | Philips nasıl çözüm üretti?
OLED TV’ler yanıyor mu? sorusunun cevabını veriyoruz. Bu videomuzda OLED tabanlı televziyonlar için sıkça bahsedilen yanma sorununa değindik. OLED TV’de yanma sorunu var mı? Philips TV nasıl çözüm üretiyor? sorularının cevabını bu videoda görebilirsiniz.
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OLED TV’ler YANIYOR MU? | Philips nasıl çözüm üretti?
Philips 65OLED935 modelini Hepsiburada’dan satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/43a65f92
Philips 65OLED935 modelinin tüm özelliklerine göz atmak için; https://www.philips.com.tr/c-p/65OLED935_12/oled-9-series-4k-uhd-android-tv-4-tarafli-ambilight-ile-bowers-wilkins-ses
OLED yanma sorunu Philips OLED TV’lerde nasıl engelleniyor?
Philips OLED televizyonlarda yanma konusunda bir çok önlem hali hazırda alınıyordu. Static Detection, durgun görüntüleri fark ederek piksellerin yer değiştirmesini sağlıyor. Ekran Koruyucu ise hereketli bir logo ve ibareyi ekranda döndürerek enerji tasarrfuru sağlıyor. Aynı zamanda pikselleri belli sürelerde çalışmasını sağlayarak yanmanın önüne geçiyor.
Ancak, OLED935+ ürünü ile beraber yeni bir özellik daha ekleniyor. “Grid Detection” adı verilen ve Philips mühendisleri tarafından gelitşirilen teknoloji, 4. jenerasyon Philips P5 AI görüntü motoru sayesinde yapılıyor. Çift çipin kullanıldığı bu motorda yapay zeka çipi ekranı 32,400 parçaya bölerek her bir bölgedeki statik görüntüyü belirliyor.
Belirlenen kanal logosu, skor tabelası gibi görüntülerde ise ekranın o bölümüne ait parlaklık ve kontrast değerleri izleyicinin fark etmeyeceği doğrultuda değiştirilerek piksel yanma sorunu da %95 oranında azalmş oluyor.
Filmmaker Modu
Philips’in bu yılki bazı televizyonlarında Filmmaker modu da eklendi. UHD Alliance tarafından tavsiye edilen ve birçok ünlü yönetmenin desteklediği bu modda P5 görüntü motoru görüntüyü geliştiren özellliklerini devre dışı bırakarak yönetmenin sunmak istediği gerçek görüntüyü izleyiciye aktarıyor. Bu sayede filmde görüntü yönetmeninin aktarmak istediği duygu direkt olarak karşıya iletilmiş olacak. Bu modu TV ayarlarından Film modunu seçerek yapabilirsiniz.
Video
3.000 TL – 5.000 TL arasında ne alınır? | Akıllı telefon tavsiyeleri
2020 yılının sonuna gelmişken; yılın akıllı telefon tavsiyeleri olarak listelediğimiz bu seride, belirli fiyat bantlarında en alınası akıllı telefonları sizler için seçtik. Listemizin ikinci bölümü, 3.000 – 5.000 TL, yani giriş segmenti dediğimiz fiyat bandını kapsıyor. Peki; bakalım HWP ekibi olarak hangi akıllı telefonları seçmişiz.
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Listenin açılışını, bu yılın flaş akıllı telefonlarından Poco X3 NFC ile yapıyoruz
Seçeceğiniz opsiyona göre 3.100 TL ve 3.300 TL fiyat bandına sahip olan Poco X3 NFC,
- Snapdragon 732G işlemciye sahip olması
- 120 Hz tazeleme hızı sunabilen HDR destekli IPS LCD ekran paneli
- Malzeme kalitesi
- Sony IMX 682 sensöre sahip 64 MP kamerasıyla başarılı fotoğraflar çekebilmesi
- Stereo hoparlör
- 5.160 mAh kapasiteli bataryasıyla yüksek batarya ömrü sunabilmesi
- ve 33W hızlı şarja sahip olmasıyla;
Bu yılın flaş akıllı telefonlarından biri.
Ardından realme 7 Pro geliyor
Yaklaşık 3.600 TL fiyat bandında bulunuyor ve 65w hızlı şarjıyla öne çıkıyor.
- 65W hızlı şarj. Neredeyse yarım saatte cihazın şarjını fulleyebiliyorsunuz
- Sony IMX 682 sensöre sahip 64 MP kamerasıyla çok başarılı fotoğraflar çekebilmesi
- AMOLED ekrana sahip olması
- Snapdragon 720G
- Sınıfının en başarılı ön kameralarından biri
- Stereo hoparlör
Xiaomi Mi Note 10 Lite da tasarım yönünden listenin öne çıkan isimlerinden
Xiaomi Mi Note 10 Lite, seçeceğiniz opsiyona göre 3.500 – 4.300 TL fiyat bandında bulunabiliyor. Öne çıkan özellikleri:
- Tasarım
- Malzeme kalitesi
- AMOLED ekran
- 5.260 mAh batarya ve 30W hızlı şarj
Samsung Galaxy M51, devasa bataryasıyla dikkat çekiyor
3.6oo TL fiyat bandında bulunan Galaxy M51, 7.000 mAh kapasiteli devasa bataryasıyla, uzun kullanım süresi talep eden kullanıcılar için öne çıkıyor. Samsung Galaxy M51’in öne çıkan özellikleri:
- 7.000 mAh batarya (büyük batarya demek; daha ağır bir cihaz demek bunu da hatırlatalım)
- 64 MP ana kamerasıyla gösterdiği fotoğraf performansı
- Qualcomm Snapdragon 730 işlemcisi
Samsung Galaxy A71, Galaxy M51 ile çok benzer özelliklere sahip olsa da; daha ufak bataryası ve hafifliğiyle tercih edilebilir
Samsung Galaxy A71 ve Galaxy M51, çok benzer özelliklere sahip. Fakat 7.000 mAh gibi yüksek batarya kapasitesine ihtiyaç duymayan kullanıcılar için, A71 daha cazip bir seçenek olabilir. Tabi bu noktada, batarya ömrünüzün de Galaxy M51’e göre daha aşağı seviyelerde kalacağını hatırlatalım.
- 4.500 mAh batarya (M51’in aksine; daha ufak ve hafif olmasını sağlıyor)
- 64 MP ana kamerasıyla gösterdiği fotoğraf performansı
- Qualcomm Snapdragon 730 işlemcisi
Xiaomi Mi Note 10, tasarımı ve kamera performansıyla öne çıkan bir seçim
6,47 inç kıvrımlı AMOLED ekranıyla ve tasarımıyla öne çıkan Xiaomi Mi Note 10 modeli, Lite versiyonun aksine 108 MP çözünürlükte bir kameraya sahip. Eğer daha iyi bir kamera performansı istiyorsanız Xiaomi Mi Note 10’u tercih edebilirsiniz.
1) Snapdragon 730G işlemci
2) 5260 mAh batarya
3) Başarılı tasarım
4) 5260 mAh batarya
5) 108 MP ana kamera
Samsung Galaxy S10+
Aldığı fiyat indirimleriyle öne çıkmaya başlayan Galaxy S10+, tasarımı, kamera performansı ve panel kalitesiyle öne çıkan seçeneklerden. Fakat cihazın, barındırdığı Exynos 9820 işlemcisiyle batarya performansında düşüş yaşayabildiğini de belirtmiş olalım. Gün içinde telefonunu şarja takmak istemeyen kullanıcılardansanız, Samsung Galaxy S10+ bu talebinize cevap verememe ihtimaline sahip.
- 6,4 inç AMOLED ekran paneli
2) 16 mp 3’lü kamera
3) 10 mp ikili ön kamera
4) 4100 mAh batarya kapasitesi
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