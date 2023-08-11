Teknoloji dünyasının dikkatle takip ettiği bir gelişme yaşanıyor. 2020 yılında Hindistan pazarından çekilen Honor, sessizliğini bozarak ülkede yeni bir telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Firma, bu büyük duyuru öncesinde Realme Hindistan CEO’su Madhav Sheth’i de bünyesine kattı. Bu hamle, markanın Hindistan’a son hız geri dönme planı yaptığını gösteriyor! Honor atağa kalktı!

Honor Hindistan Pazarına Geri Dönüş Yapıyor! İşte Beklentiler!

Honor’un Hindistan’daki son akıllı telefonunun üzerinden geçen üç yıldan fazla bir zaman geçti. Ancak marka, bu uzun aranın ardından Hindistan pazarında tekrar boy göstermeye kararlı. Üstelik bu kapsamda eski Realme CEO’su Madhav Sheth yaptığı açıklama ile Honor Hindistan’a katıldığını aktardı.

Sheth, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımla bu gelişmeyi ve Honor’un Hindistan pazarına yeniden girmek için gün saydığını duyurdu. Sheth’in bu paylaşımı Hintli kullanıcılar arasında büyük olay oldu.

Honor’un Hindistan operasyonları son yıllarda PSAV Global şirketi aracılığıyla yürütülüyordu. Noida merkezli bu firma, Honor ürünlerinin Hindistan’daki dağıtımını üstlenmişti. Ancak Honor, sadece akıllı bantlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar gibi sınırlı ürün yelpazesiyle temsil ediliyordu.

"Hello" to a new era of innovation.

Stay tuned for more updates. #TechForIndians pic.twitter.com/dbmL12yHVX — HONOR Tech (@honortechindia) August 10, 2023

Yeniden gelişen bu işbirliğiyle birlikte Honor’un Hindistan pazarında yeni bir akıllı telefon sunması bekleniyor. Söylentilere göre bu yeni model “Honor 90” adını taşıyacak ve markanın uzun süren aradan sonra piyasaya süreceği ilk akıllı telefon olacak.

Honor’un Hindistan’da piyasaya süreceği bu yeni akıllı telefon, teknoloji meraklıları arasında büyük bir merakla bekleniyor. Özellikle Honor’un eski başarılı modellerinin ardından bu yeni cihazın nasıl bir yenilik sunacağı ve kullanıcılara neler getireceği büyük bir ilgi konusu.

Honor’un Hindistan pazarına dönüşü, teknoloji sektörünün dinamizmini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu gelişmeyle birlikte, Honor’un Hindistan’da nasıl bir çıkış yapacağı ve rekabetin nasıl şekilleneceği yakından takip edilecek. Teknoloji meraklıları, Honor’un yeni hamleleriyle ilgili daha fazla detayı öğrenmek için sabırsızlanıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor bu hamlesiyle küresel pazarda da etkisini artırır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!