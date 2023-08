Teknoloji dünyasının dikkatle takip ettiği bir gelişme yaşanıyor. 2020 yılında Hindistan pazarından çekilen Honor, sessizliğini bozarak ülkede yeni bir telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Firma, bu büyük duyuru öncesinde Realme Hindistan CEO’su Madhav Sheth’i de bünyesine kattı. Bu hamle, markanın Hindistan’a son hız geri dönme planı yaptığını gösteriyor! Honor atağa kalktı!

Honor’un Hindistan’daki son akıllı telefonunun üzerinden geçen üç yıldan fazla bir zaman geçti. Ancak marka, bu uzun aranın ardından Hindistan pazarında tekrar boy göstermeye kararlı. Üstelik bu kapsamda eski Realme CEO’su Madhav Sheth yaptığı açıklama ile Honor Hindistan’a katıldığını aktardı.

Sheth, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımla bu gelişmeyi ve Honor’un Hindistan pazarına yeniden girmek için gün saydığını duyurdu. Sheth’in bu paylaşımı Hintli kullanıcılar arasında büyük olay oldu.

Honor’un Hindistan operasyonları son yıllarda PSAV Global şirketi aracılığıyla yürütülüyordu. Noida merkezli bu firma, Honor ürünlerinin Hindistan’daki dağıtımını üstlenmişti. Ancak Honor, sadece akıllı bantlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar gibi sınırlı ürün yelpazesiyle temsil ediliyordu.

"Hello" to a new era of innovation.

Stay tuned for more updates. #TechForIndians pic.twitter.com/dbmL12yHVX

— HONOR Tech (@honortechindia) August 10, 2023