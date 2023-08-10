Çin’in teknoloji devi Xiaomi, uzun süredir merakla beklenen MIUI 15 hakkında sessizliğini sonunda bozdu. Geçtiğimiz günlerde Çin’de düzenlenen önemli bir etkinlikte, Xiaomi yetkilileri sahneye çıkarak, yeni sürüme dair bazı ipuçları verdi. Sürüm hakkındaki tüm detaylar halen belirsiz olsa da, yeni güncellemeyi tadacak modellerin listesi belli oldu! İşte MIUI 15 ile tanışacak modeller!



MIUI 15 ile Xiaomi’ler Coşacak!



Etkinlik sırasında yapılan gizemli sunum, MIUI 15’in yepyeni logosunu ve bazı özelliklerini gözler önüne serdi. Xiaomi, yeni sürümün logosunu tanıtarak heyecanı artırdı. Canlı pembe bir arka plan üzerinde beyaz “5” logosu, MIUI 15’in sırlarını koruyan atmosferini yansıttı.

Redmi K60 Ultra’nın MIUI 15 ile ilk tanışacak olan ilk model olacağı da etkinlik sırasında kesinlik kazandı. Ancak, cihazın direkt olarak bu sürümle mi geleceği, yoksa MIUI 14’ten sonra MIUI 15’e güncellenecek ilk cihaz mı olacağı konusunda bir belirsizlik hakim.

Redmi K60 Ultra, MIUI 15’i ilk olarak deneyimlemek isteyen kullanıcılar için heyecan verici bir seçenek sunuyor. Aynı heyecan, Xiaomi 13T Pro olarak adlandırılan cihazı bekleyen Avrupalı tüketicilere de yayılıyor. Zira Redmi K60 Ultra’nın Avrupa’da Xiaomi 13T Pro adıyla satılması bekleniyor.

Ancak güncellemeyi alacak tek model tabii ki Redmi K60 Ultra değil. Xiaomi cephesi birçok amiral gemisini bu sürüme yükseltecek.

Yeni sürüme kavuşacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri şu şekilde:

Xiaomi

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12X

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Pro

Redmi

Redmi Note 11T Pro/Pro+

Redmi Note 11R

Redmi Note 12 Speed

Redmi Note 12 Turbo Edition

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12S

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro Plus 5G

Redmi Note 12 Discovery Edition

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Ultra

Redmi K40S

Redmi 12

Redmi 12C

Redmi Pad

POCO

POCO F5

POCO F5 Pro

POCO F4

POCO F4 GT

POCO X5

POCO X5 Pro

POCO X4 Pro

POCO X4 GT

POCO M5

POCO M5s

Yaklaşan MIUI 15 güncellemesi, Xiaomi kullanıcıları için yeni bir çağın başlangıcını işaret ediyor. Bu güncelleme, önceki sürümlerden farklı olarak günlük kullanıcı deneyimini daha da iyileştirecek çok yönlü geliştirmeleri beraberinde getirecek.

Henüz ayrıntılar net değil, zira Xiaomi cephesi tanıtımda güncellemeye ait çok az sayıda detay paylaştı. Yine de, güncellemenin dağıtım tarihi yaklaştıkça çok daha fazla özellik ortaya çıkacaktır. Bizler de MIUI 15 güncellemesini merakla bekliyoruz.

İlginizi Çekebilir: One UI 6.0 Güncellemesini Almayacak Galaxy’ler Ortaya Çıktı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce MIUI 15 güncellemesi neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!