Realme, çok beklenen amiral gemisi modeli olan Realme GT5 serisini 28 Ağustos’ta tanıtacak. Marka, bu güçlü cihaz hakkında bazı ayrıntıları Weibo üzerinden paylaşarak teknoloji tutkunlarının dikkatini çekti.

En dikkat çekici açıklamalardan biri, Realme GT5’in Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile güçlendirileceğiydi. Ancak bu yonga setinin farkı, Qualcomm platformunun temel 3,2 GHz versiyonunu kullanmasıdır. Bu, diğer rakipler tarafından kullanılan hız aşırtmalı versiyonlardan ayrı bir yaklaşım sunuyor.

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Realme, sadece burada durmuyor. Cihazın üst seviye bir versiyonunu duyurarak hedeflerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu üst seviye versiyon, etkileyici 24 GB RAM ve devasa 1 TB depolama alanına sahip olacak. Özellikle Çin’de, böyle bir kombinasyonun amiral gemisi akıllı telefonlar arasında dikkat çeken bir özellik olduğunu söylemek mümkün.

Donanım yenilikleri bununla da sınırlı değil. Realme ayrıca Weibo platformunda, cihazın Pixelworks X7 ekran çipini kullanacağını belirten bir teaser paylaştı. Bu çip, video kalitesini artırarak kullanıcı deneyimini yükseltmeyi vaat ediyor.

Realme GT5’i diğerlerinden ayıran özelliklerden biri de, CPU saat hızlarına getirdiği inovatif yaklaşımdır. Yonga seti seçimi belki çığır açıcı değil, ancak kullanıcıların CPU saat hızlarını ince ayar yapabilme yeteneği, oyunun kurallarını değiştiriyor. Sızan ekran görüntülerine göre, sezgisel bir arayüz kullanıcıların üç farklı CPU kümesinin hızını bağımsız olarak ayarlamasına olanak tanıyor. Bu özellik daha sonra Realme tarafından Weibo üzerinden doğrulandı.

Realme GT5’in pazartesi günü tanıtılması planlanıyor, bu nedenle bekleyiş uzun sürmeyecek. Ancak heyecan henüz sona ermedi. Bu yılın sonlarına doğru, Realme’nin amiral gemisi akıllı telefon rekabetini daha da alevlendirecek olan Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini kullanan bir Pro versiyonu çıkaracağı bekleniyor. Soru şu ki, bu cihazlar sadece yerel pazarda mı yoksa uluslararası alanda da mı yenilikçi özelliklerle sunulacak?