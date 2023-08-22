Vivo’nun Küresel Başkanı Shen Wei, heyecanla beklenen Vivo X100 serisinin heyecan verici detaylarını açıkladı. X100 ve X100 Pro’nun yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi planlanırken, daha gelişmiş X100 Pro+’nın ise gelecek yıl tanıtılması bekleniyor. Shen Wei, bazı şanslı Vivo destekçilerine X100 Pro’nun hediye edileceğini duyurarak da büyük bir sürpriz yapacaklarını belirtti. Vivo X100 serisi pazarı yerinden oynatacak!

Vivo X100 Serisi: Yeni Amiral Gemileri Yakında Geliyor!

Kaynaklar, X100 Pro’nun Kasım ayında tanıtılacağını ve Vivo’nun önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde “şampiyonlar ligi” olarak adlandırdığı amiral gemisi cihazlarını ve Vivo X Fold 3 katlanabilir cihazını tanıtacağını öne sürdü. Amiral gemisi katili olması beklenen X100 serisi özellikle kamera alanında büyük bir yükseltme vaat ediyor.

Söylentilere göre, Vivo’nun kendi geliştirdiği V3 görüntüleme çipinin X100 serisinde yer alacağı belirtiliyor. Bu çip, 6nm işlem teknolojisi kullanılarak hazırlanıyor ve özellikle 4K portre video çekimine odaklanıyor. Kullanıcılar daha hızlı görüntü yakalama ve daha akıcı bir kamera arayüzü deneyimi bekleyebilirler.

X100 Pro’nun dikkat çekici özellikleri arasında üçlü arka kamera yer alıyor. Ana sensör olarak 1 inçlik harika bir sensör olduğu kanıtlanmış 50MP Sony IMX989, ultra geniş çekimler için 12MP Sony IMX663 ve güçlü bir 64MP periskop telefoto lens bulunuyor.

Ayrıca, yeni canavar seri 120Hz yenileme hızına sahip 1.5K OLED kavisli ekran, 100W hızlı şarj özelliği, kızılötesi uzaktan kumanda sistemi, stereo çift hoparlör ve NFC desteği gibi gelişmiş işlevler sunacak. Bunlar Vivo X100 serisini amiral gemisi katili segmentine almaya yeter de artar.

X100 ve X100 Pro modelleri, MediaTek Dimensity 9300 yonga setini kullanırken, X100 Pro+ ise Snapdragon 8 Gen 3 platformunu kullanacak. X100 serisi, Vivo’nun amiral gemilerinde görülen teknoloji ve tasarım harmanıyla dikkat çekecek gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo’nun yeni canavarları neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!