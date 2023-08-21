Realme GT5, yakın bir tarihte Çin pazarında satışa sunulacak ve merakla beklenen akıllı telefonun ön tasarımına dair sızdırılan görseller, cihazın tasarım detaylarını aydınlattı. Daha önce ortaya çıkan raporlar ve TENAA görüntüleri ile temel özellikleri ortaya çıkan Realme GT5’in ön tasarımı, güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station’ın Weibo hesabında paylaştığı görselle net bir şekilde görüldü. Realme’nin yeni canavarı gözlerinize ziyafet çektirecek!

Realme GT5’in Ön Tasarımı Sızdırıldı! İnce Çerçeveler Dikkat Çekti!

Sızdırılan görsel, Realme GT5’in ultra ince çerçevelerle çevrelenmiş nokta çentikli bir ekranla geleceğini gösteriyor. Yakından incelendiğinde alt kısımda SIM yuvası, mikrofon, USB-C portu ve hoparlör ızgarasının yer aldığı görülüyor.

Cihazın tasarımında dikkat çeken nokta şüphesiz incecik çerçevelere sahip olması. Sızıntı kaynağı, bu cihazın direkt rakipleri olan OnePlus Ace 2 Pro ve Redmi K60 Ultra ile kıyaslandığında, en ince çerçeveye sahip telefon olduğunu söylemiş. Ayrıca, çerçeveler çok da simetrik görünüyor.

Cihazın arka kapağında ise cam yerine başka bir materyal kullanılması bekleniyor. Bu materyalin ne olacağı henüz belli değil. Realme önceki modellerde vegan deri ve oldukça yüksek kaliteli plastik arka kapaklar kullanmıştı. Bu modelde de benzer bir materyal bekleyebiliriz.

Realme GT5, 6,74 inçlik 1,5K çözünürlüğe sahip OLED panelle gelecek. Çerçevelerin ince olması nedeniyle elinizde neredeyse kocaman bir ekran tutacaksınız. Şirket, GT5’in bu ay içinde Çin’de tanıtılacağını daha önce doğrulamıştı. Ancak, cihazın uluslararası piyasalardaki durumu henüz netlik kazanmış değil.

Cihaz, iki farklı pil seçeneği sunmasıyla da dikkat çekiyor. Bunlardan biri 240W hızlı şarj destekli 4.600mAh pile sahipken, diğeri 150W hızlı şarj destekli 5.200mAh pile sahip olacak. Realme bunu daha önceki modellerinde de yapmıştı.

Cihaz donanım konusunda da iddialı. Snapdragon 8 Gen 2 yonga setiyle donatılacak cihazda bu işlemciye 24GB’a kadar LPDDR5x RAM ve 1TB’a kadar UFS 4.0 depolama alanı eşlik edecek. Telefonun önünde 16MP bir kamera bulunacakken, arka tarafta 50MP Sony IMX890 ana kamera, 8MP geniş açı kamerası ve 2MP makro kameradan oluşan üçlü kamera sistemi yer alacak.

Realme’nin bu modeline yıl sonuna doğru Vivo’dan ciddi bir cevap gelebilir. Öyle ki, Vivo’nun da Dimensity 9300 işlemcili ve 24GB RAM’e sahip bir telefon üzerinde çalıştığına dair duyumlar alıyoruz. Amiral gemisi katili segmentinde rekabet kızışacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Realme’nin yeni canavarının tasarımını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!