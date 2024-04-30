Kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv, 5kVA-10kVA Küresel Voltaj (GV) (200V-240V; Varsayılan 230V) uygulamaları için Vertiv™ Liebert® GXT5 Lityum-İyon çift dönüşümlü, çevrimiçi kesintisiz güç kaynağı (UPS) sisteminin genişletilmesini tanıttı. Liebert GXT5 Lityum-İyon serisinin 10kVA’ya (1-3kVA‘dan) genişletilmesi, Vertiv’in lityum-iyon UPS sistemleri portföyünü ve ağın uç noktalarına yönelik çözümlerini tamamlayıcı nitelikte. Vertiv şu anda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da (EMEA) yeni 5-10kVA GV modelleri için siparişleri kabul ediyor ve mevcut stoklar üzerinden sevkiyatları gerçekleştiriyor.

Liebert GXT5 Lityum-İyon modelleri, dönüştürülebilir bir raf/kule tasarımı ve sadece 3U (5kVA ila 10kVA UPS) raf yüksekliği ile ağ kenarındaki tipik daha küçük alanlar için tasarlandı. GXT5 LI GV modelleri, ek raf U alanını koruyan entegre bir bakım bypass kabini içeriyor. Ayrıca, tüm Liebert GXT5 Lityum-İyon UPS sistemleri beş yıllık garanti ile birlikte geliyor.

Lityum-iyon akülerin daha yüksek güç yoğunluğu, Vertiv’in tipik bir Sübap Ayarlı Kurşun Asit Akü’ye (VRLA) sahip bir UPS’e kıyasla daha az alan içinde daha uzun çalışma süresi sağlanmasını mümkün kıldı. Daha yüksek çalışma sıcaklıklarında daha iyi performans ve daha uzun ömür sağlayan Liebert GXT5 Lityum-İyon’daki lityum-iyon aküler, VRLA çözümlerine kıyasla toplam sahip olma maliyetini yüzde 50’ye kadar azaltıyor. Ayrıca lityum-iyon aküler, VRLA akülerin yaklaşık üç ila beş yıllık ömrüne kıyasla tipik olarak sekiz ila 10 yıl dayanabiliyor ve UPS’in ömrü boyunca akü değişim maliyetini azaltıyor.

World Wide Technology (WWT) teknik çözümler mimarı Mike Parham, “Vertiv’in Liebert® GXT5 Lityum-İyon lansmanı ve müşterilerimize getirdiği avantajlar konusunda heyecanlıyız. Daha uzun çalışma süresi, daha uzun akü ömrü ve VRLA akülere kıyasla daha hızlı şarj ile bu ürün, kritik altyapının daha iyi korunmasına ve destek maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olacak” dedi.

Vertiv EMEA Bölgesi Başkanı Karsten Winther, “Vertiv, lityum-iyon akülerin potansiyelinden yararlanmaya hazırlanıyor. Liebert GXT5 Lityum-İyon UPS, kompaktlık, esneklik ve düşük bakım sunarak, az teknik destekle uzak sahalar için mükemmel bir çözüm sunuyor” dedi.

Omdia’ya göre, veri merkezlerinde UPS için lityum bazlı akü kullanımının hızlı büyümesini sürdürmesi ve kısa süre içinde UPS pazarına hakim olarak 2030 yılına kadar küresel gelirin yüzde 65’ine ulaşması bekleniyor.

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