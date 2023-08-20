OnePlus, akıllı telefon sektöründe önemli bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Şirket, yeni akıllı telefonu OnePlus Ace 2 Pro’yu 16 Ağustos’ta düzenlediği bir basın toplantısıyla tanıttı. Etkinlik sırasında OnePlus Çin Başkanı Li Jie, hem yeni ürününü hem de şirketin stratejik vizyonunu katılımcılarla paylaştı. Jie, OnePlus’ın en iyi performansı sunmaya olan kararlılığını vurguladı. Ayrıca OnePlus Ace 2 Pro’nun ön satış başarısı da aktarıldı. İşte OnePlus’ın geleceği!

OnePlus Ace 2 Pro Tanıtımında Gelecek Planlarından Bahsedildi!

Basın toplantısı kapsamında Jie, OnePlus Ace 2 Pro’nun 2023 yılında tüm fiyat segmentlerinde ve farklı markaların modelleri arasında ön satış rekoru kırdığını açıkladı. Şaşırtıcı bir şekilde, sadece 26 saat içinde 150.000 adet satış gerçekleşti. Bu etkileyici başarı, OnePlus’ın gücünü ve popülaritesini bir kez daha kanıtlıyor.

Basın toplantısı sonrasında, OnePlus medya temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi, medyanın sorularına cevaplar verdi ve sektördeki ve OnePlus’ın gelecek planları hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Li Jie, OnePlus’ın en yüksek performansı sunmayı hedeflediğini belirtti. Şirket, yüksek performanslı akıllı telefonlar ve oyun deneyimlerinde liderlik pozisyonunu hedefliyor. Her fiyat aralığındaki kullanıcıların ihtiyaçlarına öncelik verilerek, temel özellikler belirleniyor ve diğer cihazlardan ayıran özgün bir değer sunuluyor.

OnePlus’ın başarısı sadece donanımla sınırlı değil. Firmanın Android telefon pazarındaki satış hacmi %335 artarak hızla büyüdü. OnePlus Ace serisi ise online satışlarda 2.500 yuan üzeri fiyat aralığında liderlik konumuna yükseldi. Özellikle OnePlus Ace 2’nin satış hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %1537 gibi etkileyici bir oranda arttı.

OnePlus Ace 2 Pro, performans odaklı bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Li Jei, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcinin entegrasyonunun 200 milyon yuanlık bir maliyeti olduğunu paylaştı. Ayrıca, “Memory Gene Recombination” teknolojisi ve SK Hynix ile yapılan işbirliği sayesinde üretilen 24GB bellek modülleri, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştiriyor.

Özellikle, OnePlus Ace 2 Pro’da yer alan Yağmur Dokunuşu Özelliği dikkat çekiyor. Bu özellik sayesinde telefon yağmur altında bile rahatlıkla kullanılabiliyor.

Geleceğe yönelik olarak Jie, akıllı telefon pazarının düşüşe geçtiğini ancak Çin’de yıllık 200 milyonun üzerinde cep telefonu satıldığını belirtti. OnePlus, 2.000 yuan üzeri fiyat segmentine hitap ederek bu kullanıcı kitlesini hedefliyor. Li Jie, çevrimiçi ve çevrimdışı stratejilerin daha iyi entegre edilmesi gerektiğini de vurguladı. Ayrıca, OnePlus’ın OPPO ile olan işbirliği sayesinde daha geniş satış kanalları sunacağını açıkladı.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo gibi rakipler OnePlus’ın popülaritesini yerle bir edebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!