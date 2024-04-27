Çinli teknoloji devi Nothing, Phone 2a modelini geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürmüştü. Marka şimdi ise Nothing Phone 2a için yeni bir sürüm üzerinde çalışıyor. Phone 2a’nın yeni sürümünün yayınlanma tarihi açıklandı. Detaylara bakalım.

Nothing Phone 2a’nın yeni sürümünü nasıl olacak?

Phone 2a’nın yeni sürümü Hint perakende sitesi Flipkart üzerinde 29 Nisan’da resmi olarak satışa sunulacak. Akıllı telefon şimdilik beyaz ve siyah renkleriyle satılıyor. Yeni sürümde renk değişikliği olacağı tahmin ediliyor.

Nothing Phone 2a neler sunuyor?

Nothing Phone 2a karşımıza 1080×2412 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.7 inç büyüklükte 394 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120 hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

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Phone 2a kaputun altında MediaTek Dimensity 7200 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 7200 yonga seti gücünü 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında Nothing Phone 2a, ikili bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.