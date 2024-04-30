Huawei, Pura 70 serisinin piyasaya sürülmesiyle bir kez daha çığır açtı ve akıllı telefon bileşenlerinin %90’ını Çinli tedarikçilerden sağlayarak önemli bir dönüm noktasına ulaştı. ABD’nin ihracat kontrolü kısıtlamaları, Huawei’nin yurt dışından parça temin etme imkanını ortadan koyduğundan, şirket uluslararası üreticileri devre dışı bırakma ve yerel firmalara güvenme yolunu seçti. Bu kararlılıkla kaydedilen ilerleme oldukça etkileyici ve şirket, Çin dışındaki tedarik zinciri ortaklarına olan bağımlılığını büyük ölçüde azaltarak adeta bir dönüşüm yaşadı.

Japon araştırma şirketi Formalhaut Techno Solution tarafından yapılan Pura 70, Pura 70 Pro ve Pura 70 Pro+’nın incelemesi, bileşenlerin %90’ının Çinli şirketlere ait olduğunu ortaya koydu. Ancak Huawei’nin amiral gemisi modeli Pura 70 Ultra, muhtemelen yabancı tedarikçilerin sunduğu teknolojiyi aşan özelliklere sahip olması nedeniyle hala bir istisna olarak kabul ediliyor.

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Huawei’nin temel bileşenlerinden sorumlu Çinli üreticiler arasında OFILM, HNLens Technology, Goertek, Sunny Optical, BOE, Goodix Technology ve Crystal Optoelectronics bulunuyor. Özellikle, seri üretime yönelik en karmaşık bileşen yonga seti, Huawei’nin silikon departmanının başarısını kanıtlıyor. Ticaret yasağının TSMC ve Samsung’un Huawei’nin yonga seti tasarımlarını seri üretemeyeceği anlamına geldiğini de belirtelim.

Neyse ki, şirket sebat etti ve Mate 60 serisinde kullanılan Kirin 9000S’nin doğrudan devamı olan Kirin 9010’un seri üretimi için Çin’in en büyük yarı iletken firması SMIC’e güvendi. Ancak Huawei, Kirin 9010 için de Kirin 9000S’de olduğu gibi aynı 7 nm sürecini kullanmaya devam etti ve 5 nm düğüme geçişin, Mate 70 ailesinin Ekim ayında duyurulmasıyla gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.

ABD’nin ihracat kontrolü önlemleri, Huawei’nin yeniden canlanmasını engellemekte sınırlı kalmış gibi görünüyor ve şirketin yabancı tedarikçilerden kurtulma kararlılığını artırmış görünüyor. Bu adım, Huawei’nin özellikle Çin pazarında güçlü bir şekilde yer alacağı anlamına gelse de, rakiplerinin önümüzdeki haftalarda bu değişimin etkilerini hissetmesi muhtemel.