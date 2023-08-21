Çinli teknoloji devi realme Sızıntıların ardından, resmi olarak 5. yıl dönümleri etkinlikleri kapsamında 28 Ağustos’ta Çin’de realme GT5 lansman etkinliğinin düzenleneceğini duyurdu. Şirketin CEO’su Sky Li, yakın tarihlerde paylaştığı bir mektupta şirketin büyüme sürecine vurgu yaptı.

Bugünün erken saatlerinde realme, son beş yıl içerisinde hızla yükselerek 21 ülkede satışlarla dünya genelinde en iyi 10 akıllı telefon markasından biri haline geldiğini ifade etti. Realme, özellikle gençler için özel bir cep telefonu markası olma hedefini taşıdığını belirtti.

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Bu etkinlikte realme, “Sıçramaya Cesaret Etme” ruhunu sürdüreceğini ve “Leap Up” Basın Konferansı’nda tanıtılacak olan Beşinci Yıldönümü Sıçrama Planı ile ileriye dönük atılım ürününü piyasaya süreceğini açıkladı.

Son zamanlarda realme, yeni telefon modeli için 240 W hızlı şarj desteği ve 1 TB’a kadar depolama alanı kapasitesini doğruladı. Daha önceki söylentilere göre bu model, 1.5K çözünürlüğünde AMOLED 144Hz ekran, X7 bağımsız ekran işlemcisi, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 24 GB’a kadar RAM ve 240W/150W hızlı şarj seçenekleri gibi özelliklere sahip olacak.

İçindekiler realme GT5 özellikleri

realme GT5 özellikleri

6,74 inç büyüklüğünde 2772×1240 çözünürlüğünde 144 Hz tazelemeli AMOLED ekran

Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

Adreno 740 GPU

8 GB / 12 GB / 16 GB / 24 GB LPDDR5X RAM

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.0) depolama

realme UI 4.0 ile Android 13

50MP arka kamera, 1/1.56″ Sony IMX890 sensör, f/1.8 diyafram, OIS, 8MP 120° ultra geniş kamera, f/2.2 diyafram, 2MP f/2.4 diyafram, makro kamera, LED flaş

f/2.4 diyafram açıklığına sahip 16 MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

Boyutlar: 163,13×75,38×8,86 mm; Ağırlık: 205g

USB Type-C ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 eksen (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/ GLONASS, NFC, USB Type-C

GT5 – 5160mAh pil ve 150W SuperVOOC hızlı şarj

GT5 240W – 4600mAh pil, 240W SuperVOOC hızlı şarj