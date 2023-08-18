Android tutkunlarının beklediği gün yaklaşıyor. Son gelen raporlara göre, Vivo’nun Vivo X100 serisi üzerinde çalıştığı ve en az üç modeli içereceği belirtiliyor. Bunlar; Vivo X100, X100 Pro ve X100 Pro+ olacak. İlk iki model olan X100 ve X100 Pro’nun muhtemelen Dimensity 9300 yonga setine sahip olacağı düşünülüyor. Ancak Pro+ modelinin Snapdragon 8 Gen 3 ile donatılacağı söyleniyor.

Vivo X100 Pro+, 120Hz yenileme hızını destekleyen 6.78 inçlik bir OLED panel ile geleceği ifade ediliyor. X100 Pro+’nın kavisli kenarlı bir QHD+ çözünürlüklü ekran paneline sahip olacağı tahmin ediliyor. Ancak sızıntıya göre, ekran panelinin Samsung’un E7 paneli mi yoksa BOE’nin Q9+ paneli mi olacağı net değil. Bu ekran, aynı zamanda ekran içi ultrasonik bir parmak izi sensörü ile donatılacak.

X100 Pro+, Android 14 işletim sistemi üzerine inşa edilmiş OriginOS 4.0 katmanı ile gelmesi bekleniyor. Cihaz, Snapdragon 8 Gen 3 ile çalışacak ve LPDDR5x RAM ile UFS 4.0 depolama özellikleri sunacak. Bu model serinin en güçlü telefonu olacak, bu yüzden en yüksek varyantının 1 TB depolama ve 16 GB veya 24 GB RAM sunması muhtemel görünüyor.

Sızıntıda, Vivo X100 Pro+’ın ön kamerasına dair bilgi bulunmuyor. Ancak cihazın arka kamera kurulumu, değişken diyafram açıklığına sahip Sony IMX989 50 megapiksel ana kamera tarafından yönetileceği belirtiliyor. Ayrıca IMX598 50 megapiksel ultra geniş açılı lens, IMX758 50 megapiksel portre lensi ve 200 megapiksel telefoto kamera gibi görünen periskop yakınlaştırma kamerası gibi diğer özellikler de olacak.

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Daha önceki bir sızıntı, X100 Pro+’ın Samsung ve Vivo işbirliğiyle geliştirilen özel bir periskop yakınlaştırma kamerasına sahip olacağını iddia etmişti. Bu özel kameranın, 10x’e kadar optik yakınlaştırma sunan Samsung HP3 lensinin modifiye edilmiş bir versiyonu olduğu söyleniyor.

Şu an için Vivo X100 Pro+’nın pil kapasitesi veya şarj hızı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Önceki modeller gibi, X100 Pro+ da IP68 derecesinde toza ve suya dayanıklı bir kasa ile gelecek.