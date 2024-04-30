Turkcell’in 30. yılını kutlama heyecanı milyonları sarstı! Türkiye’nin köklü telekomünikasyon devlerinden biri olan Turkcell 30 yıl dönümüne özel büyük bir sürprizle karşımızda. Bu özel anı kutlamak adına başlatılan “30 Yıl Hediye” kampanyası, milyonlarca aboneye heyecan verici hediyeler sunuyor.

Kampanya kapsamında, Turkcell kullanıcılarına unutulmaz bir deneyim yaşatmak için internet, dakika ve SMS hakları ikiye katlanıyor. Nasıl mı? Çok basit! Cep telefonlarınızın kısa mesaj ekranına gelin, “30YIL” yazıp 2222’ye bir SMS gönderin. Bu adımı atan aboneler, mevcut paketlerindeki haklarını otomatik olarak ikiye katlayacaklar. Yurt içi her yöne 2000 dakika, 1000 SMS ve 25 GB internet hediyeleriyle Turkcell’in 30. yıl coşkusuna ortak olacaklar.

Kampanyaya katılım için son tarih 31 Mayıs 2024 olarak belirlendi. Bu süre zarfında Turkcell aboneleri, 30. yılın büyüsünden tam anlamıyla yararlanabilecekler. SMS attıktan sonra, paketlerinin otomatik olarak ikiye katlanmasını bekleyen kullanıcılar, Turkcell’in hızlı ve pratik hizmet anlayışından memnuniyetle faydalanacaklar.

Turkcell’in 30. yıl kutlamaları sadece bir kampanya ile sınırlı kalmıyor. Şirket, müşterilerine sunduğu kaliteli hizmet anlayışıyla ve sürekli yeniliklerle sektördeki öncü konumunu pekiştiriyor. Bu özel kampanya, Turkcell’in abonelerine duyduğu değeri bir kez daha gösteriyor ve onları şirketin kutlama coşkusuna ortak ediyor.