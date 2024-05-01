Braun’un dahi tasarımcısı Dieter Rams tarafından tasarlanan minimalist tarzdaki etkileyici ürünler, ünlü tasarımcı Jonathan Ive’ı da epey etkilemişe benziyor. Tasarımları ile büyük beğeni toplayan ve kim ne derse desin bu alandaki başarısını kimsey kaptırmayan Apple orijinallik konusunda biraz sıkıntı yaşıyor. Apple, Braun tasarımlarından yeri gelince esinlenmiş, yeri gelince de ürünleri küçük değişilikler dışında neredeyse aynen kopyalamış.

Buradaki benzerlik elbette talihsiz bir tesadüf de olabilir ancak Braun’un ya da Dieter Rams’in minimalist tasarımlarından etkilenmediklerini söylemek komik olur. Zaten Apple’ın en baba tasarımcısı Jonathan Ive da Braun’un 30 yılı aşkın tasarımcısı Dieter Rams’ı öven bir yazı yazmıştı.

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Dieter Rams gibi bir tasarımcıdan esinlenmek normal. Zamanında Steve Jobs bir röportajında, Pablo Picasso’nun “Good artist copy, great artist steal” (İyi sanatçı kopyalar, muhteşem sanatçı çalar) sözünü hatırlatmıştı. Şimdi dilerseniz Apple’ın ne kadar “muhteşem” tasarımcılara sahip olduğuna hep beraber tanık olalım.