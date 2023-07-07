Realme orta segmentte oldukça güçlü bir oyuncu. Bu segmentte Çinli rakipleriyle ve Samsung’la yarışan Realme geldiğimiz noktada bugün Realme GT Neo 6 üzerinde çalışıyor. Akıllı telefonun görüntüleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Realme GT Neo 6 arka tarafta sol üst köşede bir kamera modülüne sahip. İki parçadan oluşan kamera modülünün üst parçasında bir adet kamera lensi bulunurken alttaki parçada iki adet kamera lensi bulunuyor. Akıllı telefon bu kamera modülünün yanında bir de LED flaşa sahip. Kapağın sol alt köşesinde ise bir adet Realme logosu gözlere çarpıyor.

Bundan önceki sızıntılara göre Realme GT Neo 6, 6.74 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 144hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panel kullanılacak.

Akıllı telefon kaputun altında MediaTek Dimensity 9200+ yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama eşlik edecek. MediaTek Dimensity 9200+ yonga seti gücünü 100W veya 150W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak.

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Kamera tarafında ise akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde OIS destekli bir ana kamera karşılayacak. Bu ana kamerada Sony IMX890 lens kullanılacak. Bunun dışında akıllı telefonda henüz özellikleri bilinmeyen iki yardımcı kamera daha bulunacak.