Çinli teknoloji devi realme görünüşe göre, bu yılın başlarında duyurulan GT Neo5’in halefi olan Realme GT Neo 6 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. @OnLeaks sayesinde ortaya çıkan bu telefon amiral gemisi segmentinde yer alacak ve sunduğu özellikler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak. Gelin telefonun sızdırılan özelliklerine yakından bir göz atalım.

Sızdırılan görüntüler, şeffaf bir arka tasarımı ortaya koyarak bir LED flaşla birlikte üçlü gerçek kamera kurulumunu gösteriyor. Selefine benzer şekilde, Snapdragon logosunun çevresinde “Snapdragon 8 Gen 2” ve “SUPERVOOC” markalarını gösteren bir LED kesik bulunuyor.

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Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740 GPU içeren 4 nm’lik bir mobil platformdur. Kamera modülü, telefonun kıvrımlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlayarak ona birinci sınıf bir görünüm kazandırıyor. NFC’nin varlığı da “NFC” logosu ile belirtilmiştir. Telefonun güç düğmesi ve ses tuşları, cihazın sağ tarafında bulunurken, realme logosu kamera modülüyle aynı hizada simetrik olarak arka tarafın alt kısmına yerleştirilmiş.

Bu renderlara ek olarak, önceki söylentilere göre realme GT Neo6’nın benzer bir 1.5K (2772×1240 piksel) 144Hz OLED ekran içereceği öne sürülüyor. Ayrıca, optik görüntü sabitlemeye (OIS) sahip 50 MP birincil kamera, 16 GB’a kadar RAM, 256 GB dahili depolama ve 100 W SUPERVOOC hızlı şarjı destekleyen büyük bir pil bekleniyor. Önümüzdeki haftalarda realme GT Neo6 hakkında daha fazla teknik ayrıntıyı öğrenmeyi umuyoruz. Ancak, bu bilgilerin resmi onayını beklemekte fayda var.