Realme, merakla beklenen Realme GT Neo 6 SE akıllı telefonunun Nisan ayında piyasaya sürüleceğini doğruladı. Resmi duyurunun yakın olabileceği belirtiliyor ve TENAA listesinde ortaya çıkan görüntüler de heyecanı artırıyor. Realme amiral gemisi katili akıllı telefon segmentinde Realme GT Neo 6 SE ile adından söz ettirecek.

Realme GT Neo 6 SE: Yenilikçi Tasarım ve Güçlü Performans ile Geliyor

GT Neo 6 SE’nin TENAA listesi, cihazın tasarımının daha önce sızdırılan renderlarla uyumlu olduğunu gösteriyor. Arka tarafta, muhtemelen üç kamera ve bir LED flaşa ev sahipliği yapan üç daire dikkat çekiyor. Kamera modülü cihazın yanlarına doğru uzanırken, hem ön hem de arka taraflar kavisli tasarlanmış.

Realme GT Neo 6 SE, gücünü yeni çıkan Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, 2,8 GHz Cortex-X4 prime çekirdek, dört adet 2,6 GHz Cortex-A720 performans çekirdeği ve üç adet 1,9 GHz Cortex-A520 verimlilik çekirdeği ile güçlü bir yapıya sahip. Realme, bu işlemcinin önceki modele göre önemli performans kazanımları ve gelişmiş enerji verimliliği sağladığını belirtiyor.

GT Neo 6 SE, yeni BOE ekran ile geliyor ve ekranın HDR içeriklerde 6000 nit’e varan bir parlaklığa ve normalde 1600 nit maksimum parlaklığa sahip olduğu bildiriliyor. Bu özellikler, parlak ortamlarda bile mükemmel görünürlük sağlayacak.

Buna ek olarak, ekran manuel olarak maksimum 1000 nit parlaklık sunuyor. Yeni 8T LTPO teknolojisi, 0,5-120 Hz uyarlanabilir ekran yenileme hızı, Pro-XDR ekran, 1,5K çözünürlük, %100 DCI-P3 renk gamı ve %94,2 ekran-gövde oranıyla amiral gemisi akıllı telefonlara taş çıkartacak bir ekran kullanıcılara sunulacak.

Realme GT Neo 6 SE, güçlü donanımı ve etkileyici ekran özellikleriyle dikkat çekiyor. Nisan ayındaki resmi lansmanla birlikte, kullanıcılar bu yenilikçi akıllı telefonu deneme fırsatı bulacaklar.

Realme cephesi amiral gemisi katili akıllı telefon pazarında adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Bizler de şirketin yeni canavarını merakla bekliyoruz. Bu aşamada tanıtıma günler kalmış durumda.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Realme’nin yeni canavarı nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!