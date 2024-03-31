Xiaomi, 2023 yılının sonlarında yeni ve geliştirilmiş Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemini piyasaya sürdü ve o zamandan beri cihazlarını bu yeni işletim sistemine kademeli olarak güncelliyor. Şimdi, 2024’ün ikinci çeyreğinde HyperOS alacak telefonlar listesi paylaşıldı.

Xiaomi, 2024 İkinci Çeyrekte HyperOS Alacak Telefonlar Listesini Açıkladı

Xiaomi, 2024 yılının ikinci çeyreğinde HyperOS alacak telefonlar listesini duyurdu. Bu güncelleme, markanın uygun gördüğü birçok cihazı kapsıyor ve kullanıcılara daha iyi bir işletim sistemi deneyimi sunmayı hedefliyor. Listede her segmentten cihaz görmek mümkün.

2024 ikinci çeyrekte HyperOS alacak cihazlar arasında Xiaomi’nin geçmiş dönemlerdeki üst seviye telefonları olan Xiaomi 11 Ultra, Xiaomi 11T Pro ve Mi 11X bulunuyor. Ayrıca, Xiaomi’nin farklı segmentlerdeki diğer modelleri de güncelleme alacaklar arasında yer alıyor. Bunlar arasında Xiaomi 11 Lite, Xiaomi 11i, ve Mi 10 gibi modeller yer alıyor. Xiaomi’nin tablet serisi de unutulmadı ve Xiaomi Pad 5, HyperOS güncellemesi alacaklar arasında yerini aldı.

Redmi markasının da güncelleme alacak birçok modeli bulunuyor. Redmi K50i, Redmi 13C serisi, Redmi 12, Redmi 11 Prime 5G ve Redmi Note 11 Serisi, güncelleme listesinde yer alıyor.

İkinci çeyrekte HyperOS alacak telefonlar listesi şu şekilde:

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11T Pro

Mi 11X

Xiaomi 11I HyperCharge

Xiaomi 11 Lite

Xiaomi 11i

Mi 10

Xiaomi Pad 5

Redmi K50i

Redmi 13C serisi

Redmi 12

Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11 Serisi

Bununla birlikte, Xiaomi’nin açıkladığı liste sadece bu modellerle sınırlı değil. Xiaomi, HyperOS güncellemesi almış olan modelleri de paylaştı.

Xiaomi’nin HyperOS güncellemesi almış olan modelleri arasında Xiaomi 13 Pro, Xiaomi Pad 6, Redmi 12 5G, Redmi 12C, Redmi 11 Prime, Redmi Pad, Xiaomi 12 Pro, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G ve Redmi Note 13 Pro+ 5G gibi cihazlar yer alıyor.

Kullanıcılar, güncelleme bildirimini almadıysa Ayarlar bölümünden “Sistem Güncellemeleri”ne tıklayarak elle kontrol yapabilirler. Bu sayede, cihazlarının performansını ve kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkaran HyperOS’un sunduğu yeniliklerden faydalanabilirler.

Bizler de Xiaomi HyperOS alacak telefonlar listesini oldukça geniş bulduk. Xiaomi MIUI ile edindiği kötü şöhreti geride bırakmak için ciddi bir çaba gösteriyor ve bu çabanın meyvelerini de alıyor gibi görünüyor. HyperOS alacak telefonlar listesi de firmanın birçok modeli bu güncelleme ile buluşturacağını gösteriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce HyperOS nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!