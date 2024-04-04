Realme orta segmentte oldukça güçlü bir oyuncu. Bu segmentte Çinli rakipleriyle ve Samsung’la yarışan Realme geldiğimiz noktada bugün Realme GT Neo 6 üzerinde çalışıyor. Realme GT Neo 6 özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Realme GT Neo 6 özellikleri neler sunacak?

Sızıntılara göre Realme GT Neo 6, 6.78 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 1.5K çözünürlükte olacak ve 144hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ekran paneli tarafında ise 8T LTPO OLED bir panel kullanılacak. Bu ekranla birlikte akıllı telefon 6000 nit tepe parlaklığa ulaşabilecek.

Realme GT Neo 6 kaputun altında Snapdragon 8s Gen 3 yonga setine sahip olacak. Bu yonga seti gücünü 120W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bataryadan alacak.

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Realme GT Neo 6 özelliklerinde kamera tarafında ise akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde OIS destekli bir ana kamera karşılayacak. Bu ana kamerada Sony IMX890 lens kullanılacak. Bunun dışında akıllı telefonda henüz özellikleri bilinmeyen iki yardımcı kamera daha bulunacak.