Apple, kişisel robot bilimi alanında yeni bir yolculuğa çıkıyor. Bloomberg’de yer alan bir haber, şirketin gelecekte ‘Sonraki Büyük Şey’ olarak adlandırılabilecek potansiyel ürünler sunmayı hedeflediğini ortaya koyuyor.

Şirketin mühendisleri, evlerde kullanıcıları takip edebilen bir mobil robot üzerinde çalışıyorlar. Aynı zamanda, ekranını hareket ettirmek için robotik teknoloji kullanan bir masaüstü cihaz geliştirmek için de çaba sarf ediyorlar.

Bu hamle, Apple’ın tüketicilerin ev yaşamlarına daha fazla entegre olmasını ve yapay zeka alanındaki ilerlemelerden yararlanmasını sağlayabilir. Ancak, Apple’ın bu alana nasıl bir yaklaşım benimseyeceği henüz netlik kazanmış değil.

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Robotik akıllı ekranlar, mobil robotlardan daha gelişmiş olsa da, Apple’ın ürün yol haritasına ne zaman entegre edileceği belirsizliğini koruyor. Bu araştırma projesi, Apple’ın donanım mühendisliği bölümü ve yapay zeka/makine öğrenimi grubu tarafından yürütülüyor. Proje, Matt Costello ve Brian Lynch gibi yöneticiler tarafından denetleniyor.

Ancak, proje henüz erken aşamada ve Apple, geçtiğimiz aylarda elektrikli araç projesinden vazgeçerek yeni gelir kaynakları arayışında. Bu nedenle, şirketin karma gerçeklik gözlüklerine yönelik girişimleri önemli miktarda gelir elde etmek için zaman alabilir.

Apple’ın masa üstü robot projesi, FaceTime aramaları sırasında kişinin kafa hareketlerini taklit etmeyi amaçlıyor. Ancak, teknik zorluklar ve tüketici talebi, bu projenin ilerlemesini sınırlıyor.

Apple yöneticileri, bu tür bir cihazın fizibilitesini tartışıyorlar. Şirket ayrıca, robotların evlerde hareket etmesini sağlamak için yapay zeka algoritmalarını da araştırıyor.

Bulaşık yıkama gibi işleri robotlara yaptırmak fikri Apple’ın radarında olsa da, mühendislik zorlukları şu anda bunun gerçekleşmesini zorlaştırıyor. Apple’ın potansiyel ev robotu, mobil sanal yardım ve ev güvenliği gibi alanlarda Amazon’un Astro’suna rakip olabilir.

Ancak, Apple’ın robotik projeleri henüz araştırma aşamasında ve pazara ulaşıp ulaşamayacakları belirsizliğini koruyor.