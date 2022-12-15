Realme, Realme GT Neo 5 isimli yeni cihazını tanıtmak için hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Realme GT Neo 5’in 240W hızlı şarj desteğinin olduğundan bahsedilmişti. Bu şu ana kadar gördüğümüz en yüksek kablolu şarj hızı. Bugün ise cihazın görüntüleri internet ortamında sızdırıldı. Detaylara bakalım.

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Şimdilik cihazın sadece arka kapağını görebiliyoruz. Cihazın sol üst köşesinden başlayıp sağ üst köşeye kadar giden Pocovari kamera adası hemen dikkat çekiyor. Sol alt köşeye ise Realme logosu eklenmiş.

Flaşın yanında “MATRİX AI CAMERA” yazısı dikkat çekiyor. Sızdırılan görsellerde sol çerçeve görünmezken sağ çerçeve görünüyor. Bu çerçevede sadece güç tuşunun olması dikkat çekiyor. Yani cihazın ses tuşları sol çerçeveye konumlandırılmış.

Realme GT Neo 5’in iki varyantının olmasını bekliyoruz. İlk versiyonun 240W hızlı şarj desteği bulunan ve Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip olacağı söyleniyor. İkinci versiyonun ise 150W hızlı şarj desteğinin bulunacağı ve MediaTek Dimensity 8200 yonga setine sahip olacağı söyleniyor.

Kamera tarafında ise cihazın OIS destekli 50 MP çözünürlükte bir ana kamerası olacak. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik edecek. Görselde ikili kamera kurulumu bulunuyor sen bize üç tane kamera söyledin dediğinizi duyar gibiyim. Görsele daha dikkatli bakın. Alttaki kamera modülünde iki adet lens görülüyor. Ön tarafta ise cihaz, selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir kameraya sahip olacak.

Realme GT Neo 5 hakkında şimdilik tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen zamanlarda daha fazla bilgiye sahip oldukça sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.