Realme bu yılın Mart ayında GT Neo 3 serisini iki model halinde tanıtmış ve 150W modeli 5 dakikada %50’ye, 15 dakikadan kısa sürede %100’e kadar şarj edebilen dünyanın ilk 150W hızlı şarj özelliğine sahip telefonu olarak tanıtılmıştı.

Sızıntı yapan Digital Chat Station’a göre BLP985 ve BLP987 batarya modellerine sahip iki realme telefon üretimde.

2425 x 2: 4850mAh (minimum) / 5000mAh (tipik) bataryaya sahip BLP985, 150W hızlı şarj desteği ile standart realme GT Neo5 telefonda kullanılabilir.

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2225 x 2: 4450mAh (minimum) / 4600mAh (tipik) pile sahip BLP987, 240W hızlı şarj desteği ile realme GT Neo5 240W modelinde kullanılabilir. Bu, 240W şarj desteğine sahip ilk telefonlardan biri olabilir.

OPPO, MWC 2022’de 4.500mAh pili yaklaşık 9 dakikada %100 şarj edebilen 240W SUPERVOOC flaş şarjını zaten göstermişti. iQOO, iQOO 10 Pro’da zaten 200W hızlı şarj özelliğine sahip ve iQOO 11 Pro da aynısını kullanacak.

Sızıntı yapan kişi ayrıca realme GT Neo5 serisinin OIS destekli ana kamera için Sony IMX890 sensöre sahip olacağını söyledi. Bu, GT Neo3 serisinde kullanılan Sony IMX766 sensörden daha iyi olmalı.

Realme GT Neo5 serisinin 2023 yılının 1. çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.