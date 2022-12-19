Realme geçtiğimiz günlerde Realme 10 serisini birçok pazarda tanıttı. Realme 10 serisi Realme UI 4.0 ile piyasaya sürülen ilk Realme telefonlar olarak tarihe geçti. Geldiğimiz noktada Realme GT Neo 5, Realme UI 4.0 ile çalışan ilk cihazlar listesine yakında girecek. Cihazın önümüzdeki günlerde Çin lansmanının yapılması bekleniyor.

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Weibo’da paylaştığı bir gönderide Realme Başkan Yardımcısı ve Küresel Pazarlama Başkanı Xu Qi, Realme hayranlarından Realme UI 4.0 önceden yüklenmiş olarak gelecek bir sonraki cihazı tahmin etmelerini istedi. Bu cihazın Realme GT Neo 5 olması çok olası. Çinli şirketin Realme GT Neo 5’i 2023 yılında piyasaya sürdüğü ilk akıllı telefon olacak.

Realme GT Neo 5’in Sızdırılan Teknik Özellikleri

Söylentilere göre Realme GT Neo 5; 2722×1240 1.5K çözünürlükte 144 hz ekran yenileme hızına sahip 6.7 inçlik OLED bir ekrana sahip olacak.

Kamera tarafında cihazın OIS destekli 50 MP çözünürlükte bir ana kamerası olacak. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik edecek. Görselde ikili kamera kurulumu bulunuyor sen bize üç tane kamera söyledin dediğinizi duyar gibiyim. Görsele daha dikkatli bakın. Alttaki kamera modülünde iki adet lens görülüyor. Ön tarafta ise cihaz, selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir kameraya sahip olacak.

Realme GT Neo 5’in iki varyantının olmasını bekliyoruz. İlk versiyonun 240W hızlı şarj desteği bulunan ve Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip olacağı söyleniyor. İkinci versiyonun ise 150W hızlı şarj desteğinin bulunacağı ve MediaTek Dimensity 8200 yonga setine sahip olacağı söyleniyor.

Realme GT Neo 5 hakkında şimdilik tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçerse sizlerle paylaşacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Takipte kalın.