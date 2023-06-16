Realme’nin Realme GT Neo 5 Pro amiral gemisini Temmuz ya da Ağustos ayında piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu yeni model, Çin’de 350 dolar olarak fiyatlandırılan Realme GT Neo 5’in üzerine konumlandırılacak. Sızıntılarıyla tanıdığımız Weibo hesabı Digital Chat Station, GT Neo 5 Pro hakkında sürekli olarak yeni ayrıntılar sızdırıyor. Sızıntı kaynağı, yakın tarihli bir Weibo gönderisinde Realme’nin yeni amiral gemisinin tüm özelliklerini gözler önüne serdi. İşte yeni canavar!

Realme GT Neo 5 Pro Gerçek Amiral Gemisi Olacak!

Sızıntılara göre, Realme GT Neo 5 Pro 6,74 inç boyutlu devasa bir OLED ekrana sahip olacak. Bu ekran kavisli olmayacak, ancak 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 2160Hz PWM karartma gibi bir amiral gemisinden beklenecek diğer tüm özellikler bu ekranda yer alacak. Ön tarafta, 16 megapiksellik bir kameranın selfie’leri ve görüntülü aramaları idare etmesi bekleniyor.

Arka kamera kurulumunda OIS özellikli Sony IMX890 50MP çözünürlüklü birincil kamera yer alabilir. Şu anda cihazın yardımcı kameraları hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. Ancak bir adet geniş açı kamerası ve bir makro kamera bekleyebiliriz. Bu cihaz uygun fiyatlı bir amiral gemisi olacağından, periskop kamera gibi özelliklerden fedakarlık yapılmış olması muhtemel.

GT Neo 5 Pro, Realme’nin Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tarafından desteklenen ilk akıllı telefonu olacak. Artık Snapdragon 8 Gen 3’ü konuşuyoruz. Realme’nin bu yonga setini kullanmakta biraz geciktiği söylenebilir. Öyle ki, OnePlus, OPPO, Xiaomi ve Samsung gibi rakipler aylar önce bu yonga setine sahip cihazlarını duyurdu bile.

Bu yonga seti, 16 GB RAM ile eşleştirilecek ve 150W şarjlı 5.200mAh bataryaya sahip olacak. Cihazın Realme UI 4.0 tabanlı Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışması bekleniyor. DCS tarafından yapılan diğer sızıntılar, cihazın 512 GB veya 1 TB UFS 4.0 depolama alanı ile geleceğini ortaya koydu. Telefonun 100W şarj seçeneğiyle de gelme ihtimali var. Telefonun arka yüzünün Realme GT Neo 5 gibi şeffaf bir bölüme sahip olacağı da söyleniyor.

Şu an itibariyle, bu özellikler sızıntılara ve söylentilere dayanıyor. Bununla birlikte, eğer bu söylentiler doğruysa, Realme GT Neo 5 Pro, şüphesiz akıllı telefon pazarını sallayacak bir model olacaktır.

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