Bu yılın başlarında Realme, Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti ile Realme GT Neo 5’i piyasaya sürmüştü. Onu, dünyanın ilk Snapdragon 7 Plus Gen 2 telefonu olarak piyasaya çıkan Realme GT Neo 5 SE takip etmişti. Son raporlara göre, şirketin Realme GT Neo 5’ten daha güçlü olacak bir amiral gemisi telefonu piyasaya sürmeyi planladığını iddia etti.

Cihazın temel özellikleri sızdırılırken, ayrıca pil boyutunu ortaya çıktı. Ayrıca sızıntı, cihazın iki şarj varyantıyla gelebilir.

İçindekiler Realme GT Neo 5 Pro iki şarj seçeneğiyle gelebilir

Realme GT Neo 5 Pro iki şarj seçeneğiyle gelebilir

Tanınmış Çinli duyumcu Digital Chat Station son birkaç haftadır Realme GT Neo 5 Pro’nun temel özelliklerini sızdırıyor. Son sızıntıda ihbarcı, akıllı telefonun bir çift 2.540mAh hücre içereceğini ve toplam 5.000mAh (tipik değer) boyut sunacağını açıkladı. Cihazın 150W şarjı destekleyeceğini de ekledi.

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Önceki sızıntılarda, ipucu veren kişi GT Neo 5 Pro’nun 100W şarjı desteklediğini söylemişti. Dolayısıyla, telefonun Çin’de 240W ve 150W şarj seçenekleriyle sunulan GT Neo 5 gibi 100W ve 150W şarj seçenekleriyle gelebileceği görülüyor. DCS’nin önceki sızıntıları GT Neo 5 Pro’nun 2160Hz PWM karartmalı 6,74 inç OLED 1,5K 144Hz ekran, Snapdragon 8 Gen 2 çip, 16GB LPDDR5x RAM, 512 GB / 1 TB UFS 4.0 depolama alanı ve OIS destekli 50 megapiksel Sony IMX890 ana kamera ile geleceğini de ortaya koymuştu. Telefonun arka kısmının belirli bir bölümü şeffaf bir tasarıma sahip olabilir.

Kısa süre önce Çin’in MIIT sertifikasyon platformunun veritabanında görülen RMX3820 ve RMX3823 model numaralı Realme telefonlarının GT Neo 5 Pro’nun iki şarj varyantı olabileceğine inanılıyor. GT Neo 5 Pro’nun bu yılın Temmuz veya Ağustos aylarında piyasaya sürülmesinin beklendiğine dair söylentiler yaygın. GT Neo 5 Pro’nun iQOO 11s, Redmi K60 Ultra ve OnePlus Ace 2 Pro gibi yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonlara rakip olması bekleniyor.