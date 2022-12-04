Xiaomi ve Redmi akıllı telefonlar için yeni bir MIUI yazılım özelliği, Xiaomi tarafından resmi Weibo sosyal medya web sitesinde duyuruldu. Artık durum çubuğunda güç seviyesini gösteren ikonu “pil simgesi emojisi” fonksiyonu ile kişiselleştirebilirsiniz. Kullanıcılar, uygun MIUI temasını seçerek pil simgesinin görünümünü, şeklini ve boyutunu özgürce değiştirebilir.

Pil simgesi yüzdesi ve yeni dinamik ada, yeni iPhone 14 Pro serisine entegrasyonları nedeniyle geçtiğimiz haftalarda haberlerde yer aldı. Bir çoğu, Xiaomi’nin Dinamik Ada’yı Android cihazlara getireceğine inanıyor. Apple’ın çentik kısıtlamasını aşmak için alışılmadık bir yazılım seçeneği geliştirme kararı biraz ilgi topladı. Xiaomi, özellikle bağımsız bir geliştirici olması nedeniyle bu yönde çalışmalara devam ediyor.

Dynamic Island’ın Android telefonlarda yayınlanma potansiyeline şüpheyle bakan pek çok insan var. İster Xiaomi’den, ister diğer üreticilerden… Son yıllarda pek çok akıllı telefon, çentik gibi büyük üst kesikleri kaldırmaya çalıştı. Bu süreçte Toyota AE-86, Mazda RX-7 gibi arabaların farlarına benzeyen pop-up kameralar gördük.

Samsung A80 modelinde kızaklı bir sistem ile arka kamerayı ön kamera gibi kullandı. 2022 yılı içerisinde tanıtılan Xiaomi Mix Fold isimli katlanabilir cihazda ekranın altında bir ön kamera gördük. Bunların hepsi çentiği gizlemek içindi. Ama bana kalırsa bu yönde en iyi adımı Apple Dynamic Island ile attı. Umarım ilerleyen zamanlarda bu özelliği Android cihazlarda da görürüz.