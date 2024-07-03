Realme, nihayet beklenen Realme GT 6’nın Çin pazarına çıkış tarihini doğruladı. Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile güçlendirilmiş olan bu performans odaklı akıllı telefon, 9 Temmuz’da kullanıcılarla buluşacak. Realme GT 6 tanıtım tarihi yaklaştıkça, telefonun OnePlus Ace 3 Pro, iQOO Neo 9S Pro+ ve Redmi K70 Ultra gibi rakiplerle nasıl rekabet edeceği merak konusu.

Realme GT 6 tanıtım tarihi ne zaman olacak?

Realme GT 6, 1,5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 6.000 nit tepe parlaklık sunan BOE S1 OLED paneline sahip olacak. Ayrıca, düz ekranında parmak izi sensörü entegre edilmiş olacak ve Android 14 ile Realme UI 5.0 üzerinde çalışacak. Realme GT 6 tanıtım tarihi ile ilgili yapılan duyurularda, cihazın teknik detaylarına dair bilgiler de paylaşıldı.

Markanın yayınladığı teaser, Realme GT 6’nın kamera modülünü öne çıkarıyor. Cihazın arka kamera kurulumunda OIS özellikli 50 megapiksel birincil kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens, 2 megapiksel makro kamera ve halka LED flaş bulunması bekleniyor. Selfie kamerası ise muhtemelen 16 megapiksel olacak. Bu özelliklerle, Realme GT 6 tanıtım tarihi giderek daha da yaklaşıyor.

Realme GT 6’nın donanımı da oldukça güçlü. Akıllı telefon; Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama ve 100W hızlı şarj destekli 5.800mAh batarya ile geliyor. En yüksek versiyonunun 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanı sunması bekleniyor. Cihazın metal bir orta çerçeveye ve cam bir arka yüzeye sahip olacağı belirtiliyor. Şirket, Realme GT 6 tanıtım tarihi yaklaştıkça daha fazla bilgi veriyor.

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Realme GT 6 tanıtım tarihi ile ilgili bilgiler netleşirken, telefonun özellikleri ve performansı, teknoloji meraklıları arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Realme, güçlü donanımı ve yenilikçi tasarımı ile dikkat çeken bu modelin tanıtımını sabırsızlıkla bekliyor.