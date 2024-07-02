Samsung bu sene Galaxy S24 serisi telefonlarıyla yine çok konuşuldu. Galaxy S24 serisi, önceki seriye oranla büyük tasarımsal fark sunmasa da daha köşeli tasarımı ile iPhone ile çok benzer olduğu herkes tarafından söyleniyor.

Geçtiğimiz sene serinin tüm telefonlarında Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemcisi kullanılmıştı. Şimdi ise Galaxy S24 Ultra haricindeki iki modelde de (Galaxy S24 ve Galaxy S24+) kendi işlemcisi Exynos 2400’ü kullandı. Kimi tüketiciler bu işlemcinin yine kötü olduğunu düşünse de iyi bir seviyede olduğu çok geçmeden anlaşıldı.

Amiral gemisi telefonlar arasında ciddi oranda düşük fiyatıyla dikkat çeken Galaxy S24 alınır mı sorusuna bu videoda cevap veriyoruz. Peki sizce Samsung Galaxy S24 alınır mı? Yoksa başka bir amiral gemisi telefon mu alınmalı? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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