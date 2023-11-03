Yakında piyasaya sürülecek olan Realme GT 5 Pro, hem AnTuTu hem de Çin’in TENAA sertifikasyon veritabanlarında yer alıyor. Bu gelişmeler, GT 5 Pro’nun Çin pazarında yakında tanıtılacağını gösteriyor. Ancak son sızıntılara göre, bu akıllı telefonun bu yılın sonuna doğru çıkabileceği de söyleniyor.

Bir Weibo gönderisine göre, ihbarcı Digital Chat Station, Snapdragon 8 Gen 3 destekli akıllı telefonların çıkış sıralamasını açıklamış gibi görünüyor. İlk olarak iQOO 12 serisi 7 Kasım’da piyasaya sürülecek, ardından OnePlus 12 gelecek. Aynı tahminci daha önce yaptığı bir gönderide OP12’nin bu ay, yani Kasım ayında piyasaya çıkacağını öne sürmüştü.

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OP12’nin ardından, Çin pazarının Redmi K70 serisinin çıkışını görmesi muhtemel. Hem K70 hem de K70 Pro’nun bu yılın Aralık ayında Çin’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Daha sonra Realme, 2023 yılının sonuna kadar Realme GT 5 Pro’yu tanıtması bekleniyor. İşte cihazın söylentilere göre sahip olacağı teknik özelliklere bir göz atalım.

Realme GT 5 Pro özellikleri nasıl olacak?

Realme GT 5 Pro’nun muhtemelen 6,78 inç boyutunda, 1,5K çözünürlüklü, 144Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekranı olacak. Cihaz, Realme UI 5 tabanlı Android 14 işletim sistemini kullanacak, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile güçlendirilecek ve 5.400mAh pil ile gelerek 100W kablolu şarjı ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek.

GT 5 Pro, farklı konfigürasyonlarla sunulabilir, en yüksek model 24 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama sunabilir. Cihazın ön tarafında 32 megapiksel selfie kamerası bulunacak ve arka tarafta OIS destekli yeni Sony LYT-T808 ana kamera, 8 megapiksel OmniVision OV08D10 ultra geniş açılı lens ve 50 megapiksel IMX890 periskop telefoto kamera bulunacak. Bakalım bu canavar ülkemizde satışa sunulacak mı?